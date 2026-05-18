Система ППО Москви має слабкі місця, - командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді

Після масованої атаки безпілотників на Москву командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді розкрив деталі російської системи протиповітряної оборони навколо столиці РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його повідомленні в Телеграм.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Система велика, але не без слабких місць

За словами Бровді, після ударів російська влада намагається підтримувати інформаційну тишу, поєднуючи цензуру з демонстрацією "нормального" життя у Москві.

"Пельмень, отримавши чистий удар, увімкнув окуня", — написав він, коментуючи реакцію Кремля.

Також читайте: Moscow never sleeps: Мадяр показав дрон, який атакував Москву. Пожежі в регіоні досі вирують. ВІДЕО+ФОТО

Командувач СБС зазначив, що систему ППО Москви забезпечують понад 100 пускових установок комплексів С-300, С-400 та С-500, а також більш як 50 зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1/С2".

За його словами, сукупний одночасний залп цієї системи перевищує 700 зенітних керованих ракет.

"Велич імперії закінчується там, де починається проста математика системного глибинного ураження", — заявив Бровді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіянин побачив український БПЛА "Лютий" на низькій висоті: "#бать мой х#й! Вот это, сука, очко сузилось!". ВIДЕО

Україна продовжить далекобійні удари

Він також наголосив, що Україна продовжить нарощувати можливості далекобійних ударів по території Росії.

Окремо "Мадяр" подякував підрозділам Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, СБУ та ГУР, які брали участь в операціях глибинного ураження.

Нагадаємо, у ніч проти 17 травня Росія зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників за останній час. Основними цілями стали Москва та Московська область.

Після ударів російська влада повідомляла про роботу ППО, обмеження в аеропортах та падіння уламків дронів у різних районах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Видовищний момент вибуху українського БпЛА під час атаки на Московський НПЗ. ВIДЕО