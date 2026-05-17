Moscow never sleeps: Мадяр показал дрон, атаковавший Москву. Пожары в регионе до сих пор бушуют. ВИДЕО+ФОТО

Командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр) продемонстрировал один из дронов, с помощью которых сегодня атаковали Москву.

Соответствующее фото он опубликовал в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Москву и область атаковали дроны

"Moscow отныне never sleeps", — написал он.

Последствия

По данным Telegram-канала Exilenova+, в настоящее время в Московской области продолжают бушевать пожары после атаки беспилотников. В частности, до сих пор горит нефтеналивная станция в Дурикино.

Также в соцсетях распространяется момент атаки на Московский НПЗ.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что дроны массированно атаковали Москву и область: поражены технопарк, предприятие и топливно-наливная станция.

Также отмечалось, что из-за атаки дронов на территории аэропорта Шереметьево произошел пожар.

