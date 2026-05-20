Самолету, следовавшему в Санкт-Петербург, пришлось совершить посадку в Финляндии из-за закрытия аэропорта
Пассажирский самолет, летевший из Египта в российский Санкт-Петербург, приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа.
Об этом пишет Yle, сообщает Цензор.НЕТ.
Причиной изменения маршрута стало временное закрытие аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.
Позже самолет смог продолжить свой путь.
Издание напомнило, что аэропорт Пулково неоднократно закрывался во время войны России в Украине из-за сообщений об угрозе БПЛА.
- Напомним, 19 мая и в ночь на 20 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.
- Поражены НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" и другие объекты врага
