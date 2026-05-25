Беспилотники атаковали Ярославскую область: перекрыто движение в сторону Москвы
В Ярославле после атаки дронов местные власти перекрыли трассу на выезде в сторону Москвы. В регионе работали системы ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
В частности, губернатор региона Михаил Евраев заявил, что ограничения ввели из соображений безопасности: движение перекрыли на участке от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.
Работа ПВО и меры безопасности
Евраев также заявил о работе российских подразделений противовоздушной обороны. Подробностей о последствиях атаки он не привел.
Российские официальные источники традиционно не уточняют масштабов повреждений или возможных попаданий, ограничиваясь сообщениями о "работе ПВО" и "локальных ограничениях движения".
Впоследствии российские СМИ сообщили об отражении массированной атаки БПЛА вблизи Ярославля.
Вероятные объекты атаки
По словам местных жителей, под ударом беспилотников, вероятно, оказался местный нефтеперерабатывающий завод. В частности, перекрытая трасса расположена недалеко от предприятия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль