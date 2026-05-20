Поражен НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и другие объекты противника, - Генштаб
19 мая и в ночь на 20 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удар по НПЗ в Кстово
В частности, как отмечается, была поражена установка первичной переработки нефти АВТ-6 с последующим пожаром на НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" в районе населенного пункта Кстово Нижегородской области РФ.
Подтверждение поражений
По результатам поражения нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3" в Семибратово (Ярославская обл., РФ) предварительно подтверждено повреждение четырех резервуаров общим объемом 140 000 м³.
Станция является важным элементом системы транспортировки нефти Российской Федерации и задействована в обеспечении военно-промышленной инфраструктуры государства-агрессора.
Другие поражения
- По данным Генштаба, также поражены пункты управления противника в Соледаре Донецкой области, командно-наблюдательные пункты оккупантов в районах Любимовки Херсонской области и Ивановского в Донецкой области.
- Кроме того, поражены пункты управления БПЛА врага в районах Поддубного и Перебудови Донецкой области, Гуляйполя Запорожской области, а также Елизаветовки Курской области РФ.
- Среди прочего украинские воины нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районе Новоукраинки Запорожской области, а также в Мирном, Снежном и городе Донецке в Донецкой области.
- Кроме того, поражен склад боеприпасов агрессора в районе Мариновки Запорожской области и ремонтное подразделение противника в Северодонецке в Луганской области.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", - добавили в Генштабе.
Что предшествовало?
- По данным Генштаба, 18 мая Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово (Нижегородская область РФ), а 19 мая - по нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3" (Ярославская область РФ).
- 20 мая СМИ сообщили, что НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" вновь атакован и горит в Кстово.
