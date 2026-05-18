Система ППО Москви має слабкі місця, - командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді

Командувач СБС Мадяр розказав подробиці атаки на Москву

Після масованої атаки безпілотників на Москву командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді розкрив деталі російської системи протиповітряної оборони навколо столиці РФ.

Система велика, але не без слабких місць

За словами Бровді, після ударів російська влада намагається підтримувати інформаційну тишу, поєднуючи цензуру з демонстрацією "нормального" життя у Москві.

"Пельмень, отримавши чистий удар, увімкнув окуня", — написав він, коментуючи реакцію Кремля.

Командувач СБС зазначив, що систему ППО Москви забезпечують понад 100 пускових установок комплексів С-300, С-400 та С-500, а також більш як 50 зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1/С2".

За його словами, сукупний одночасний залп цієї системи перевищує 700 зенітних керованих ракет.

"Велич імперії закінчується там, де починається проста математика системного глибинного ураження", — заявив Бровді.

Україна продовжить далекобійні удари

Він також наголосив, що Україна продовжить нарощувати можливості далекобійних ударів по території Росії.

Окремо "Мадяр" подякував підрозділам Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, СБУ та ГУР, які брали участь в операціях глибинного ураження.

  • Нагадаємо, у ніч проти 17 травня Росія зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників за останній час. Основними цілями стали Москва та Московська область.
  • Після ударів російська влада повідомляла про роботу ППО, обмеження в аеропортах та падіння уламків дронів у різних районах.

Топ коментарі
В москві є дуже жирні заводи, ***** так що мавзалєй сатани розколеться , тож хлопці ви знаєте чекаєм вболіваєм молимся
18.05.2026 23:39 Відповісти
Немає в світі такого ППО, щоб 100 відсотково захищало від ракет і дронів.
18.05.2026 23:44 Відповісти
Зрозуміло, тепер декілька тижнів, пропаганда буде розповідати про "потужні досягнення"... Я так розумію, це була одноразова акція?
18.05.2026 23:43 Відповісти
В Україні, самі слабкі місця і особи знаходяться у стефанчука з моноШоблою ВРУ - у зеленського з помічниками ригоАНАЛІВ - у свириденко з кабміндічами в КМУ, РНБОУ з умеровим, окремих вертухаїв з СБУ, ДБР, МВС, УДО, керівники Держфінмоніторингу, ДержПрикСлужби, ГПУ, ВЦДА областей….!!
Окремим блоком, стоять оті «дивні» особи на посадах держсекретарів, які прикриваючись круговою безвідповідальністю за допомогою Регламенту КМУ, ліплять такі проекти актів, на кшалт Харківських угод з *******!!
І повна безкарність, що характерно за 30 років, як у Райкіна монолог про костюм і претензії до ґудзиків!!
19.05.2026 00:00 Відповісти
Головне, що ППО Києва мухи не пропустить.
Еге ж?
18.05.2026 23:40 Відповісти
То жо чого тоді це бахвальство, якщо це і так зрозуміло?
19.05.2026 00:16 Відповісти
До того що масква верещала "ми фтарая армія міра, всєх пабядім" , "толька бровь паднімєм і ані всьо паймут".... до того що ніхто й уявити не міг у 2020 році що маскву хтось насмілиться бомбити..... тим більше у 2-3 рази менша за населенням, та у декілька за озброєнням та економікою Україна. До того що х7йло казало "наші пєпєо самоє сільноє аналоГовнєт, ніхто нє пралєтіт" а воно онь як й це ще тільки початок.
19.05.2026 00:31 Відповісти
Насрати, що вона верещала.
Удари по Москві та по Києву неспівставні за кількістю уражень та жертв.

Тому вся ця бровада неумісна абсолютно.

Якби Київ був захищений, а Москва палала - інша справа.
Поки ж кожен масований наліт на великі міста України закінчується десятками загиблих.
А перший результативний наліт на Москву закінчився одним вбитим індусом і пожежою, яку вже загасили.
19.05.2026 00:39 Відповісти
Далеко не кожен наліт закінчується десятками загиблих.
Убили трьох і поранили з півтора десятка москалів, хоча це не головне.
Вигоріло 4 резервуари по 50 тис. тон нафти. І ще купа інших пошкоджень.
І головне що вся москалота максимально обісрана тепер бо розбилась їх віра в не вразливість мацкви.
Чи ти думав 150 комплексів ппо просто щоб сраку ******* охороняти? там би й десятка вистачило як на Валдаї.
19.05.2026 02:28 Відповісти
Тобто, діряве ППО Києва це норм, а діряве ППО Москви це перемога? 😁

Ну що ж - дуже типово.
19.05.2026 00:18 Відповісти
Чи з богом ,чи з чортом,але,Воїне,довби їх аж до скону.
18.05.2026 23:41 Відповісти
Якщо Руст (ще в союзі) зміг сісти на Червоній площі, то і Роберт "Мадяр" Бровді зможе долетіти.
18.05.2026 23:42 Відповісти
Файно. Але якби кацапсячі аеропорти взагалі не відкривались. Для кацапні це дуже боляче. Страна то большой
18.05.2026 23:42 Відповісти
не переймайтесь !

