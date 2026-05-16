Україна посилює далекобійні удари проти РФ: уражено критичні військові цілі, логістику та інфраструктуру агресора, - Зеленський. ВIДЕО

Сили оборони продовжують далекобійний тиск на Росію, завдаючи ударів по військових, логістичних та стратегічних об’єктах ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Є ураження літака-амфібії Бе-200, гвинтокрила Ка-27, корабля-суховантажу з боєприпасами, зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1", зенітного ракетного комплексу "Тор", комплексу звʼязку "Редут-2УС", дронів і багато іншого. Також наші далекобійні санкції били по обʼєктах російської нафтової сфери та кораблях. Відстані – майже 1000 кілометрів від лінії бойового зіткнення", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що перенесення бойових дій на територію РФ та руйнування її військово-економічного потенціалу є абсолютно справедливою відповіддю на щоденний терор українських міст. За його словами, Україна не планує зупинятися на досягнутому.

"Дистанцію та кількість застосування санкцій будемо нарощувати. Дякую всім, хто працює на нашу силу! Дякую воїнам ЗСУ, СБУ та розвідок за влучність", – резюмував президент.

Удари по РФ за тиждень

Вдень 12 травня У російському місті Оренбург пролунали вибухи.

13 травня Дрони атакували Краснодарський край та Ярославль у Росії. Міноборони рашистів відзвітувало про "збиття" майже 300 безпілотників. 

Оперативний штаб Краснодарського краю повідомив, що "уламки БпЛА" впали на території одного з підприємств у селищі Волна Темрюкського району. Також у станиці Тамань виявили уламки БПЛА. Постраждала одна людина.

У Ярославлі "уламок БпЛА" влучив у промисловий об'єкт. Губернатор каже, що більшість цілей було збито.

Згодом стало відомо, що 12 травня та в ніч на 13 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів. Зокрема, під ударом опинилися нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у населеному пункті Волна. Також уражено командно-спостережні пункти противника у районах Старомлинівки, Соледара та Комишувахи на ТОТ Донецької області.

  • Крім того, уражено пункт управління БпЛА противника у Мирному на ТОТ Донецької області.
  • Українські воїни били по районах зосередження живої сили противника у Кінських Роздорах Запорізької області, Олешках Херсонської області, Тьоткіному Курської області рф, Наумовці Бєлгородської області РФ, а також у районах Мирного та Рівного на Донеччині й Варачиному Сумської області.
  • Також підрозділи Сил оборони України уразили установки первинної переробки нафти АВТ на нафтопереробному заводі "Ярославський" у Ярославлі.

15 травня Сили безпілотних систем знищили літак-амфібію Бе-200 "Альтаїр" та вертоліт Ка-27 у Єйську.

