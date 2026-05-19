Уражена НПС "Ярославль-3" - великий вузол нафтопроводу з Сибіру до Балтії, - ССО

Сили спеціальних операцій уразили нафтоперекачувальну станцію у біля містечка Семибратово Ярославській області рф 18 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

Деталі

Як зазначається, розташована за понад 800 кілометрів від кордону України НПС "Ярославль-3" є вузловою станцією трубопровода "Сургут-Полоцьк", яким нафта з Сибіру та півночі РФ йде до балтійських портів Приморськ, Усть-Луга та до Білорусі.

Збитки на підприємстві російської компанії "Транснефть", яка є ключовим оператором транспортування нафтопродуктів до портів ворога на Балтійському морі, уточнюються.

Ураження нафтопереробної та логістичної інфраструктури ворога знижують його економічні спроможності вести війну проти України.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" та НПС "Ярославль-3" уразили Сили оборони на території РФ.

