Атаки на Москву – це бумеранг Путіна, який повертається з потрійною силою, - Україна в Радбезі ООН

Удари Збройних Сил України по військових об'єктах у Московському регіоні є прямою відповіддю на російську агресію. Росія має чітко усвідомити цей причинно-наслідковий зв'язок.

Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання Ради безпеки ООН 19 травня, інформує Цензор.НЕТ.

Мельник відповів Небензі

Український посол звернувся до представника РФ Василя Небензі, який скаржився на українську масовану атаку на Москву, яка відбулася 17 травня:

"Припиніть жалітися на страждання бідних росіян. Те, що Росія спостерігає, це бумеранг, який вона отримує, запущений Путіним проти України. Він повертається з потрійною силою і вдаряє дуже боляче. <...> Ніколи ми не націлюємося на цивільних. Ми лише знищуємо військові об'єкти повністю відповідно до Міжнародного гуманітарного права і його положень".

Постпред України нагадав, що сплеску українських ударів передувала чергова підлість Кремля.

Росія використала триденне "перемир'я" на День перемоги (9-11 травня), оголошене за посередництва президента США Дональда Трампа, виключно для накопичення сил. Одразу після завершення режиму тиші окупанти обрушили на українські міста сотні ракет і дронів.

За словами Мельника, лише за минулий тиждень ворог випустив по Україні понад 3000 дронів, понад 1000 авіабомб та 74 ракети. Є загиблі та поранені.

Дипломат наголосив, що Путін прагне "знечулити" світ, перетворивши масові вбивства українців на буденну статистику воєнного часу.

Санкції проти РФ та ТОТ Херсонщини

У зв'язку з цим Мельник закликав Радбез ООН посилити санкційний тиск на Москву та перекрити лазівки для військового імпорту. За даними Офісу Президента, лише в ракетах, якими окупанти били по Києву 14 травня, виявили понад 100 компонентів західного виробництва.

Крім того, український представник порушив питання важкої гуманітарної ситуації на окупованій частини Херсонщини, де російські загарбники блокують виїзд мирного населення, та закликав ООН змусити РФ відкрити коридори для евакуації.