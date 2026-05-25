РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16714 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ Удары по рф
1 922 6

Беспилотники атаковали Ярославскую область: перекрыто движение в сторону Москвы

В Ярославской области перекрывали трассу в направлении Москвы из-за атаки дронов

В Ярославле после атаки дронов местные власти перекрыли трассу на выезде в сторону Москвы. В регионе работали системы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В частности, губернатор региона Михаил Евраев заявил, что ограничения ввели из соображений безопасности: движение перекрыли на участке от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Работа ПВО и меры безопасности

Евраев также заявил о работе российских подразделений противовоздушной обороны. Подробностей о последствиях атаки он не привел.

Российские официальные источники традиционно не уточняют масштабов повреждений или возможных попаданий, ограничиваясь сообщениями о "работе ПВО" и "локальных ограничениях движения".

Впоследствии российские СМИ сообщили об отражении массированной атаки БПЛА вблизи Ярославля.

Вероятные объекты атаки

По словам местных жителей, под ударом беспилотников, вероятно, оказался местный нефтеперерабатывающий завод. В частности, перекрытая трасса расположена недалеко от предприятия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз", склады снабжения и корабли врага, - Генштаб

Автор: 

беспилотник (5231) НПЗ (502) ПВО (3692) Ярославская область РФ (20)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
100 ракет і 700дронів на москву полетіли від президента
показать весь комментарий
25.05.2026 08:59 Ответить
так так і ще 100500 тищ хламинго....разом з миндичем та вкраденим баблом...
показать весь комментарий
25.05.2026 09:26 Ответить
Ох і назбивають зараз; 1000 байрактарів, 100500 дронів, сотні Фламінго, десятки штормів з атакамсами...
показать весь комментарий
25.05.2026 09:04 Ответить
Потужо, ***...😡
показать весь комментарий
25.05.2026 09:22 Ответить
а на саму мацкву зась...зелений покидьок забаороняе....туди тільки двушечки...
показать весь комментарий
25.05.2026 09:25 Ответить
ЯНОС треба чмирити через день, хай з північного підмосков'я тягуть туди ППО, бо є багато чого розвалювати у Сєргієвому Посаді, Дубні, Рєдкіно, Солнєчногорську, Кліну...
показать весь комментарий
25.05.2026 10:10 Ответить
 
 