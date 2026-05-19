Пораженная НПС "Ярославль-3" - крупный узел нефтепровода из Сибири в Балтику, - ССО

Силы специальных операций нанесли удар по нефтеперекачивающей станции вблизи поселка Семибратово в Ярославской области РФ 18 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

Как отмечается, расположенная более чем в 800 километрах от границы Украины НПС "Ярославль-3" является узловой станцией трубопровода "Сургут-Полоцк", по которому нефть из Сибири и севера РФ поступает в балтийские порты Приморск, Усть-Луга и в Беларусь.

Убытки на предприятии российской компании "Транснефть", которая является ключевым оператором транспортировки нефтепродуктов в порты врага на Балтийском море, уточняются.

Поражение нефтеперерабатывающей и логистической инфраструктуры врага снижает его экономические возможности вести войну против Украины.

Ранее сообщалось, что НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и НПС "Ярославль-3" были поражены Силами обороны на территории РФ.