Топ коментарі
+12
Ага! У якості помсти за 24 загиблих у Києві,грізний Бубочка вдарив по непрацюючій ТЕЦ у Бєлгороді. Зимою,коли вона обігрівала русню....Буба чомусь по ній вперто не бив....
16.05.2026 12:52 Відповісти
16.05.2026 12:52 Відповісти
+9
Двушки з ударами теж летять на москву? Так би мовити додаткова деморалізація ворога.
16.05.2026 12:42 Відповісти
16.05.2026 12:42 Відповісти
+7
Знов потужно занюхнув. Вчорашній Новомиський Азот атакували 6 разів мінімум у різні роки, а він ще працює. Без ракетних ударов важко щось стерти в труху. А ракет немає. І ще, всі ці удари росіянам до жопи. Потрібні удари по Москві та Пітеру. Бо перемогти ми можемо тількі психологічно, відміна параду у Москві могла знищити Путіна, може навіть буквально. Но у оманського ішака немає стратегії перемоги, вообще ніякої.
П.С. На CNN була стаття про Москву, на Заході чудово розуміють договорняк зелених не чіпати Москву. Навіть такий собі внезапно Московський НПЗ, найбільший в області.
16.05.2026 12:54 Відповісти
16.05.2026 12:54 Відповісти
де відповідь за вбивство рашистами дітей в Києві?
16.05.2026 12:45 Відповісти
16.05.2026 12:45 Відповісти
Літак-амфібію уразили дроном, хіба цього мало?
16.05.2026 12:47 Відповісти
16.05.2026 12:47 Відповісти
В економічному плані для рашки це як слону дробина, на жаль.
16.05.2026 12:49 Відповісти
16.05.2026 12:49 Відповісти
Не читаєте ви коментів, ігноруючи глас народу. А мудрий наріт аж пісяє від щастя, коли про такі новини чує.
16.05.2026 13:28 Відповісти
16.05.2026 13:28 Відповісти
Запросто. Якщо не буде ракет для ЗРК. А я не знаю чи вони будуть, чи не будуть, а якщо будуть, то скільки. Я взагалі не володію інформацією. А мудрий наріт миттєво забуде свою переможну ейфорію і почне ними, шо у всьому винні янкі і пі₴араби європейці. Власне, що і зараз роблять. Але зараз ще і близько не тей триндець, що може статись, коли не 90% цілей збиватиметься, а наприклад 50%. А якщо ще менше, то це буде реальний армагедон.
16.05.2026 15:22 Відповісти
16.05.2026 15:22 Відповісти
Е ні. Не дякували, не дякують і дякувати не будуть. Допоки грім не вдарить, мужик не перехреститься. Рашка справді видихається, з цим більшість погодиться. Але поки що і факти і події і тенденції свідчать, що Україна видихається швидше. Якщо вигнати зелену шоблу, то просування рашки можна зупинити. І через пів-року, чи рік війна може припинились на вигідних ( відносно) для України умовах. А може бути використана тактична ядерна зброя і часткова мобілізація в оркостані. Це якщо путло повністю збожеволіє. І тоді теперішня пропозиція "капітуляції" здасться побєдунам-переможникам маною небесною. Хто ж знає?
16.05.2026 15:42 Відповісти
16.05.2026 15:42 Відповісти
Дуже мало.
16.05.2026 13:01 Відповісти
16.05.2026 13:01 Відповісти
Це вже третій!!! І то фігня, що їх ще в 90-х зняли з озброєння. Перемога має бути переможною.
16.05.2026 14:52 Відповісти
16.05.2026 14:52 Відповісти
***** їде на поклон к своєму хану Сі через 3-4 дні. Сподіваюсь цей візит буде під палаючу рф.
16.05.2026 12:49 Відповісти
16.05.2026 12:49 Відповісти
Санич, бендеровци запакували Андрюху в СІЗО, а ти мовчиш💩
16.05.2026 12:50 Відповісти
16.05.2026 12:50 Відповісти
Тому що "Какая разніца".
16.05.2026 13:02 Відповісти
16.05.2026 13:02 Відповісти
Чеський чел....йшов би ти поскоріше за сваім рюсскім карабльом! Відчепись,імпортний чел!
16.05.2026 13:37 Відповісти
16.05.2026 13:37 Відповісти
Все, з аргументів одні образи?
16.05.2026 13:54 Відповісти
16.05.2026 13:54 Відповісти
Путіну чхати на москву чи пітет так же як Зеленському на Києв.
16.05.2026 13:05 Відповісти
16.05.2026 13:05 Відповісти
Ні.Не чхати. Бо він ссикло і живе в Москві. Було би чхати, він би не домовлявся з Зеленським не чіпати Москву.
16.05.2026 13:13 Відповісти
16.05.2026 13:13 Відповісти
Отак просто просив, стоячи на колінах, сьорбаючи соплі?
16.05.2026 13:39 Відповісти
16.05.2026 13:39 Відповісти
А хто домовлявся ? Скільки фламіндичів долетіло до москви , взагалі.
16.05.2026 13:53 Відповісти
16.05.2026 13:53 Відповісти
В якій інформаційній бульбашці, чи паралельній реальності ви живете? З 3000 FP-1 і FP-2 ( не знаю в якій пропорціїї) до масквабада долетів один3 травня. За рік. Все. Лише дрони Касьянова долітали до масквабада. З ефективністю 30%. Рідна держава на чолі з любімим лідором під керівництвом єлдака підрозділ знищила.
16.05.2026 13:38 Відповісти
16.05.2026 13:38 Відповісти
Звідки інфа, що на Москву летіло 3000 FP-1 і FP-2? Нічого тако не летіло. Коли Касьянов пропонував вдарити по Москві, вдарили по самому Касьянову, та більш того, до нього на фронт приїзжало рило від Зелемського та сказало заткнуть хлебало про Москву. Все це він написав у Фейсбуку.
16.05.2026 14:15 Відповісти
16.05.2026 14:15 Відповісти
Касьянов сказав. На цензорі є. В Гончаренка зсідання ТСК. Інші експерти згадували. Ніхто не хоче на цьому акцентувати увагу посполитих, бо тоді укази любімого лідора про дозвіл на парад в масквє так прикольно не виглядатимуть. Ну і почнуть задаватися питання в ефективності діпстрайків "локомотива" українського ВПК "Fair Point". І скільки це все коштувало українському оборонному бюджету. Власне про все це і розповідав Касьянов.
16.05.2026 14:29 Відповісти
16.05.2026 14:29 Відповісти
ЗМІ Зеленський повідомляє лише добрі новини. Рейтинги треба тримати.
16.05.2026 13:02 Відповісти
16.05.2026 13:02 Відповісти
Це не помста. Це звичайна бойова робота, яка відбувалася щодня ще до останньої атаки русні. Треба щось типу операції "Павутиння". Ось тоді буде таке виття на болотах, що аж сюди буде чутно.
16.05.2026 13:11 Відповісти
16.05.2026 13:11 Відповісти
❗️ Удари українських БПЛА вглиб росіі є загрозою для безпеки Німеччини, - лідерка промосковської партії «AfD» Аліса Вайдель сумлінно виконує завдання Кремля

