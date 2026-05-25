Силы обороны нанесли удар по нефтебазе "Белец" в Брянской области, складам и объектам управления армии РФ, — Генштаб
В ночь на 25 мая 2026 года Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Белец" в Брянской области РФ.
Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.
Детали удара по Брянской области
В частности, ВСУ нанесли удар по нефтебазе "Белец", расположенной в городе Унеча Брянской области РФ. Объект, по данным Генштаба, обеспечивает топливом российскую армию. Масштаб нанесенного ущерба уточняется.
Удары по оккупантам на ВОТ
Также атакован склад хранения боеприпасов россиян в Межгорье, что во временно оккупированном Крыму, склад боеприпасов в районе Новоянисоли и полевой артиллерийский склад в районе Кременовки в Донецкой области.
- Кроме того, был поражен склад материально-технических средств противника в районе Докучаевска Донецкой области.
- Под ударом Сил обороны Украины также оказался коммуникационный узел подразделения россиян в Ивановке Донецкой области и взвод управления артиллерийского подразделения российских солдат в Троицком Запорожской области.
