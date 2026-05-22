Новини Атака дронів на регіони РФ
1 750 17

Безпілотники масовано атакували Ярославль: трасу на Москву перекривали

У РФ заявили про атаку БпЛА на Ярославль та перекриття траси

У ніч на 22 травня російський Ярославль зазнав масштабної атаки безпілотників

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали  та губернатора Михайло Євраєв

У місті пролунали десятки вибухів, рух у бік Москви перекрили

За словами місцевих жителів, близько 01:30 у місті пролунали сирени повітряної тривоги, після чого було чути щонайменше 15–20 потужних вибухів. Очевидці повідомляли про яскраві спалахи в небі, а вибухові хвилі спричинили масове спрацювання автомобільної сигналізації у житлових районах.

Через загрозу нових ударів влада ввела екстрені заходи безпеки. Зокрема, було повністю перекрито виїзд із Ярославля у напрямку Москви. Обмеження запровадили на ділянці траси М-8 - від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною дорогою.

Губернатор закликав мешканців утриматися від поїздок у цьому напрямку.

Аеропорт Ярославля тимчасово припинив роботу

На тлі загрози повторних атак безпілотників також були введені обмеження на роботу місцевого аеропорту. Летовище Ярославля тимчасово не приймає та не відправляє рейсию

Топ коментарі
Так ні хочіцца уізжать із яраславля. Сдєсь всьо па дамашнєму.
22.05.2026 06:50 Відповісти
🍿 Москвичі лізьте по підвалах - росію полетять бомбити 3000 (!) дронів. Такі прогнози дають самі кацапи

Навала Наполеона в 1812 році буде здаватися казкою!
22.05.2026 06:50 Відповісти
Взявший меч от меча погибнет
Бог есть
22.05.2026 06:59 Відповісти
22.05.2026 06:50 Відповісти
22.05.2026 06:50 Відповісти
круті педалі пока не далі
22.05.2026 06:53 Відповісти
Шо з їблами?🙂
22.05.2026 06:54 Відповісти
грусниє.
22.05.2026 07:12 Відповісти
22.05.2026 06:59 Відповісти
Колись Герінг клявся Гітлеру, що "ні одна бомба не впаде на територію Рейху...". Десь те саме обіцяв Путін, "рассєянам"...
22.05.2026 07:01 Відповісти
А ще хтось обіцяв блекаут на москві. Натомість - спрацювання сигналізацій у якомусь рославлі.
22.05.2026 07:12 Відповісти
Ясно... Рівень знань, тобою, "єоргафії", зрозумілий... Якщо ти не бачиш різниці між "Ярославлєм" та "Рославлєм", то про що тоді, з тобою говорить?
Яросла́вль (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Ярославль) - місто в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії, адміністративний центр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Ярославської області і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Ярославського району. Населення 570 824 жителів

Ро́славль - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE місто (з 1755 року) в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії, адміністративний центр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Рославльського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Смоленської області. Населення - 43,5 тис. осіб (2024).

Це все одно, якби ти порівняв Чернігів, з Ріпками, чи Носівкою, або Житомир - з Лугинами, чи Ємільчино...
Прийде час - буде і "блекаут"... Путін, он, маючи "2 армію світу", п'ятий рік "бере Київ за три дні"... Тому нам "прощається", що ми півроку обіцянки "блекауту" в Москві, виконать не можемо... Вони до війни, з нами, готувалися трохи не з самого розвалу СРСР, а наші придурки, руками ВАНОЙ та Януковича, розвалили армію, а руками "Блазня", зупинили програму переозброєння...
22.05.2026 07:30 Відповісти
Прямо так сильно впали, що аж сирени завили. А у Дніпрі вчора 4 шахеди -4 прильоти по будинкам. Оце потрібно писати. Як таке може бути?????
22.05.2026 07:29 Відповісти
Ти любиш такі "чіпкі" питання задавать - аж СТРАШНО... У мене теж, до тебе, "незручне" питання:
А де ти, такий, "критикан", був у квітні 2019 року, коли я тут, "прямим текстом" писав, що вибір "Блазня" в Президенти розвалить державу, і приведе в Україну, війну?
Такі, як ти, живуть у парадигмі одесько-єврейського анекдоту: "Шьоб ві білі такой умний, как моя Сара - вчера...".
Я писав ТОДІ... А ти пишеш ЗАРАЗ, коли вже п'ятий рік іде ВІЙНА...
Різницю розумієш?
22.05.2026 07:38 Відповісти
Москва спить спокійно, після того як хенерали Зелемського наїхали на Касьянова. Ось і все.
22.05.2026 07:04 Відповісти
Ярослав - суто українська назва. Яке відношення мають до нього московити?
22.05.2026 07:05 Відповісти
місто закладав Ярослав Мудрий на початку тисячних років на місці кацапського поселення, яке називалось чи то вовчий кут, чи то ведмежий яр.
22.05.2026 07:17 Відповісти
Жили собі "мирно" , нікого не чіпали , з портретами ходили і бомбой лякали....
22.05.2026 07:24 Відповісти
народ трєбуєт двіжухі .
22.05.2026 07:40 Відповісти
 
 