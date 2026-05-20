Літаку, що прямував до Санкт-Петербурга, довелося сідати у Фінляндії через закриття аеропорту

Пасажирський літак, що летів з Єгипту до російського Санкт-Петербурга, приземлився в аеропорту Гельсінкі-Вантаа.

Про це пише Yle.

Подробиці

Причиною зміни маршруту стало тимчасове закриття аеропорту Пулково в Санкт-Петербургі.

Пізніше літак зміг продовжити свою подорож.

Видання нагадало, що аеропорт Пулково неодноразово закривався під час війни Росії в Україні через повідомлення про загрозу БпЛА.

Що передувало?

Нагадаємо, 19 травня та в ніч на 20 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Уражено НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" та інші об’єкти ворога

