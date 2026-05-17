Moscow never sleeps: Мадяр показал дрон, атаковавший Москву. Пожары в регионе до сих пор бушуют. ВИДЕО+ФОТО
Командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр) продемонстрировал один из дронов, с помощью которых сегодня атаковали Москву.
Соответствующее фото он опубликовал в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Москву и область атаковали дроны
"Moscow отныне never sleeps", — написал он.
Последствия
По данным Telegram-канала Exilenova+, в настоящее время в Московской области продолжают бушевать пожары после атаки беспилотников. В частности, до сих пор горит нефтеналивная станция в Дурикино.
Также в соцсетях распространяется момент атаки на Московский НПЗ.
Что предшествовало?
а де ще 2995 штук фламінгів?
Більше враження нашій економіці чим російській.
У росіян краща ППО в рази.
Штілерман обіцяє балістичну ракету на 300км на літо. Но це все прогнози.
А чим міряти? Хвалькуватістю?
Думаю що в нас почнуть випускати балістику тільки тоді, коли орки випустять багато засобів її ураження.
Одразу питання а де піноутворювач? його головний компонент екстракт солодки здобувають виключно в Турменстані, він же стратегічна сировина для виробництва цинку
Побіг за валізами що їхати в китай.
До речі, мені цікаво - наші Deep Strike дрони керуються оператором чи ШІ? Особливо в останніх ітераціях, які можуть шмаляти НУРСами:
https://streamable.com/022q1d
крилата ракети, це мабуть ті, у яких крила відкриваються, або декілька направляючих
Вдала ідея - монтаж РД зверху на фюзеляжі, для того, щоб можна було застосовувати
широку номенклатуру РД з мінімальними змінами конструкції.
На МкНПП крім "Солнєчногорської" є ще дві наливні станції - Новосьолкі" (55°20'34.0"N 37°34'27.8"E) і "Нагірна" (56°02'33.0"N 38°00'18.0"E). Участь у перекачуванні вони також, як і "Солнєчногорская", не приймають, виконуючи функції сховищ нафтопродуктів, і здійснюють налив палива на автотранспорт.
МкНПП являє собою триниткове трубопровідне кільце навколо маскви. кожна нитка призначена для перекачування певного виду нафтопродукту - бензину, дизельного палива або авіагасу. Трубопровід розділений на два півкільця: Західне - довжиною 170 км і Східне - довжиною 158 км. обидва вони прокладені за московською кільцевою автодорогою на відстані 20-40 км від неї. МкНПП забезпечує не тільки доставку нафтопродуктів з Московського, Рязанського та Нижегородського нафтопереробних заводів, а також їх реалізацію. На спеціально обладнаних необхідною технікою пунктах бензин та дизпаливо з труби наливаються в автомобільні та залізничні цистерни. А авіагас через трубопроводи-відводи надходить до аеропортів Московського авіавузла.
А головним "центром" МкНПП є ЛВДС "Володарська" (55°29'33.8"N 37°59'55.5"E). Саме її магістральні насоси перекачують паливо в обох напрямках трубопровідного кільця. Станція - одне з найбільших сховищ нафтопродуктів у регіоні, тут же розташований найбільший наливний пункт бензину та дизпалива в автомобільний транспорт. Тому починати "душити" постачання паливом московської агломерації логічно було би саме з ураження ЛВДС "Володарська".