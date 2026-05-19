После атаки украинского дрона остановился Московский НПЗ, - Reuters
Московский нефтеперерабатывающий завод остановил работу после удара украинского беспилотника, произошедшего 17 мая.
Об этом говорится в публикации Reuters, на которую ссылается Цензор.НЕТ.
Атака дрона привела к остановке
По данным источника, критических повреждений оборудования не зафиксировано. В то же время работу предприятия решили приостановить из соображений безопасности, чтобы избежать возможных рисков.
В материале отмечается, что восстановление полноценной работы может занять несколько дней.
Что известно о последствиях удара
Местные власти сообщали о падении беспилотника вблизи территории завода. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, вследствие атаки пострадали 12 человек.
"По предварительным данным, вследствие удара пострадали двенадцать человек, преимущественно строители у входных ворот завода. Основная технология нефтеперерабатывающего завода остается не поврежденной", - заявил он.
Московский нефтеперерабатывающий завод расположен на юго-востоке Москвы и является одним из ключевых объектов, обеспечивающих поставки топлива в город и регион.
Владельцем предприятия является компания "Газпромнефть", которая на момент публикации не комментировала ситуацию.
Потужно. Де там свідки "зараз будемо виносити нафтопереробну галузь росії дронами з 15 кг вибухівки"?