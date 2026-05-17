Moscow never sleeps: Мадяр показав дрон, який атакував Москву. Пожежі в регіоні досі вирують. ВІДЕО+ФОТО

Командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр) показав один із дронів, яким сьогодні атакували Москву.

Відповідне фото він опублікував у телеграм-каналі.

Москву та область атакували дрони

"Moscow віднині never sleeps", - написав він.

Наслідки

За даними телеграм-каналу Exilenova+, наразі у Московській області продовжують вирувати пожежі після атаки безпілотників. Зокрема, досі палає нафтоналивна станція у Дурикіно.

Також у соцмережах поширюється момент атаки на Московський НПЗ.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що дрони масовано атакували Москву і область: уражено технопарк, підприємство та паливно-наливну станцію.

Також зазначалося, що через атаку дронів на території аеропорту Шереметьєво була пожежа.