ЗЄльоний хоче оголосити аеропортне перемир'я

.
18.05.2026 23:52 Відповісти
Зрозуміло, тепер декілька тижнів, пропаганда буде розповідати про "потужні досягнення"... Я так розумію, це була одноразова акція?
"Акція" у тебе в АТБ, а це був удар у відповідь на обстріл Києва.
19.05.2026 00:27 Відповісти
Ні. Буде ще.
19.05.2026 00:33 Відповісти
Менше балакай а більше бий, особливо по моцкві. Зараз рашисти в авральному режимі шукають переговорну групу в Європі яка повинна буцімто розпочати переговори з рашистами, а насправді заблокувати Україні постачання військової і іншої допомоги. Україні вже не поспішають надавати обіцяний кредит в 90млд. ДАже не дивлячись на те що Україна розвісивши вуха на обіцянки, запустила нафтопровід ''дружба''. Тому що цей кредит Європа притримує за вимогою від Ху'йла, який поставив умови що не сяде за стіл переговорів якщо ЄС надасть Україні цей кредит під заморожені кацапські активи. Це для тих тварюк які вимагають від Зеленського сісти за стіл переговорів з Ху'йлом. Крім того що Європа ще й заблокує постачання Україні зброї щоб догодити Ху'йлу ці переговори нідочого не приведуть. Це вже ми бачимо по провальних переговорах зі сша де Тромб зняв з Сосії санкції і заблокував повністю всю війскову допомогу Україні в обмін на те шо Ху'йло погодиться на якісь перагавори. Зеленський дебіл своїм ініціюванням переговорів наробив стільки лиха яке вартувало життя десяткам тисяч українців
18.05.2026 23:47 Відповісти
Чесно кажучи дiстали прикормленi воiвателi.

Дерева судять по плодах, Мадяре ! Якщо пiвтора сезона без свiтла просидiла Украiна, а Москва була зi свiтлом, то вразливостi саме в Украiни, а не в Москви, щоб ти там не казав у телемарафонi.

Спустя усi цi 4 роки побрехеньок про прильоти в парашу, одне просте питання: i шо, який завод в рашцi зупинився? Питання риторичне, бо вiдповiдь: нiякий.
18.05.2026 23:52 Відповісти
Мадяр класний пацан, но в нього виросла здоровенна корона и повідомлення в нього стали, як тупі шутейкі 95-го квартала.
18.05.2026 23:57 Відповісти
Це просто ще один типовий "квартальник"-популicт, чие завдання просто сцяти в очi та створювати видимiсть справ.

У нормальнiй державi, що веде вiйну, не повинно бути нiяких Мадярiв, Диких, Бiлецьких, Касьянових та iнших.

Повинна бути АРМIЯ. В нiй повиннi бути бригади, корпуси, коротше будь-якi роздiлення, хоч куренi. Вони повиннi отримувати бойовi завдання (тактичнi та стратегiчнi) та iх виконувати. Все.

Спланували операцiю "шибки в Кремлi" -> передали нижче, тi ще нижче, комбриг знайшов вiльний або ближчий до точки пiдроздiл, дав завдання, йбнули, втекли.

А у цього Мадяра (та й в iнших Касьянових), що якiсь iншi повноваження? Вони можуть самi обирати цiлi, а iншi нi? П'ятий рiк, а в ЗСУ бардак квартальний
19.05.2026 00:19 Відповісти
ще один спеціаліст по армії з дивану. прийди покажи як треба
19.05.2026 02:33 Відповісти
Куди саме пiти?

Якщо ти не в курсi, то для плебса армiя у нас дiе по уставу, а це означае що я не можу пiти туди куди захочу, i бити так як я захочу - я буду повинен виконувати накази таких як твiй Сирський, тобшто штурмувати посадку з лопатою кулеби.

Нi нi, нафiг нафiг.
19.05.2026 04:01 Відповісти
я бачу ти такий же ****** як і твій тезка зі шмарафону.
Мадяр звітує за свої ураження, про світло іди спитай того чорта якого ти обрав в 2019.
19.05.2026 02:32 Відповісти
Ніякого удару по Москві не було. Сам Зеленський це два раз назвав атакою на "московський регіон". Можуть ТСН, Мадяри, Стерненки та весь кагал писати про атаку на Москву, но по-факту це просто смішно. П.С. Атака на Підмосковье чудова з чудовими результатами. Тількі не треба втюхівать те, чого не було.
18.05.2026 23:54 Відповісти
З тисячами дрібних дронів-імітаторів, доставлених носіями, не справиться ніяка стара ППО, ні слабка, ні сильна. Навіть активно-фазовані РЛС не відрізнять імітатор ЕПР і лінійних розмірів від ударного дрону.
19.05.2026 00:10 Відповісти
От скажіть, як тцк гребуть з вулиць людей , який відсоток попадає до Мадяра в сбс операторами? Я думаю навіть просто без тцк люди самі б до нього пішли але я думаю не так там все просто..
19.05.2026 00:17 Відповісти
Звичайно не все так просто. Ви уявляете, що було б, якщо б в армii було стiльки ефективних дронщикiв? Ще б вiйну не дай боже, виграли б, а це в плани не входить.

Краще нагнати в окопи без п'яти дiдiв, дочекатися оптового КАБу, пiдчистити пенсiйний фонд, людей з маломальски технiчними освiтами, ну й так далi по списку.
19.05.2026 00:23 Відповісти
якщо тебе вже гребуть - то пропадеш тільки туди куди попадає все що зазвичай загрібають.
19.05.2026 02:35 Відповісти
Російську ботву просто на шмаття розриває в коментарях
19.05.2026 00:29 Відповісти
Їх тут більше ніж Українців. Нежалкує х7йло грошей на цих нашваберних , багато їх наплодилось й лазить по цензору. 😁
19.05.2026 00:38 Відповісти
Адмін Цензора - поціновувач лапотного лайна.
19.05.2026 00:48 Відповісти
 
 