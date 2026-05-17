Moscow never sleeps: Мадяр показав дрон, який атакував Москву. Пожежі в регіоні досі вирують. ВІДЕО+ФОТО

Командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр) показав один із дронів, яким сьогодні атакували Москву

Відповідне фото він опублікував у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Москву та область атакували дрони

"Moscow віднині never sleeps", - написав він.

дрон на Москву

Наслідки

За даними телеграм-каналу Exilenova+, наразі у Московській області продовжують вирувати пожежі після атаки безпілотників. Зокрема, досі палає нафтоналивна станція у Дурикіно.

Також у соцмережах поширюється момент атаки на Московський НПЗ.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що дрони масовано атакували Москву і область: уражено технопарк, підприємство та паливно-наливну станцію.
  • Також зазначалося, що через атаку дронів на території аеропорту Шереметьєво була пожежа.

Топ коментарі
Нормальний населений пункт, "Дурикіно", не назвуть...
17.05.2026 10:37 Відповісти
Навіть коли кацапу нічого буде їсти та пити він цього не зрозуміє.
17.05.2026 10:46 Відповісти
Типова назва на болотах.
17.05.2026 10:56 Відповісти
Де півтораметровий каблукан?
Побіг за валізами що їхати в китай.
17.05.2026 11:34 Відповісти
його зеля навчив.
17.05.2026 11:36 Відповісти
По-факту, у самі Москві прильотів не було, як і погодив гаспадин Зеленський. Ні Шереметьево, ні ні Хімки, ні Зеленоград,ні Солнечногорская наливная станция, на МПЗ Капоня (якщо було, бо горить в Дурикіно налівайка). Як потужно видать Підмосков'є за Москву.
17.05.2026 11:41 Відповісти
Н волнуйся дурашка, будут прилеты и по москве ))
17.05.2026 18:26 Відповісти
головне вірити і знати. а ти знаєш що москви після цієї війни не буде
17.05.2026 19:52 Відповісти
17.05.2026 11:45 Відповісти
Поки масквічі нє панімают, што праісходіт, я з задоволенням переглядаю відео, як декілька дронів влетіли в кацапські будинки
17.05.2026 11:58 Відповісти
кацапи жопорукі рукожопи
17.05.2026 12:00 Відповісти
Кацапи,це населення,штучно виведене негативною селекцією на протязі сторіч: від Чінгіс-хана до *****. Розуміє тільки власну смерть,або повне каліцтво. Мови людей,демократичних інститутів не розуміє взагалі!
17.05.2026 12:04 Відповісти
17.05.2026 12:12 Відповісти
Пишуть, що московитів атакували FP-1 та реактвний "Барс":

17.05.2026 12:15 Відповісти
Це вже більше на крилату ракету схоже, їм б ШІ добавити щоб вміли літати на низькій висоті. Там фактично потужний сервер треба і ГІС раші створити, і запустити багато моделей щоб самонавчались. Централізовано не так складно зробити як здається.
17.05.2026 12:27 Відповісти
У хорнетів це все вже є ))
17.05.2026 12:31 Відповісти
Shield AI не наш виробник, не думаю що вони дозволять інтегрувати їх технології у щось з 30кг+ зарядом для ударів по раші.
17.05.2026 12:38 Відповісти
Поділяться )) За гроші маму рідну продадуть ))

До речі, мені цікаво - наші Deep Strike дрони керуються оператором чи ШІ? Особливо в останніх ітераціях, які можуть шмаляти НУРСами:

