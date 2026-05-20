Літаку, що прямував до Санкт-Петербурга, довелося сідати у Фінляндії через закриття аеропорту
Пасажирський літак, що летів з Єгипту до російського Санкт-Петербурга, приземлився в аеропорту Гельсінкі-Вантаа.
Про це пише Yle, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Причиною зміни маршруту стало тимчасове закриття аеропорту Пулково в Санкт-Петербургі.
Пізніше літак зміг продовжити свою подорож.
Видання нагадало, що аеропорт Пулково неодноразово закривався під час війни Росії в Україні через повідомлення про загрозу БпЛА.
Що передувало?
- Нагадаємо, 19 травня та в ніч на 20 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.
- Уражено НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" та інші об’єкти ворога
Denys Den
20.05.2026 16:08
