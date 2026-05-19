Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
После атаки украинского дрона остановился Московский НПЗ, - Reuters

Московский НПЗ перестал работать после удара украинских БПЛА

Московский нефтеперерабатывающий завод остановил работу после удара украинского беспилотника, произошедшего 17 мая.

Об этом говорится в публикации Reuters, на которую ссылается Цензор.НЕТ.

Атака дрона привела к остановке

По данным источника, критических повреждений оборудования не зафиксировано. В то же время работу предприятия решили приостановить из соображений безопасности, чтобы избежать возможных рисков.

В материале отмечается, что восстановление полноценной работы может занять несколько дней.

Что известно о последствиях удара

Местные власти сообщали о падении беспилотника вблизи территории завода. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, вследствие атаки пострадали 12 человек.

"По предварительным данным, вследствие удара пострадали двенадцать человек, преимущественно строители у входных ворот завода. Основная технология нефтеперерабатывающего завода остается не поврежденной", - заявил он.

Московский нефтеперерабатывающий завод расположен на юго-востоке Москвы и является одним из ключевых объектов, обеспечивающих поставки топлива в город и регион.

Владельцем предприятия является компания "Газпромнефть", которая на момент публикации не комментировала ситуацию.

Саме час вдарити по ремонтниках що його чинять!
19.05.2026 23:02 Ответить
Бінго))
19.05.2026 23:10 Ответить
нада б москвічам якось щея допомогти ..
19.05.2026 23:10 Ответить
"В той час як страйк(дрон) у неділю, на який заявила Україна, завдав невеликої шкоди заводу, операції були припинені захисно, щоб зменшити ризики, повідомили джерела, додавши, що перезапуск займе кілька днів"-Рейтерс.
19.05.2026 23:12 Ответить
За даними джерела, критичних пошкоджень обладнання не зафіксовано. Водночас роботу підприємства вирішили призупинити з міркувань безпеки, щоб уникнути можливих ризиків.

Потужно. Де там свідки "зараз будемо виносити нафтопереробну галузь росії дронами з 15 кг вибухівки"?
19.05.2026 23:23 Ответить
тривожно
19.05.2026 23:24 Ответить
Треба його добити щоб взагалі згорів нахєр та більше не підлягав відновленню!
19.05.2026 23:39 Ответить
Дрон впав перед прохідною, зміна отримала поранення.
20.05.2026 00:11 Ответить
 
 