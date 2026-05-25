Беспилотники атаковали Ярославскую область: перекрыто движение в сторону Москвы

В Ярославле после атаки дронов местные власти перекрыли трассу на выезде в сторону Москвы. В регионе работали системы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В частности, губернатор региона Михаил Евраев заявил, что ограничения ввели из соображений безопасности: движение перекрыли на участке от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Работа ПВО и меры безопасности

Евраев также заявил о работе российских подразделений противовоздушной обороны. Подробностей о последствиях атаки он не привел.

Российские официальные источники традиционно не уточняют масштабов повреждений или возможных попаданий, ограничиваясь сообщениями о "работе ПВО" и "локальных ограничениях движения".

Впоследствии российские СМИ сообщили об отражении массированной атаки БПЛА вблизи Ярославля.

Вероятные объекты атаки

По словам местных жителей, под ударом беспилотников, вероятно, оказался местный нефтеперерабатывающий завод. В частности, перекрытая трасса расположена недалеко от предприятия.