https://streamable.com/022q1d
17.05.2026 12:56 Відповісти
з НУРСами - це мідлстрайк (FP-2), який працює над нашою теріторією, тому керується оператором через старлінк. А діпстрайки (FP-2, Ан-196 тощо) літають по класиці - ІСН+GPS, і на термінальній стадії польоту - примітивний DSMAC через оптичну станцію.
17.05.2026 17:37 Відповісти
Тобто заглушити їх можна. А чому ж тоді долітають? Може якась інша навігаційна система?
17.05.2026 17:49 Відповісти
перепрошую, "їх" - це кого конкретно?
17.05.2026 18:17 Відповісти
діпстрайки. Бо з мідлстрайками все зрозуміло - там старлінк. Його заглушити русня не може. А у FP-1 звичайний GPS. Чому не глушиться?
17.05.2026 18:22 Відповісти
Чтобы глушить джипижс нужно притащить глушилку в эту мухосрань. И глушить вовремя а не тогда когда уже курс атаки проложен и система идет уже по вычислителю.. чтобы прикрыть очень уязвимую рашку от ударов в болевые места нужно по всей рашке на 100 ее годовых бюджетов напихать пво про глушилок и прочей фигни. Да и то прилетить чотнить и бабахнет )
17.05.2026 18:37 Відповісти
Добре, якщо все так просто, то чому лише зараз дрони прорвалися?
17.05.2026 18:58 Відповісти
вони і ранше на ці локації прилітали. Ви просто не в курсах.
17.05.2026 19:02 Відповісти
Тобто про це писали? Було в новинах? Чи інформація лише для вузького кола споживачів?
17.05.2026 19:07 Відповісти
так, писали. І було у новинах. Просто не треба "зачитуватись" однім Цензором, бо зазвичай він чомусь багато новин про ураження цілей на росії не приділяє уваги, чим і користуються місцеві зрадойоби.
17.05.2026 19:12 Відповісти
Я так розумію, це були якісь поодинокі хальоти? Бо про таку масовану атаку як сьогодні написали б і на цензорі ))

До речі, цікава інформація про ланцети від Флеша. І знов про систему навігації:

Увага. На різних фронтах фіксуємо, що «Ланцети» працюють у режимі повного радіомовчання до моменту атаки.

Ворог робить це навмисно, щоб ми не могли ідентифікувати тип БПЛА, розпізнати загрозу та зреагувати на неї.

Поки що не зрозуміло, який тип навігації при цьому використовує «Ланцет». Інерційну систему, маяки чи розпізнавання місцевості за зображенням.
17.05.2026 19:20 Відповісти
точно такі ж самі поодинокі нальоти, як і сьогдня - один-два дрони, які долетіли до цілі. В минулому році долітали і до "Елми", і до "Ангстрема" у Зєлєнограді, і до "Радуги" у Дубні, і по МНПЗ, і навіть по МкНПП... Просто місцеві зрадойоби так тут на форумі засирають мізки, що будь-які новини про ураження знівельовуться або взагалі проходять на півсвідомості повз уваги бльшості читачів Цензора.
17.05.2026 19:37 Відповісти
найбільш ризиковану частину польоту, на якій є велика вірогідність джаммінгу, дрон летить по ІСН, тому РЕБ на цій стадї польоту дрону *****. Найбільші ризики впливу РЕБ можливі при наближенні до цільового обєкту, коли виникає необхдність корегування похибки, яка виникає при польоті по ІСН. Саме в цей момент сигнал GPS може бути спотворений РЕБом, якщо цільовий об'єкт має таку систему широкополосного придушення. Саме тому більш досконалі дрони ще мають систему DSMAC, але це суттєво збльшує вартість дрона, тому для різних цілей на просторах ****** використовуються різні дрони/комплектації. Якщо дрон дістався якоїсь чувашії чи удмуртії, то зараз наявність засобів джаммінгу там під великим питанням, що і доводить ураження воткінського заводу і чебоксарського ВНІІР "Прогрес".
Достеменно мені невідомо, чи має FP-1 варіанти комплектації системою DSMC або якімось аналогом накшталт оптико-навгаційної системи Vermeer, але це лежить на поверхні. Тому логчно спорядити дрон такою системою за 50+ тисяч доларів для ураження таких дороговартісних стаціонарних цілей, як наприклад колона АВТ або стаціонарна антена загоризонтної РЛС.
17.05.2026 19:00 Відповісти
Цікаво, дякую за розгорнуту відповідь. Тепер матиму краще уявлення про те, як це працює ))
17.05.2026 19:06 Відповісти
хех ... дрон літакового типу ... літак з реактивним двглом

