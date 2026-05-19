Атаки на Москву – это бумеранг Путина, который возвращается с тройной силой, – Украина в Совбезе ООН

Удары Вооруженных сил Украины по военным объектам в Московском регионе являются прямым ответом на российскую агрессию. Россия должна четко осознать эту причинно-следственную связь.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета безопасности ООН 19 мая, сообщает Цензор.НЕТ.

Мельник ответил Небензе

Украинский посол обратился к представителю РФ Василию Небензе, который жаловался на украинскую массированную атаку на Москву, состоявшуюся 17 мая:

"Перестаньте жаловаться на страдания бедных россиян. То, что Россия наблюдает, — это бумеранг, который она получает, запущенный Путиным против Украины. Он возвращается с тройной силой и бьет очень больно. <...> Мы никогда не нацеливаемся на гражданских. Мы лишь уничтожаем военные объекты полностью в соответствии с международным гуманитарным правом и его положениями".

Постпред Украины напомнил, что всплеску украинских ударов предшествовала очередная подлость Кремля.

Россия использовала трехдневное "перемирие" на День Победы (9–11 мая), объявленное при посредничестве президента США Дональда Трампа, исключительно для накопления сил. Сразу после завершения режима тишины оккупанты обрушили на украинские города сотни ракет и дронов.

По словам Мельника, только за прошедшую неделю враг выпустил по Украине более 3000 дронов, более 1000 авиабомб и 74 ракеты. Есть погибшие и раненые.

Дипломат подчеркнул, что Путин стремится "обезчувствить" мир, превратив массовые убийства украинцев в обыденную статистику военного времени.

Санкции против РФ и ВОТ Херсонщины

В связи с этим Мельник призвал Совбез ООН усилить санкционное давление на Москву и перекрыть лазейки для военного импорта. По данным Офиса Президента, только в ракетах, которыми оккупанты обстреливали Киев 14 мая, обнаружили более 100 компонентов западного производства.

Кроме того, украинский представитель поднял вопрос о тяжелой гуманитарной ситуации в оккупированной части Херсонской области, где российские захватчики блокируют выезд мирного населения, и призвал ООН заставить РФ открыть коридоры для эвакуации.