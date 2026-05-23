БПЛА нанесли удар по Новороссийску: горит крупнейшее нефтехранилище на Кавказе

Вечером 22 мая украинские беспилотники атаковали российский Новороссийск в Краснодарском крае.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и местные власти.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Российская ПВО пыталась перехватить дроны, однако часть беспилотников достигла целей. В районе порта вспыхнул пожар.

В городе было частично перекрыто движение транспорта вблизи набережной, а впоследствии ограничения распространились и на направление в Геленджик.

Мэр города Андрей Кравченко сначала подтвердил атаку беспилотников, а впоследствии сообщил и о ракетной опасности.

Также Оперштаб Краснодарского края РФ заявил, что пожар на территории нефтебазы произошел якобы в результате "падения обломков беспилотника". Там добавили, что "загорелось несколько технических и административных зданий. Кроме того, обломки беспилотников упали на территории топливного терминала".

Сервис NASA FIRMS зафиксировал пожар на территории нефтяного терминала "Грушова". Отмечается, что зарево от пожара видно издалека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самолету, следовавшему в Санкт-Петербург, пришлось садиться в Финляндии из-за закрытия аэропорта

Нефтяной терминал "Грушова" - чем он важен

Нефтяной терминал "Грушова" - это одна из ключевых частей перевалочного комплекса "Шесхарис" в порту Новороссийска. Он имеет стратегическое значение для экспорта российской нефти через Черное море.

Комплекс "Шесхарис" состоит из двух площадок - собственно "Шесхарис" и "Грушова", которые расположены примерно в 12 км друг от друга и соединены технологическим туннелем через Маркотхский хребет.

Чем важна именно "Грушова":

там расположен большой резервуарный парк для хранения нефти и нефтепродуктов;

установлены современные резервуары большого объема (РВСП-30000) для накопления сырья перед отгрузкой;

через площадку проходит разветвленная трубопроводная система комплекса;

он обеспечивает непрерывную перевалку нефти из магистральных трубопроводов в морские терминалы.

Через Новороссийск проходит значительная часть морского нефтяного экспорта России - по разным оценкам, до 20-30% морских поставок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беспилотники массированно атаковали Ярославль: трассу на Москву перекрывали