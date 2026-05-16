1 414 26

Украина усиливает дальнобойные удары против РФ: поражены критические военные цели, логистика и инфраструктура агрессора, - Зеленский

Силы обороны продолжают оказывать давление на Россию с помощью дальнобойных ударов, нанося удары по военным, логистическим и стратегическим объектам противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть поражение самолета-амфибии Бе-200, вертолета Ка-27, сухогруза с боеприпасами, зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", зенитного ракетного комплекса "Тор", комплекса связи "Редут-2УС", дронов и многого другого. Также наши дальнобойные ракеты поразили объекты российской нефтяной отрасли и корабли. Расстояние – почти 1000 километров от линии боевого столкновения", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что перенос боевых действий на территорию РФ и разрушение ее военно-экономического потенциала является абсолютно справедливым ответом на ежедневный террор украинских городов. По его словам, Украина не планирует останавливаться на достигнутом.

"Дистанцию и количество применения санкций будем наращивать. Спасибо всем, кто работает на нашу силу! Спасибо воинам ВСУ, СБУ и разведок за меткость", – резюмировал президент.

Удары по РФ за неделю

Днем 12 мая в российском городе Оренбурге прогремели взрывы.

13 мая дроны атаковали Краснодарский край и Ярославль в России. Минобороны рашистов отчиталось о "сбивании" почти 300 беспилотников. 

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что "обломки БПЛА" упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района. Также в станице Тамань обнаружили обломки БПЛА. Пострадал один человек.

В Ярославле "обломок БПЛА" попал в промышленный объект. Губернатор говорит, что большинство целей было сбито.

Впоследствии стало известно, что 12 мая и в ночь на 13 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. В частности, под ударом оказались нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в населенном пункте Волна.Также были поражены командно-наблюдательные пункты противника в районах Старомлиновки, Соледара и Комишувахи на ВОТ Донецкой области.

  • Кроме того, поражен пункт управления БПЛА противника в Мирном на ВОТ Донецкой области.
  • Украинские воины наносили удары по районам сосредоточения живой силы противника в Конских Раздорах Запорожской области, Олешках Херсонской области, Теткино Курской области РФ, Наумовке Белгородской области РФ, а также в районах Мирного и Ровного в Донецкой области и Варачино Сумской области.
  • Также подразделения Сил обороны Украины поразили установки первичной переработки нефти АВТ на нефтеперерабатывающем заводе "Ярославский" в Ярославле.

15 мая Силы беспилотных систем уничтожили самолет-амфибию Бе-200 "Альтаир" и вертолет Ка-27 в Ейске.

