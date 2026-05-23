Новости Атака дронов на регионы РФ
6 547 11

БПЛА нанесли удар по Новороссийску: горит крупнейшее нефтехранилище на Кавказе

Вечером 22 мая украинские беспилотники атаковали российский Новороссийск в Краснодарском крае.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и местные власти.

Российская ПВО пыталась перехватить дроны, однако часть беспилотников достигла целей. В районе порта вспыхнул пожар.

В городе было частично перекрыто движение транспорта вблизи набережной, а впоследствии ограничения распространились и на направление в Геленджик.

Мэр города Андрей Кравченко сначала подтвердил атаку беспилотников, а впоследствии сообщил и о ракетной опасности.

Также Оперштаб Краснодарского края РФ заявил, что пожар на территории нефтебазы произошел якобы в результате "падения обломков беспилотника". Там добавили, что "загорелось несколько технических и административных зданий. Кроме того, обломки беспилотников упали на территории топливного терминала".

Сервис NASA FIRMS зафиксировал пожар на территории нефтяного терминала "Грушова". Отмечается, что зарево от пожара видно издалека.

Спутниковые снимки пожара в Новороссийске

Нефтяной терминал "Грушова" - чем он важен

Нефтяной терминал "Грушова" - это одна из ключевых частей перевалочного комплекса "Шесхарис" в порту Новороссийска. Он имеет стратегическое значение для экспорта российской нефти через Черное море.

Комплекс "Шесхарис" состоит из двух площадок - собственно "Шесхарис" и "Грушова", которые расположены примерно в 12 км друг от друга и соединены технологическим туннелем через Маркотхский хребет.

Чем важна именно "Грушова":

  • там расположен большой резервуарный парк для хранения нефти и нефтепродуктов;
  • установлены современные резервуары большого объема (РВСП-30000) для накопления сырья перед отгрузкой;
  • через площадку проходит разветвленная трубопроводная система комплекса;
  • он обеспечивает непрерывную перевалку нефти из магистральных трубопроводов в морские терминалы.

Через Новороссийск проходит значительная часть морского нефтяного экспорта России - по разным оценкам, до 20-30% морских поставок.

беспилотник (5224) Удары по РФ (952) Новороссийск (29)
Хоч якась добра ранкова новина.
23.05.2026 07:39 Ответить
Слава Україні!
23.05.2026 07:40 Ответить
Гарна ранкова новина .Слава ЗСУ.
23.05.2026 08:01 Ответить
Хоч якась добра ранкова новина.
23.05.2026 07:39 Ответить
Хтось тут (здається, "Урс"), десь тиждень тому, цікавився, чому про "Грушову" забулися... От і "згадали"... Судячи з короткого відео - в один резервуар наші уже вцілили. Кацапи збили один БПЛА, над базою, і він падає на неї. Працюють гарматно-кулеметні установки. Щось типу ЗУ-23/2, "Шилок", "Тунгусок", і крупнокаліберних кулеметів. Прикриття щільне, "двобічне", зконцентроване в двох районах - справа і зліва від бази ...
23.05.2026 08:20 Ответить
Гарний подарунок до Дня Героїв України!
23.05.2026 09:03
23.05.2026 09:03 Ответить
Це ж в них нафтові опади?)))
23.05.2026 07:55 Ответить
Це як на народ Мозеса падала мана небесна на третьому десятку походу по постелі, а "мессія ********" облагаденствує своє бидло нафтовим дощем.
23.05.2026 09:08
23.05.2026 09:08 Ответить
Гарна ранкова новина .Слава ЗСУ.
Шесхаріс, ма бейбі шесхаріс
Ю май вінас, ю май файер ат юр бізаєр
23.05.2026 08:13 Ответить
Перевалочна нафтобаза «Грушевая» (з майданчиком «Шесхарис», що створює єдиний перевалочний комплекс в Новоросійське) піддавалася підтвердженим ударам і атакам безпілотників ВСУ не менше 4 разів з травня 2024 року. Мабуть будуть атакувати і раз і ще раз много-много раз. Без ракет це може бути вічно.
23.05.2026 08:17
23.05.2026 08:17 Ответить
Ну там не только нефтебаза, там ещё и порт горит-полыхает.. да и по моцкве давали маленько жару. Вобщем понятно, СЛАВА ЗСУ.
23.05.2026 08:34
23.05.2026 08:34 Ответить
"Гарі гарі ясна!
Штоби ні пагасла!!"
23.05.2026 09:10
 
 