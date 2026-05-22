РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9998 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
3 605 24

Беспилотники массированно атаковали Ярославль: трассу на Москву перекрывали

В РФ заявили об атаке БПЛА на Ярославль и перекрытии трассы

В ночь на 22 мая российский Ярославль подвергся массированной атаке беспилотников

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и губернатора Михаила Евраева

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В городе прогремели десятки взрывов, движение в сторону Москвы перекрыли

По словам местных жителей, около 01:30 в городе прозвучали сирены воздушной тревоги, после чего было слышно не менее 15–20 мощных взрывов. Очевидцы сообщали о ярких вспышках в небе, а взрывные волны вызвали массовое срабатывание автомобильной сигнализации в жилых районах.

Из-за угрозы новых ударов власти ввели экстренные меры безопасности. В частности, был полностью перекрыт выезд из Ярославля в направлении Москвы. Ограничения ввели на участке трассы М-8 - от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Губернатор призвал жителей воздержаться от поездок в этом направлении.

Аэропорт Ярославля временно приостановил работу

На фоне угрозы повторных атак беспилотников также были введены ограничения на работу местного аэропорта. Аэропорт Ярославля временно не принимает и не отправляет рейсы

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самолету, следовавшему в Санкт-Петербург, пришлось садиться в Финляндии из-за закрытия аэропорта

Автор: 

беспилотник (5223) Удары по РФ (950) Ярославская область РФ (19)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Так ні хочіцца уізжать із яраславля. Сдєсь всьо па дамашнєму.
показать весь комментарий
22.05.2026 06:50 Ответить
+11
🍿 Москвичі лізьте по підвалах - росію полетять бомбити 3000 (!) дронів. Такі прогнози дають самі кацапи

Навала Наполеона в 1812 році буде здаватися казкою!
показать весь комментарий
22.05.2026 06:50 Ответить
+11
Колись Герінг клявся Гітлеру, що "ні одна бомба не впаде на територію Рейху...". Десь те саме обіцяв Путін, "рассєянам"...
показать весь комментарий
22.05.2026 07:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🍿 Москвичі лізьте по підвалах - росію полетять бомбити 3000 (!) дронів. Такі прогнози дають самі кацапи

Навала Наполеона в 1812 році буде здаватися казкою!
показать весь комментарий
22.05.2026 06:50 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2026 06:51 Ответить
Та москалі і з навалою Наполеона збрехали. Самі запросили експедиційний корпус Наполеона для допомоги в громадянській війні, обіс....ся і оббрехали його.
показать весь комментарий
22.05.2026 08:16 Ответить
Так ні хочіцца уізжать із яраславля. Сдєсь всьо па дамашнєму.
показать весь комментарий
22.05.2026 06:50 Ответить
круті педалі пока не далі
показать весь комментарий
22.05.2026 06:53 Ответить
Шо з їблами?🙂
показать весь комментарий
22.05.2026 06:54 Ответить
грусниє.
показать весь комментарий
22.05.2026 07:12 Ответить
Взявший меч от меча погибнет
Бог есть
показать весь комментарий
22.05.2026 06:59 Ответить
Колись Герінг клявся Гітлеру, що "ні одна бомба не впаде на територію Рейху...". Десь те саме обіцяв Путін, "рассєянам"...
показать весь комментарий
22.05.2026 07:01 Ответить
А ще хтось обіцяв блекаут на москві. Натомість - спрацювання сигналізацій у якомусь рославлі.
показать весь комментарий
22.05.2026 07:12 Ответить
Ясно... Рівень знань, тобою, "єоргафії", зрозумілий... Якщо ти не бачиш різниці між "Ярославлєм" та "Рославлєм", то про що тоді, з тобою говорить?
Яросла́вль (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Ярославль) - місто в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії, адміністративний центр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Ярославської області і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Ярославського району. Населення 570 824 жителів

Ро́славль - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE місто (з 1755 року) в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії, адміністративний центр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Рославльського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Смоленської області. Населення - 43,5 тис. осіб (2024).

Це все одно, якби ти порівняв Чернігів, з Ріпками, чи Носівкою, або Житомир - з Лугинами, чи Ємільчино...
Прийде час - буде і "блекаут"... Путін, он, маючи "2 армію світу", п'ятий рік "бере Київ за три дні"... Тому нам "прощається", що ми півроку обіцянки "блекауту" в Москві, виконать не можемо... Вони до війни, з нами, готувалися трохи не з самого розвалу СРСР, а наші придурки, руками ВАНОЙ та Януковича, розвалили армію, а руками "Блазня", зупинили програму переозброєння...
показать весь комментарий
22.05.2026 07:30 Ответить
Прямо так сильно впали, що аж сирени завили. А у Дніпрі вчора 4 шахеди -4 прильоти по будинкам. Оце потрібно писати. Як таке може бути?????
показать весь комментарий
22.05.2026 07:29 Ответить
Ти любиш такі "чіпкі" питання задавать - аж СТРАШНО... У мене теж, до тебе, "незручне" питання:
А де ти, такий, "критикан", був у квітні 2019 року, коли я тут, "прямим текстом" писав, що вибір "Блазня" в Президенти розвалить державу, і приведе в Україну, війну?
KISS

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 22.05.2026

Такі, як ти, живуть у парадигмі одесько-єврейського анекдоту: "Шьоб ві білі такой умний, как моя Сара - вчера...".
Я писав ТОДІ... А ти пишеш ЗАРАЗ, коли вже п'ятий рік іде ВІЙНА...
Різницю розумієш?
показать весь комментарий
22.05.2026 07:38 Ответить
Щоб ви били такой умний сьодні, как моя Сарочка завтра.
показать весь комментарий
22.05.2026 07:49 Ответить
Такий варіант мені не відомий...
показать весь комментарий
22.05.2026 08:06 Ответить
Яр не звертай увагу, не зебота, вони вже репетують, що вони за нього не голосували.
показать весь комментарий
22.05.2026 08:19 Ответить
Таким, як він, потрібно відразу (і обов'язково), "бить у лоба" - поки вони "в пір'я не вбилися", не "настовбурчили гребінь", не "відростили шпори", та не почали ними "гребти"...
показать весь комментарий
22.05.2026 08:39 Ответить
Москва спить спокійно, після того як хенерали Зелемського наїхали на Касьянова. Ось і все.
показать весь комментарий
22.05.2026 07:04 Ответить
Ярослав - суто українська назва. Яке відношення мають до нього московити?
показать весь комментарий
22.05.2026 07:05 Ответить
місто закладав Ярослав Мудрий на початку тисячних років на місці кацапського поселення, яке називалось чи то вовчий кут, чи то ведмежий яр.
показать весь комментарий
22.05.2026 07:17 Ответить
Жили собі "мирно" , нікого не чіпали , з портретами ходили і бомбой лякали....
показать весь комментарий
22.05.2026 07:24 Ответить
народ трєбуєт двіжухі .
показать весь комментарий
22.05.2026 07:40 Ответить
Яр холодний,півник-холодець,це бот москальський.Він звинувачував ЗСУ у воєнних злочинах.Пропоную свідомим читачам "цензору" його блочити.❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
22.05.2026 08:27 Ответить
А що там в Ярославлі загорілось? Яке підприємство?
показать весь комментарий
22.05.2026 08:54 Ответить
 
 