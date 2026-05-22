Безпілотники масовано атакували Ярославль: трасу на Москву перекривали

У ніч на 22 травня російський Ярославль зазнав масштабної атаки безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та губернатора Михайло Євраєв

У місті пролунали десятки вибухів, рух у бік Москви перекрили

За словами місцевих жителів, близько 01:30 у місті пролунали сирени повітряної тривоги, після чого було чути щонайменше 15–20 потужних вибухів. Очевидці повідомляли про яскраві спалахи в небі, а вибухові хвилі спричинили масове спрацювання автомобільної сигналізації у житлових районах.

Через загрозу нових ударів влада ввела екстрені заходи безпеки. Зокрема, було повністю перекрито виїзд із Ярославля у напрямку Москви. Обмеження запровадили на ділянці траси М-8 - від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною дорогою.

Губернатор закликав мешканців утриматися від поїздок у цьому напрямку.

Аеропорт Ярославля тимчасово припинив роботу

На тлі загрози повторних атак безпілотників також були введені обмеження на роботу місцевого аеропорту. Летовище Ярославля тимчасово не приймає та не відправляє рейсию

