Беспилотники массированно атаковали Ярославль: трассу на Москву перекрывали
В ночь на 22 мая российский Ярославль подвергся массированной атаке беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и губернатора Михаила Евраева
В городе прогремели десятки взрывов, движение в сторону Москвы перекрыли
По словам местных жителей, около 01:30 в городе прозвучали сирены воздушной тревоги, после чего было слышно не менее 15–20 мощных взрывов. Очевидцы сообщали о ярких вспышках в небе, а взрывные волны вызвали массовое срабатывание автомобильной сигнализации в жилых районах.
Из-за угрозы новых ударов власти ввели экстренные меры безопасности. В частности, был полностью перекрыт выезд из Ярославля в направлении Москвы. Ограничения ввели на участке трассы М-8 - от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.
Губернатор призвал жителей воздержаться от поездок в этом направлении.
Аэропорт Ярославля временно приостановил работу
На фоне угрозы повторных атак беспилотников также были введены ограничения на работу местного аэропорта. Аэропорт Ярославля временно не принимает и не отправляет рейсы
Навала Наполеона в 1812 році буде здаватися казкою!
Бог есть
Яросла́вль - місто в Росії, адміністративний центр Ярославської області і Ярославського району. Населення 570 824 жителів
Ро́славль - місто (з 1755 року) в Росії, адміністративний центр Рославльського району Смоленської області. Населення - 43,5 тис. осіб (2024).
Це все одно, якби ти порівняв Чернігів, з Ріпками, чи Носівкою, або Житомир - з Лугинами, чи Ємільчино...
Прийде час - буде і "блекаут"... Путін, он, маючи "2 армію світу", п'ятий рік "бере Київ за три дні"... Тому нам "прощається", що ми півроку обіцянки "блекауту" в Москві, виконать не можемо... Вони до війни, з нами, готувалися трохи не з самого розвалу СРСР, а наші придурки, руками ВАНОЙ та Януковича, розвалили армію, а руками "Блазня", зупинили програму переозброєння...
А де ти, такий, "критикан", був у квітні 2019 року, коли я тут, "прямим текстом" писав, що вибір "Блазня" в Президенти розвалить державу, і приведе в Україну, війну?
Такі, як ти, живуть у парадигмі одесько-єврейського анекдоту: "Шьоб ві білі такой умний, как моя Сара - вчера...".
Я писав ТОДІ... А ти пишеш ЗАРАЗ, коли вже п'ятий рік іде ВІЙНА...
Різницю розумієш?