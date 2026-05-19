После атаки украинского дрона остановился Московский НПЗ, - Reuters

Московский нефтеперерабатывающий завод остановил работу после удара украинского беспилотника, произошедшего 17 мая.

По данным Reuters.

Атака дрона привела к остановке

По данным источника, критических повреждений оборудования не зафиксировано. В то же время работу предприятия решили приостановить из соображений безопасности, чтобы избежать возможных рисков.

В материале отмечается, что восстановление полноценной работы может занять несколько дней.

Что известно о последствиях удара

Местные власти сообщали о падении беспилотника вблизи территории завода. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, вследствие атаки пострадали 12 человек.

"По предварительным данным, вследствие удара пострадали двенадцать человек, преимущественно строители у входных ворот завода. Основная технология нефтеперерабатывающего завода остается не поврежденной", - заявил он.

Московский нефтеперерабатывающий завод расположен на юго-востоке Москвы и является одним из ключевых объектов, обеспечивающих поставки топлива в город и регион.

Владельцем предприятия является компания "Газпромнефть", которая на момент публикации не комментировала ситуацию.

