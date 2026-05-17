Moscow never sleeps: Мадяр показав дрон, який атакував Москву. Пожежі в регіоні досі вирують. ВІДЕО+ФОТО
Командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр) показав один із дронів, яким сьогодні атакували Москву.
Відповідне фото він опублікував у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Москву та область атакували дрони
"Moscow віднині never sleeps", - написав він.
Наслідки
За даними телеграм-каналу Exilenova+, наразі у Московській області продовжують вирувати пожежі після атаки безпілотників. Зокрема, досі палає нафтоналивна станція у Дурикіно.
Також у соцмережах поширюється момент атаки на Московський НПЗ.
Що передувало?
Яр Холодний
17.05.2026 10:37
Грицько Злий
17.05.2026 10:46
Олена Тихонова #468839
17.05.2026 10:56
Побіг за валізами що їхати в китай.
До речі, мені цікаво - наші Deep Strike дрони керуються оператором чи ШІ? Особливо в останніх ітераціях, які можуть шмаляти НУРСами:
https://streamable.com/022q1d
До речі, цікава інформація про ланцети від Флеша. І знов про систему навігації:
Увага. На різних фронтах фіксуємо, що «Ланцети» працюють у режимі повного радіомовчання до моменту атаки.
Ворог робить це навмисно, щоб ми не могли ідентифікувати тип БПЛА, розпізнати загрозу та зреагувати на неї.
Поки що не зрозуміло, який тип навігації при цьому використовує «Ланцет». Інерційну систему, маяки чи розпізнавання місцевості за зображенням.
Достеменно мені невідомо, чи має FP-1 варіанти комплектації системою DSMC або якімось аналогом накшталт оптико-навгаційної системи Vermeer, але це лежить на поверхні. Тому логчно спорядити дрон такою системою за 50+ тисяч доларів для ураження таких дороговартісних стаціонарних цілей, як наприклад колона АВТ або стаціонарна антена загоризонтної РЛС.
крилата ракети, це мабуть ті, у яких крила відкриваються, або декілька направляючих
Вдала ідея - монтаж РД зверху на фюзеляжі, для того, щоб можна було застосовувати
широку номенклатуру РД з мінімальними змінами конструкції.
На МкНПП крім "Солнєчногорської" є ще дві наливні станції - Новосьолкі" (55°20'34.0"N 37°34'27.8"E) і "Нагірна" (56°02'33.0"N 38°00'18.0"E). Участь у перекачуванні вони також, як і "Солнєчногорская", не приймають, виконуючи функції сховищ нафтопродуктів, і здійснюють налив палива на автотранспорт.
МкНПП являє собою триниткове трубопровідне кільце навколо маскви. кожна нитка призначена для перекачування певного виду нафтопродукту - бензину, дизельного палива або авіагасу. Трубопровід розділений на два півкільця: Західне - довжиною 170 км і Східне - довжиною 158 км. обидва вони прокладені за московською кільцевою автодорогою на відстані 20-40 км від неї. МкНПП забезпечує не тільки доставку нафтопродуктів з Московського, Рязанського та Нижегородського нафтопереробних заводів, а також їх реалізацію. На спеціально обладнаних необхідною технікою пунктах бензин та дизпаливо з труби наливаються в автомобільні та залізничні цистерни. А авіагас через трубопроводи-відводи надходить до аеропортів Московського авіавузла.
А головним "центром" МкНПП є ЛВДС "Володарська" (55°29'33.8"N 37°59'55.5"E). Саме її магістральні насоси перекачують паливо в обох напрямках трубопровідного кільця. Станція - одне з найбільших сховищ нафтопродуктів у регіоні, тут же розташований найбільший наливний пункт бензину та дизпалива в автомобільний транспорт. Тому починати "душити" постачання паливом московської агломерації логічно було би саме з ураження ЛВДС "Володарська".