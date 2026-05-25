Силы обороны нанесли удар по нефтебазе "Белец" в Брянской области, складам и объектам управления армии РФ, — Генштаб

В ночь на 25 мая 2026 года Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Белец" в Брянской области РФ.

Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

Детали удара по Брянской области

В частности, ВСУ нанесли удар по нефтебазе "Белец", расположенной в городе Унеча Брянской области РФ. Объект, по данным Генштаба, обеспечивает топливом российскую армию. Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

Удары по оккупантам на ВОТ

Также атакован склад хранения боеприпасов россиян в Межгорье, что во временно оккупированном Крыму, склад боеприпасов в районе Новоянисоли и полевой артиллерийский склад в районе Кременовки в Донецкой области.

Кроме того, был поражен склад материально-технических средств противника в районе Докучаевска Донецкой области.

Под ударом Сил обороны Украины также оказался коммуникационный узел подразделения россиян в Ивановке Донецкой области и взвод управления артиллерийского подразделения российских солдат в Троицком Запорожской области.

