Система ППО Москви має слабкі місця, - командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді
Після масованої атаки безпілотників на Москву командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді розкрив деталі російської системи протиповітряної оборони навколо столиці РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його повідомленні в Телеграм.
Система велика, але не без слабких місць
За словами Бровді, після ударів російська влада намагається підтримувати інформаційну тишу, поєднуючи цензуру з демонстрацією "нормального" життя у Москві.
"Пельмень, отримавши чистий удар, увімкнув окуня", — написав він, коментуючи реакцію Кремля.
Командувач СБС зазначив, що систему ППО Москви забезпечують понад 100 пускових установок комплексів С-300, С-400 та С-500, а також більш як 50 зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1/С2".
За його словами, сукупний одночасний залп цієї системи перевищує 700 зенітних керованих ракет.
"Велич імперії закінчується там, де починається проста математика системного глибинного ураження", — заявив Бровді.
Україна продовжить далекобійні удари
Він також наголосив, що Україна продовжить нарощувати можливості далекобійних ударів по території Росії.
Окремо "Мадяр" подякував підрозділам Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, СБУ та ГУР, які брали участь в операціях глибинного ураження.
- Нагадаємо, у ніч проти 17 травня Росія зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників за останній час. Основними цілями стали Москва та Московська область.
- Після ударів російська влада повідомляла про роботу ППО, обмеження в аеропортах та падіння уламків дронів у різних районах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Окремим блоком, стоять оті «дивні» особи на посадах держсекретарів, які прикриваючись круговою безвідповідальністю за допомогою Регламенту КМУ, ліплять такі проекти актів, на кшалт Харківських угод з *******!!
І повна безкарність, що характерно за 30 років, як у Райкіна монолог про костюм і претензії до ґудзиків!!
Еге ж?
Удари по Москві та по Києву неспівставні за кількістю уражень та жертв.
Тому вся ця бровада неумісна абсолютно.
Якби Київ був захищений, а Москва палала - інша справа.
Поки ж кожен масований наліт на великі міста України закінчується десятками загиблих.
А перший результативний наліт на Москву закінчився одним вбитим індусом і пожежою, яку вже загасили.
Убили трьох і поранили з півтора десятка москалів, хоча це не головне.
Вигоріло 4 резервуари по 50 тис. тон нафти. І ще купа інших пошкоджень.
І головне що вся москалота максимально обісрана тепер бо розбилась їх віра в не вразливість мацкви.
Чи ти думав 150 комплексів ппо просто щоб сраку ******* охороняти? там би й десятка вистачило як на Валдаї.
Ну що ж - дуже типово.
ЗЄльоний хоче оголосити аеропортне перемир'я
.
Дерева судять по плодах, Мадяре ! Якщо пiвтора сезона без свiтла просидiла Украiна, а Москва була зi свiтлом, то вразливостi саме в Украiни, а не в Москви, щоб ти там не казав у телемарафонi.
Спустя усi цi 4 роки побрехеньок про прильоти в парашу, одне просте питання: i шо, який завод в рашцi зупинився? Питання риторичне, бо вiдповiдь: нiякий.
У нормальнiй державi, що веде вiйну, не повинно бути нiяких Мадярiв, Диких, Бiлецьких, Касьянових та iнших.
Повинна бути АРМIЯ. В нiй повиннi бути бригади, корпуси, коротше будь-якi роздiлення, хоч куренi. Вони повиннi отримувати бойовi завдання (тактичнi та стратегiчнi) та iх виконувати. Все.
Спланували операцiю "шибки в Кремлi" -> передали нижче, тi ще нижче, комбриг знайшов вiльний або ближчий до точки пiдроздiл, дав завдання, йбнули, втекли.
А у цього Мадяра (та й в iнших Касьянових), що якiсь iншi повноваження? Вони можуть самi обирати цiлi, а iншi нi? П'ятий рiк, а в ЗСУ бардак квартальний
Якщо ти не в курсi, то для плебса армiя у нас дiе по уставу, а це означае що я не можу пiти туди куди захочу, i бити так як я захочу - я буду повинен виконувати накази таких як твiй Сирський, тобшто штурмувати посадку з лопатою кулеби.
Нi нi, нафiг нафiг.
Мадяр звітує за свої ураження, про світло іди спитай того чорта якого ти обрав в 2019.
Краще нагнати в окопи без п'яти дiдiв, дочекатися оптового КАБу, пiдчистити пенсiйний фонд, людей з маломальски технiчними освiтами, ну й так далi по списку.