НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" снова атакован и горит в Кстово, - СМИ
НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области вновь подвергся атаке. На предприятии произошел пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OSINT-анализ ASTRA.
Что известно?
Как отмечается, утром 20 мая жители Кстово сообщали о взрывах и пожаре. Местные власти заявили, что школьников Кстовского района перевели на дистанционное обучение, а родителям рекомендовали не отправлять детей в детские сады.
По кадрам очевидцев OSINT-аналитики ASTRA установили, что поражение пришлось на юго-западную часть НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", вероятно, на установку ЭЛОУ-АВТ. Это базовая установка первичной переработки нефти, которая обеспечивает подготовку сырья и его разделение на основные фракции - бензин, керосин, дизельное топливо, вакуумный газойл и гудрон.
Ранее этот НПЗ уже подвергался атаке.
На чем специализируется предприятие?
"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из ключевых нефтеперерабатывающих заводов РФ и обеспечивает, в частности, поставки для Московского региона. Его мощность первичной переработки составляет около 17 млн тонн нефти в год. Предприятие выпускает более 50 видов продукции, включая автомобильное, авиационное и дизельное топливо, а также битумы и парафины.
Что предшествовало?
По данным Генштаба, 18 мая Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово (Нижегородская область РФ), а 19 мая - по нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3" (Ярославская область РФ).
