У Росії повідомили про нічну атаку дронів: вибухи в районі Москви та удар по Ярославській області

Дрони атакували РФ: вибухи, робота ППО та обмеження руху в регіонах

У ніч на 19 травня в Московському регіоні знову повідомляли про вибухи на тлі атаки безпілотників. Також про атаку БпЛА заявили у Ярославській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

ППО РФ заявляє про збиті дрони над підльотом до Москви

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російські сили протиповітряної оборони нібито збили кілька безпілотників, які рухалися у напрямку столиці РФ. За його словами, загалом було знищено щонайменше три БпЛА.

Також він повідомив про ще один збитий дрон і зазначив, що на місцях падіння уламків працювали екстрені служби.

Атака в Ярославській області

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив про удар безпілотників по регіону. За його словами, через інцидент:

  • було обмежено рух транспорту на виїзді з Ярославля в бік Москви;
  • вжито заходів безпеки.

У місцевих пабліках з’являлися повідомлення про ймовірну атаку на нафтопереробний об’єкт або нафтоперекачувальну станцію, однак офіційного підтвердження цих даних на момент публікації не було.

Ситуація уточнюється

Російська влада традиційно заявляє про "збиття" більшості дронів, тоді як інформація про наслідки ударів і можливі пошкодження інфраструктури уточнюється.

Топ коментарі
+10
По мавзалєю, то для них скрєпа. Там лежить хамон із старшого *****
19.05.2026 07:49 Відповісти
+8
Хоч би одну зірку на башті хремля зруйнувати - і москвичі побежуть з мацкви косяками до Сибіру . До речі- у Сибир масово завозили українців - треба розворушити їх памʼять - ЩО КАЦАПИ ЇМ НЕ ДРУЗІ
19.05.2026 07:24 Відповісти
+6
Хороший день починється із або про кількість убитої русні
19.05.2026 07:56 Відповісти
