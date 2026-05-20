Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" снова атакован и горит в Кстово, - СМИ

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области вновь подвергся атаке. На предприятии произошел пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OSINT-анализ ASTRA.

Что известно?

Как отмечается, утром 20 мая жители Кстово сообщали о взрывах и пожаре. Местные власти заявили, что школьников Кстовского района перевели на дистанционное обучение, а родителям рекомендовали не отправлять детей в детские сады.

По кадрам очевидцев OSINT-аналитики ASTRA установили, что поражение пришлось на юго-западную часть НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", вероятно, на установку ЭЛОУ-АВТ. Это базовая установка первичной переработки нефти, которая обеспечивает подготовку сырья и его разделение на основные фракции - бензин, керосин, дизельное топливо, вакуумный газойл и гудрон.

Атака на Кстово
Ранее этот НПЗ уже подвергался атаке.

На чем специализируется предприятие?

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является одним из ключевых нефтеперерабатывающих заводов РФ и обеспечивает, в частности, поставки для Московского региона. Его мощность первичной переработки составляет около 17 млн тонн нефти в год. Предприятие выпускает более 50 видов продукции, включая автомобильное, авиационное и дизельное топливо, а также битумы и парафины.

Что предшествовало?

По данным Генштаба, 18 мая Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово (Нижегородская область РФ), а 19 мая - по нефтеперекачивающей станции "Ярославль-3" (Ярославская область РФ).

Самі сєбя бамбят
20.05.2026 08:06 Ответить
Курять де попало ось і мають результат.
20.05.2026 08:10 Ответить
Це вам за Кременчуцький НПЗ потвори!
20.05.2026 08:16 Ответить
Чогось Капотню вонючу не хочуть бомбить,треба повторити! 😁
20.05.2026 09:14 Ответить
Палять де не попадя, а Мінздрав же ж попереджує шо це шкідливо для вашого нпз.
20.05.2026 08:10 Ответить
У орксінтеза підгоряє.
20.05.2026 08:11 Ответить
Це вам за Кременчуцький НПЗ потвори!
20.05.2026 08:16 Ответить
І що?
20.05.2026 08:49 Ответить
І що? Завтра/післязавтра полетить ще сотня-друга дронів по $55-60 k, і там звону щось палатиме...
20.05.2026 09:37 Ответить
Палатиме - потушать. Далі що? Бензін в Росії закончіться? Про що розказували останній рік в Єдиному марафоні. Чи експорт нафти виросте, як він виріс в квітні?
20.05.2026 09:55 Ответить
Судячи з супутникових фото, то там нам ще працювати і працювати... (
20.05.2026 09:40 Ответить
 
 