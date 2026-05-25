Сили оборони уразили нафтобазу "Белец" на Брянщині, склади та об’єкти управління армії РФ, - Генштаб

У ніч на 25 травня 2026 року Сили оборони України уразили нафтобазу "Белец" у Брянській області РФ.

Деталі ураження по Брянщині

Так, ЗСУ уразили нафтобазу "Белец", що в місті Унеча Брянської області РФ. Об’єкт, за даними Генштабу, забезпечує паливом російську армію. Масштаб завданих збитків уточнюється.

Удари по окупантах на ТОТ

Також атаковано склад зберігання боєприпасів росіян у Міжгір’ї, що в тимчасово окупованому Криму, склад боєприпасів у районі Новоянисолі та польовий артилерійський склад у районі Кременівки на Донеччині.

  • Крім того, уражено склад матеріально-технічних засобів противника у районі Докучаєвська Донецької області.
  • Під ударом Сил оборони України також опинився комунікаційний вузол підрозділу росіян в Іванівці Донецької області та взвод управління артилерійського підрозділу російських солдатів у Троїцькому Запорізької області.

