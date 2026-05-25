Безпілотники атакували Ярославську область: перекрито рух у бік Москви

У Ярославлі після атаки дронів місцева влада перекрила трасу на виїзді в напрямку Москви. В регіоні працювали системи ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Зокрема, губернатор регіону Михайло Євраєв заявив, що обмеження запровадили з міркувань безпеки: рух перекрили на ділянці від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною дорогою.

Робота ППО та заходи безпеки

Євраєв також заявив про роботу російських підрозділів протиповітряної оборони. Деталей щодо наслідків атаки він не навів.

Російські офіційні джерела традиційно не уточнюють масштабів пошкоджень або можливих влучань, обмежуючись повідомленнями про "роботу ППО" та "локальні обмеження руху".

Згодом російські ЗМІ повідомили про відбиття масованої атаки БпЛА поблизу Ярославля.

Ймовірні об'єкти атаки

За словами місцевих, під ударом безпілотників, імовірно, опинився місцевий нафтопереробний завод. Зокрема, трасу яку перекривали, розташована неподалік підприємства.

