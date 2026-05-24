Силы обороны нанесли удары по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз", складам снабжения и кораблям противника, - Генштаб

23-го и в ночь на 24 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Таманьнефтегаз"

В частности, поражен нефтеналивной причал нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" (Волна, Краснодарский край, РФ). По предварительной информации, поврежден нефтеналивной стендер.

Терминал "Таманьнефтегаз" является одним из ключевых экспортных нефтяных объектов РФ в Черноморском регионе. Его мощности обеспечивают перевалку до 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. Объект задействован в обеспечении армии государства-агрессора.

Склады и пункты управления

Также поражен склад хранения боеприпасов в (Межгорье, ВОТ АР Крым), склад материально-технических средств, склад боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов противника в районе Белолуцка Луганской области.

Кроме того, поражены пункты управления БПЛА оккупантов в районах Борисовки (Белгородская обл., РФ), Воскресенки (Донецкая обл.) и Теткино (Курская обл., РФ).

Также поражены скопления живой силы противника в районе населенного пункта Волфинский (Курская обл., РФ).

Удары по кораблям

Кроме того, 23 мая на военно-морской базе "Новороссийск" (Краснодарский край, РФ) поражены сторожевой корабль "Пытливый" и ракетный катер на воздушной подушке. Степень повреждений уточняется.