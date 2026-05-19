Новини
1 751 12

Атаки на Москву – це бумеранг Путіна, який повертається з потрійною силою, - Україна в Радбезі ООН

андрій,мельник

Удари Збройних Сил України по військових об'єктах у Московському регіоні є прямою відповіддю на російську агресію. Росія має чітко усвідомити цей причинно-наслідковий зв'язок.

Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання Ради безпеки ООН 19 травня, інформує Цензор.НЕТ.

Мельник відповів Небензі

Український посол звернувся до представника РФ Василя Небензі, який скаржився на українську масовану атаку на Москву, яка відбулася 17 травня:

"Припиніть жалітися на страждання бідних росіян. Те, що Росія спостерігає, це бумеранг, який вона отримує, запущений Путіним проти України. Він повертається з потрійною силою і вдаряє дуже боляче. <...> Ніколи ми не націлюємося на цивільних. Ми лише знищуємо військові об'єкти повністю відповідно до Міжнародного гуманітарного права і його положень".

Постпред України нагадав, що сплеску українських ударів передувала чергова підлість Кремля.

Росія використала триденне "перемир'я" на День перемоги (9-11 травня), оголошене за посередництва президента США Дональда Трампа, виключно для накопичення сил. Одразу після завершення режиму тиші окупанти обрушили на українські міста сотні ракет і дронів.

  • За словами Мельника, лише за минулий тиждень ворог випустив по Україні понад 3000 дронів, понад 1000 авіабомб та 74 ракети. Є загиблі та поранені.

Дипломат наголосив, що Путін прагне "знечулити" світ, перетворивши масові вбивства українців на буденну статистику воєнного часу.

Санкції проти РФ та ТОТ Херсонщини

У зв'язку з цим Мельник закликав Радбез ООН посилити санкційний тиск на Москву та перекрити лазівки для військового імпорту. За даними Офісу Президента, лише в ракетах, якими окупанти били по Києву 14 травня, виявили понад 100 компонентів західного виробництва.

Крім того, український представник порушив питання важкої гуманітарної ситуації на окупованій частини Херсонщини, де російські загарбники блокують виїзд мирного населення, та закликав ООН змусити РФ відкрити коридори для евакуації.

з якою силою ? ))

текст Оманська Гнида під доріжкою кокса писав ?
19.05.2026 21:50 Відповісти
Москва в руїнах...тепер в путіна головний біль, де нову столицю будувати...
19.05.2026 21:56 Відповісти
"Потрійною силою"? Ну-ну... Якщо б за кожен знищенний будинок в Україні, знищували б 3 в рф, тоді і був би "бумеранг".
19.05.2026 22:00 Відповісти
Так потім цей бумеранг знову до нас повертається з подвійною силою.
19.05.2026 22:02 Відповісти
І літати, цей бумеранг може, тільки поки єрмак в буцигарні...
19.05.2026 22:15 Відповісти
Це не бумеранг чи помста - це справедливість
на мацкві цієї справедливості буде усе більше та більше
кацапам сподобається
19.05.2026 22:18 Відповісти
Бомбити москву, взривати метро! ⚠️⚠️⚠️
19.05.2026 22:47 Відповісти
Тобто в Києві вбили 20 людей, а ми в москві 60? що воно меле про гумантітарне право.... і да, а що саме і де прилетіло в самій москві?
20.05.2026 00:13 Відповісти
 
 