Двушки з ударами теж летять на москву? Так би мовити додаткова деморалізація ворога.
16.05.2026 12:42 Ответить
де відповідь за вбивство рашистами дітей в Києві?
16.05.2026 12:45 Ответить
Літак-амфібію уразили дроном, хіба цього мало?
16.05.2026 12:47 Ответить
В економічному плані для рашки це як слону дробина, на жаль.
16.05.2026 12:49 Ответить
Не читаєте ви коментів, ігноруючи глас народу. А мудрий наріт аж пісяє від щастя, коли про такі новини чує.
16.05.2026 13:28 Ответить
Дуже мало.
16.05.2026 13:01 Ответить
***** їде на поклон к своєму хану Сі через 3-4 дні. Сподіваюсь цей візит буде під палаючу рф.
16.05.2026 12:49 Ответить
Санич, бендеровци запакували Андрюху в СІЗО, а ти мовчиш💩
16.05.2026 12:50 Ответить
Ага! У якості помсти за 24 загиблих у Києві,грізний Бубочка вдарив по непрацюючій ТЕЦ у Бєлгороді. Зимою,коли вона обігрівала русню....Буба чомусь по ній вперто не бив....
16.05.2026 12:52 Ответить
Тому що "Какая разніца".
16.05.2026 13:02 Ответить
Чеський чел....йшов би ти поскоріше за сваім рюсскім карабльом! Відчепись,імпортний чел!
16.05.2026 13:37 Ответить
Все, з аргументів одні образи?
16.05.2026 13:54 Ответить
Знов потужно занюхнув. Вчорашній Новомиський Азот атакували 6 разів мінімум у різні роки, а він ще працює. Без ракетних ударов важко щось стерти в труху. А ракет немає. І ще, всі ці удари росіянам до жопи. Потрібні удари по Москві та Пітеру. Бо перемогти ми можемо тількі психологічно, відміна параду у Москві могла знищити Путіна, може навіть буквально. Но у оманського ішака немає стратегії перемоги, вообще ніякої.
П.С. На CNN була стаття про Москву, на Заході чудово розуміють договорняк зелених не чіпати Москву. Навіть такий собі внезапно Московський НПЗ, найбільший в області.
16.05.2026 12:54 Ответить
Путіну чхати на москву чи пітет так же як Зеленському на Києв.
16.05.2026 13:05 Ответить
Ні.Не чхати. Бо він ссикло і живе в Москві. Було би чхати, він би не домовлявся з Зеленським не чіпати Москву.
16.05.2026 13:13 Ответить
Отак просто просив, стоячи на колінах, сьорбаючи соплі?
16.05.2026 13:39 Ответить
А хто домовлявся ? Скільки фламіндичів долетіло до москви , взагалі.
16.05.2026 13:53 Ответить
В якій інформаційній бульбашці, чи паралельній реальності ви живете? З 3000 FP-1 і FP-2 ( не знаю в якій пропорціїї) до масквабада долетів один3 травня. За рік. Все. Лише дрони Касьянова долітали до масквабада. З ефективністю 30%. Рідна держава на чолі з любімим лідором під керівництвом єлдака підрозділ знищила.
16.05.2026 13:38 Ответить
ЗМІ Зеленський повідомляє лише добрі новини. Рейтинги треба тримати.
16.05.2026 13:02 Ответить
Це не помста. Це звичайна бойова робота, яка відбувалася щодня ще до останньої атаки русні. Треба щось типу операції "Павутиння". Ось тоді буде таке виття на болотах, що аж сюди буде чутно.
16.05.2026 13:11 Ответить
❗️ Удари українських БПЛА вглиб росіі є загрозою для безпеки Німеччини, - лідерка промосковської партії «AfD» Аліса Вайдель сумлінно виконує завдання Кремля

💬 «Неможна постійно тицяти великого ведмедя розпеченим залізом в око - як, наприклад, ударами дронів углиб росії - і очікувати, що нічого не станеться. Ведмідь рано чи пізно завдасть удару у відповідь, а політика щодо України підвищила ризики для нашої безпеки. Щойно ми прийдемо до влади, ми проводитимемо політику балансу та розумного підходу у сфері безпеки», - залякує своїх прихильників Вайдель.

ℹ️ Але її точку зору і наративи підтримує чверть виборців Німеччини
16.05.2026 13:23 Ответить
А вони прийдуть до влади. З США потужні зєльоні менеджери вже розісрались. Тепер головний фінансовий спонсор незламної війни до кордонів 91 року починає проросійські наративи озвучувати. Без західних грошей потужна незламність почне боксувати. Любімий лідор з своєю шоблою швиденько здриснуть в екзил, а мудрий наріт залишиться один на один з путінською рашкою.
16.05.2026 13:47 Ответить
Політик виконує свою роботу тільки тоді, коли над ним висить меч виборив або залишення на посади постійно, а не раз на 3 місяці, або тим більше безглуздих 5 рокив безперервного та безкарного крадівнитства. Цей алгоритм кожні 3 місяці продовження перебування на посаді президента потрібно пов'язати з виконанням завдань, які поставлені на ці три місяці не тільки для Зеленського, а для всіх наступних президентів. Часи нескінченної влади мають піти в минуле, має бути механізм зняття з посади депутата або президента в будь-який момент його терміну. Звичайно вам будуть говорити "аааа це дорого для України! Президент не зможе зосередитися на роботі і планувати на роки уперед та інша маячня та брехня, але я нагадаю корупція коштує набагато дорожче яка вимірюється більярдами та навить існуванням самої країни. Президент у будь-якій демократичній країні насамперед існує для дотримання законів країни іншими органами влади та планування, а не для того, щоб самому щось планувати або керувати економікою. Навіть його роль в управлінні збройними силами країни, як показала війна в Перській затоці, потрібно ставити під сумнів як одна людина може завести в халепу цілу Націю.
16.05.2026 13:31 Ответить
Наращивать санкции, пока тюрьма народов не развалится. И не забыть отвезти ***** в клетке в Гаагу.
16.05.2026 13:48 Ответить
По факту, 98% наших дронів не долітає, вражають 2-3 об єкта в середньому.

В той час як російські дрони вражають по десяткам наших об єктів майже кожен день.
16.05.2026 13:55 Ответить
 
 