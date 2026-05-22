Беспилотники массированно атаковали Ярославль: трассу на Москву перекрывали

В ночь на 22 мая российский Ярославль подвергся массированной атаке беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и губернатора Михаила Евраева

В городе прогремели десятки взрывов, движение в сторону Москвы перекрыли

По словам местных жителей, около 01:30 в городе прозвучали сирены воздушной тревоги, после чего было слышно не менее 15–20 мощных взрывов. Очевидцы сообщали о ярких вспышках в небе, а взрывные волны вызвали массовое срабатывание автомобильной сигнализации в жилых районах.

Из-за угрозы новых ударов власти ввели экстренные меры безопасности. В частности, был полностью перекрыт выезд из Ярославля в направлении Москвы. Ограничения ввели на участке трассы М-8 - от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Губернатор призвал жителей воздержаться от поездок в этом направлении.

Аэропорт Ярославля временно приостановил работу

На фоне угрозы повторных атак беспилотников также были введены ограничения на работу местного аэропорта. Аэропорт Ярославля временно не принимает и не отправляет рейсы

