Безпілотники масовано атакували Ярославль: трасу на Москву перекривали
У ніч на 22 травня російський Ярославль зазнав масштабної атаки безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та губернатора Михайло Євраєв
У місті пролунали десятки вибухів, рух у бік Москви перекрили
За словами місцевих жителів, близько 01:30 у місті пролунали сирени повітряної тривоги, після чого було чути щонайменше 15–20 потужних вибухів. Очевидці повідомляли про яскраві спалахи в небі, а вибухові хвилі спричинили масове спрацювання автомобільної сигналізації у житлових районах.
Через загрозу нових ударів влада ввела екстрені заходи безпеки. Зокрема, було повністю перекрито виїзд із Ярославля у напрямку Москви. Обмеження запровадили на ділянці траси М-8 - від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною дорогою.
Губернатор закликав мешканців утриматися від поїздок у цьому напрямку.
Аеропорт Ярославля тимчасово припинив роботу
На тлі загрози повторних атак безпілотників також були введені обмеження на роботу місцевого аеропорту. Летовище Ярославля тимчасово не приймає та не відправляє рейсию
Навала Наполеона в 1812 році буде здаватися казкою!
Бог есть
Яросла́вль (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Ярославль) - місто в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії, адміністративний центр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Ярославської області і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Ярославського району. Населення 570 824 жителів
Ро́славль - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE місто (з 1755 року) в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії, адміністративний центр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Рославльського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Смоленської області. Населення - 43,5 тис. осіб (2024).
Це все одно, якби ти порівняв Чернігів, з Ріпками, чи Носівкою, або Житомир - з Лугинами, чи Ємільчино...
Прийде час - буде і "блекаут"... Путін, он, маючи "2 армію світу", п'ятий рік "бере Київ за три дні"... Тому нам "прощається", що ми півроку обіцянки "блекауту" в Москві, виконать не можемо... Вони до війни, з нами, готувалися трохи не з самого розвалу СРСР, а наші придурки, руками ВАНОЙ та Януковича, розвалили армію, а руками "Блазня", зупинили програму переозброєння...
А де ти, такий, "критикан", був у квітні 2019 року, коли я тут, "прямим текстом" писав, що вибір "Блазня" в Президенти розвалить державу, і приведе в Україну, війну?
Такі, як ти, живуть у парадигмі одесько-єврейського анекдоту: "Шьоб ві білі такой умний, как моя Сара - вчера...".
Я писав ТОДІ... А ти пишеш ЗАРАЗ, коли вже п'ятий рік іде ВІЙНА...
Різницю розумієш?