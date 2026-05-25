Сили оборони уразили нафтобазу "Белец" на Брянщині, склади та об’єкти управління армії РФ, - Генштаб
У ніч на 25 травня 2026 року Сили оборони України уразили нафтобазу "Белец" у Брянській області РФ.
Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі ураження по Брянщині
Так, ЗСУ уразили нафтобазу "Белец", що в місті Унеча Брянської області РФ. Об’єкт, за даними Генштабу, забезпечує паливом російську армію. Масштаб завданих збитків уточнюється.
Удари по окупантах на ТОТ
Також атаковано склад зберігання боєприпасів росіян у Міжгір’ї, що в тимчасово окупованому Криму, склад боєприпасів у районі Новоянисолі та польовий артилерійський склад у районі Кременівки на Донеччині.
- Крім того, уражено склад матеріально-технічних засобів противника у районі Докучаєвська Донецької області.
- Під ударом Сил оборони України також опинився комунікаційний вузол підрозділу росіян в Іванівці Донецької області та взвод управління артилерійського підрозділу російських солдатів у Троїцькому Запорізької області.
