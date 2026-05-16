Украина усиливает дальнобойные удары против РФ: поражены критические военные цели, логистика и инфраструктура агрессора, - Зеленский

Силы обороны продолжают оказывать давление на Россию с помощью дальнобойных ударов, нанося удары по военным, логистическим и стратегическим объектам противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть поражение самолета-амфибии Бе-200, вертолета Ка-27, сухогруза с боеприпасами, зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", зенитного ракетного комплекса "Тор", комплекса связи "Редут-2УС", дронов и многого другого. Также наши дальнобойные ракеты поразили объекты российской нефтяной отрасли и корабли. Расстояние – почти 1000 километров от линии боевого столкновения", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что перенос боевых действий на территорию РФ и разрушение ее военно-экономического потенциала является абсолютно справедливым ответом на ежедневный террор украинских городов. По его словам, Украина не планирует останавливаться на достигнутом.

"Дистанцию и количество применения санкций будем наращивать. Спасибо всем, кто работает на нашу силу! Спасибо воинам ВСУ, СБУ и разведок за меткость", – резюмировал президент.

Удары по РФ за неделю

Днем 12 мая в российском городе Оренбурге прогремели взрывы.

13 мая дроны атаковали Краснодарский край и Ярославль в России. Минобороны рашистов отчиталось о "сбивании" почти 300 беспилотников.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что "обломки БПЛА" упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района. Также в станице Тамань обнаружили обломки БПЛА. Пострадал один человек.

В Ярославле "обломок БПЛА" попал в промышленный объект. Губернатор говорит, что большинство целей было сбито.

Впоследствии стало известно, что 12 мая и в ночь на 13 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. В частности, под ударом оказались нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в населенном пункте Волна.Также были поражены командно-наблюдательные пункты противника в районах Старомлиновки, Соледара и Комишувахи на ВОТ Донецкой области.

Кроме того, поражен пункт управления БПЛА противника в Мирном на ВОТ Донецкой области.

Украинские воины наносили удары по районам сосредоточения живой силы противника в Конских Раздорах Запорожской области, Олешках Херсонской области, Теткино Курской области РФ, Наумовке Белгородской области РФ, а также в районах Мирного и Ровного в Донецкой области и Варачино Сумской области.

Также подразделения Сил обороны Украины поразили установки первичной переработки нефти АВТ на нефтеперерабатывающем заводе "Ярославский" в Ярославле.

15 мая Силы беспилотных систем уничтожили самолет-амфибию Бе-200 "Альтаир" и вертолет Ка-27 в Ейске.