крилата ракети, це мабуть ті, у яких крила відкриваються, або декілька направляючих
17.05.2026 14:10 Відповісти
Як уже відмічалось, бюрократичні вимоги до дронів менш складні, у порівнянні з вимогами до КР. Якщо КР визначати, як "дрон-ракета", то формально можна приймати виріб з технічними вимогами до дронів, а не КР.
17.05.2026 14:20 Відповісти
Ну формально то не крилата ракета а дрон, я про візуальну конструкцію
17.05.2026 14:30 Відповісти
ШІ для діпстрайків стає "маст хев" з метою збільшення імовірності ураження цілей в умовах РЕБ та долання щільної ППО ворога. ШІ дозволить застосовувати гнучку тактику і донавчатися у відповідності із змінами тактики ППО ворога.
Вдала ідея - монтаж РД зверху на фюзеляжі, для того, щоб можна було застосовувати
широку номенклатуру РД з мінімальними змінами конструкції.
17.05.2026 14:16 Відповісти
давно пора було взятись за Московський кільцевий нафтопродуктопровід (МкНПП).
На МкНПП крім "Солнєчногорської" є ще дві наливні станції - Новосьолкі" (55°20'34.0"N 37°34'27.8"E) і "Нагірна" (56°02'33.0"N 38°00'18.0"E). Участь у перекачуванні вони також, як і "Солнєчногорская", не приймають, виконуючи функції сховищ нафтопродуктів, і здійснюють налив палива на автотранспорт.
МкНПП являє собою триниткове трубопровідне кільце навколо маскви. кожна нитка призначена для перекачування певного виду нафтопродукту - бензину, дизельного палива або авіагасу. Трубопровід розділений на два півкільця: Західне - довжиною 170 км і Східне - довжиною 158 км. обидва вони прокладені за московською кільцевою автодорогою на відстані 20-40 км від неї. МкНПП забезпечує не тільки доставку нафтопродуктів з Московського, Рязанського та Нижегородського нафтопереробних заводів, а також їх реалізацію. На спеціально обладнаних необхідною технікою пунктах бензин та дизпаливо з труби наливаються в автомобільні та залізничні цистерни. А авіагас через трубопроводи-відводи надходить до аеропортів Московського авіавузла.
А головним "центром" МкНПП є ЛВДС "Володарська" (55°29'33.8"N 37°59'55.5"E). Саме її магістральні насоси перекачують паливо в обох напрямках трубопровідного кільця. Станція - одне з найбільших сховищ нафтопродуктів у регіоні, тут же розташований найбільший наливний пункт бензину та дизпалива в автомобільний транспорт. Тому починати "душити" постачання паливом московської агломерації логічно було би саме з ураження ЛВДС "Володарська".
17.05.2026 12:37 Відповісти
Ви шо,а вдруг попадуть і ще й війна закінчиться.А на вибори ой як не хочеться йти декому.Ще стільки всього не промародерино.
17.05.2026 21:42 Відповісти
війна ще надовго, і нажаль це не залежить від того, чи хочетья комуь в Україні на вибори, чи не хочеться.
17.05.2026 21:46 Відповісти
Маскву треба переiм'янувати у Дуркiно.
17.05.2026 14:54 Відповісти
Про ,,підорів,, цей кацапофашист хрюкнув дивлячись в дзеркало, напевно 😏
17.05.2026 15:18 Відповісти
Какой-то застой!!🤪
17.05.2026 15:24 Відповісти
"нам скучно" 🤡
17.05.2026 17:29 Відповісти
Вот , мне по хер технические характиристики , инжинеры которые создают явно не лузеры . А главное , что по маскве , им сейчас стучат по крыше , и намекают , что дальше будет по центру и много . Так шо давайте говорить о мирных переговорах , прекращение огня и безсмысленной войны . ***** доходчиво , объясняют значение слова Хватит .
17.05.2026 21:15 Відповісти
Зелені ушльопки,ви такі передбачувані.Як тільки Касьянов дав свідчення слідчій комісії ВР України що що його половина запущених ним дронів по Москві долетіли до цілі,а з 400 запущених дронів Фаєр Поінт не долетів ЖОДЕН,то одразу було зрозуміло що буде наказ з Банкової щоб долетіло щось до Москвабаду.( https://www.youtube.com/watch?v=MAZ12HpZBUk )
17.05.2026 21:39 Відповісти
Ти шо таке писати, зараз патріоти тебе з'їдять))
17.05.2026 23:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tOJNyTMM6gw кацапи ниють.
17.05.2026 22:36 Відповісти
Ну всьо, про Династію, Єрамка, ФайерПоінт можна не згадувати. Зараз під бравади "спалили мацкву" Єрмачинка тихенько з СІЗО піде та ліс.
17.05.2026 23:44 Відповісти
