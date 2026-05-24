РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
21836 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Удары по рф
1 980 16

Силы обороны нанесли удары по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз", складам снабжения и кораблям противника, - Генштаб

Поражение объектов РФ

23-го и в ночь на 24 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Таманьнефтегаз"

В частности, поражен нефтеналивной причал нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" (Волна, Краснодарский край, РФ). По предварительной информации, поврежден нефтеналивной стендер.

Терминал "Таманьнефтегаз" является одним из ключевых экспортных нефтяных объектов РФ в Черноморском регионе. Его мощности обеспечивают перевалку до 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. Объект задействован в обеспечении армии государства-агрессора.

Читайте также: Силы обороны нанесли удары по складам боеприпасов, средствам ПВО, пунктам управления и живой силе противника, — Генштаб

Склады и пункты управления

  • Также поражен склад хранения боеприпасов в (Межгорье, ВОТ АР Крым), склад материально-технических средств, склад боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов противника в районе Белолуцка Луганской области.
  • Кроме того, поражены пункты управления БПЛА оккупантов в районах Борисовки (Белгородская обл., РФ), Воскресенки (Донецкая обл.) и Теткино (Курская обл., РФ).
  • Также поражены скопления живой силы противника в районе населенного пункта Волфинский (Курская обл., РФ).

Смотрите: БПЛА нанесли удар по Новороссийску: горит крупнейший нефтехранилище на Кавказе. ВИДЕО

Удары по кораблям

Кроме того, 23 мая на военно-морской базе "Новороссийск" (Краснодарский край, РФ) поражены сторожевой корабль "Пытливый" и ракетный катер на воздушной подушке. Степень повреждений уточняется.

Автор: 

Генштаб ВС (8079) уничтожение (9878) Удары по РФ (957) Краснодарский край РФ (59)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Всі, кого не влаштовує робота Сил оборони, можуть приєднатися до них і змінити все на краще.
показать весь комментарий
24.05.2026 11:10 Ответить
+3
Можна. Зверніться до найближчого ТЦК/рекрутингового центру або напряму у будь-яку частину, адже "у кожного солдата у ранці лежить маршальський жезл".
показать весь комментарий
24.05.2026 11:36 Ответить
+2
Вони 90 ракет в 1 тонну - ми дрони із 50 кг

Якось так
показать весь комментарий
24.05.2026 10:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони 90 ракет в 1 тонну - ми дрони із 50 кг

Якось так
показать весь комментарий
24.05.2026 10:57 Ответить
Головне - точність попадання... Товариш, біолог, розказував про свою практику мисливствознавства, у Ханти-мансійському АО. Казав, що мисливці-ханти умудрялися полювать на лося, з однозарядною "мєлкашкою", ТОЗ-8. Відстежували лося на денній "ліжці", і трохи "підшумлювали". Стривожений лось підхоплювався на ноги. Хант стріляв йому свинцевою кулькою калібру 5,6 мм, у живіт. Лось тікав, а хант сідав пить чай... Попивши, через годину ішов по сліду. Від рани, яка пошкодила кишки, лось, через кілька годин, слабшав, і лягав. Хант знаходив його по сліду, і добивав, з близької відстані, пострілом, або й просто "дорізав" ножем...
Тут - те саме ... Один дрон з 50 кг вибухівки знищує резервуар з пальним, яким можна заправить навіть не танкову дивізію , а й цілу армію...
показать весь комментарий
24.05.2026 11:24 Ответить
Потужно поламали обладнання,яке кацапи полагодять за пару діб.
показать весь комментарий
24.05.2026 11:00 Ответить
Головне, що б наш генштаб, не перетворився в генштаб конашенкова...
показать весь комментарий
24.05.2026 11:10 Ответить
Всі, кого не влаштовує робота Сил оборони, можуть приєднатися до них і змінити все на краще.
показать весь комментарий
24.05.2026 11:10 Ответить
Сили оборони роблять все що можуть з наявними у них засобами, малими беспілотниками більше не зробиш, у орків багато авіації, реб та ппо.

Необхідна балістика такого типу як у Ірану або Грім2 перевести на звичайну платформу.
показать весь комментарий
24.05.2026 11:21 Ответить
мене не влаштовує Верховний Головнокомандувач та його договорнякі з ******. Можно я буду замість нього?
показать весь комментарий
24.05.2026 11:32 Ответить
Можна. Зверніться до найближчого ТЦК/рекрутингового центру або напряму у будь-яку частину, адже "у кожного солдата у ранці лежить маршальський жезл".
показать весь комментарий
24.05.2026 11:36 Ответить
Молодці.Тільки шкода ,що не потопили ті кораблі ,котрі обстрілювали Україну ракетами минулої ночі.
показать весь комментарий
24.05.2026 11:11 Ответить
от невезе мішелю литваку. Жалко пацана, тільки пройшло десять днів, і ось знов прилетіло.
показать весь комментарий
24.05.2026 11:18 Ответить
Назва корабля паРаші "Пытливый" це від слова пытка? Як корабель назвеш так він і попливе-по курсу всім відомого крейсера: НАЙУХ
показать весь комментарий
24.05.2026 11:23 Ответить
Взагалі-то, кацапське "Пытливый" - це калька з нашого "допитливий"...
показать весь комментарий
24.05.2026 11:26 Ответить
"Там, Мань, нефть и газ!"
показать весь комментарий
24.05.2026 11:25 Ответить
******* хоть раз за 4 года по резиденциях путина .Можно по очереди(или сразу) в каждую десяток -другой дронов запустить авось повезет и хоть моральное удовольствие получим
показать весь комментарий
24.05.2026 11:26 Ответить
До жопи це москалям.
показать весь комментарий
24.05.2026 11:31 Ответить
Ну нарешті у відповідь на 600 дронів і 60 ракет уразили нафтовий термінал (це таке місце, де нафту з одних бочок перевантажують в інші бочки) - від такого рашка точно не оговтається.
показать весь комментарий
24.05.2026 11:51 Ответить
 
 