💬 «Неможна постійно тицяти великого ведмедя розпеченим залізом в око - як, наприклад, ударами дронів углиб росії - і очікувати, що нічого не станеться. Ведмідь рано чи пізно завдасть удару у відповідь, а політика щодо України підвищила ризики для нашої безпеки. Щойно ми прийдемо до влади, ми проводитимемо політику балансу та розумного підходу у сфері безпеки», - залякує своїх прихильників Вайдель.

ℹ️ Але її точку зору і наративи підтримує чверть виборців Німеччини
16.05.2026 13:23 Відповісти
16.05.2026 13:23 Відповісти
А вони прийдуть до влади. З США потужні зєльоні менеджери вже розісрались. Тепер головний фінансовий спонсор незламної війни до кордонів 91 року починає проросійські наративи озвучувати. Без західних грошей потужна незламність почне боксувати. Любімий лідор з своєю шоблою швиденько здриснуть в екзил, а мудрий наріт залишиться один на один з путінською рашкою.
16.05.2026 13:47 Відповісти
16.05.2026 13:47 Відповісти
Так за AFD вже вся Східна Німеччина голосує,скоро і Західна буде голосувати ,бо ми вже всіх дістали своїми хотєлкамі - то нам до ЄС хочеться ,то нам до НАТО хочеться ,то ще чогось хочеться , А країни ЄС чи НАТО що забов'язані виконувати Конституцію України.
16.05.2026 14:54 Відповісти
16.05.2026 14:54 Відповісти
Політик виконує свою роботу тільки тоді, коли над ним висить меч виборив або залишення на посади постійно, а не раз на 3 місяці, або тим більше безглуздих 5 рокив безперервного та безкарного крадівнитства. Цей алгоритм кожні 3 місяці продовження перебування на посаді президента потрібно пов'язати з виконанням завдань, які поставлені на ці три місяці не тільки для Зеленського, а для всіх наступних президентів. Часи нескінченної влади мають піти в минуле, має бути механізм зняття з посади депутата або президента в будь-який момент його терміну. Звичайно вам будуть говорити "аааа це дорого для України! Президент не зможе зосередитися на роботі і планувати на роки уперед та інша маячня та брехня, але я нагадаю корупція коштує набагато дорожче яка вимірюється більярдами та навить існуванням самої країни. Президент у будь-якій демократичній країні насамперед існує для дотримання законів країни іншими органами влади та планування, а не для того, щоб самому щось планувати або керувати економікою. Навіть його роль в управлінні збройними силами країни, як показала війна в Перській затоці, потрібно ставити під сумнів як одна людина може завести в халепу цілу Націю.
16.05.2026 13:31 Відповісти
16.05.2026 13:31 Відповісти
Наращивать санкции, пока тюрьма народов не развалится. И не забыть отвезти ***** в клетке в Гаагу.
16.05.2026 13:48 Відповісти
16.05.2026 13:48 Відповісти
По факту, 98% наших дронів не долітає, вражають 2-3 об єкта в середньому.

В той час як російські дрони вражають по десяткам наших об єктів майже кожен день.
16.05.2026 13:55 Відповісти
16.05.2026 13:55 Відповісти
Та що ж ви зраду розводите? Ви ще напишіть, що орки лободу і чорний хліб жертимуть, а гроші на війну матимуть. З такими як ви потужну незламність не зварив. І про кордони 91 року пургу не проженеш. І любімий лідор вже стільки красти на війні не зможе. Західні рожеві поні починають контролювати свої гроші, в які чергові афери їх вкладають потужні дефективні менеджери зєльоного лідора.
16.05.2026 14:45 Відповісти
16.05.2026 14:45 Відповісти
Невже це робота президента займатись той роботою якою займаються речники,прес-секретарь.Не гундосі відосики записуй, а домовляйся про поставки озброєння,держи в руках оборонний сектор,працюй на перемогу,а небудь статистом.
16.05.2026 14:19 Відповісти
16.05.2026 14:19 Відповісти
З Трампом він домовився. Конгрес не планує надавати будь яку фінансову допомогу Україні. На щастя зєльоного поца Європа сама дає гроші, але це поки що. Праві популісти прийдуть і крантік прикрутять. Чекаєм хто перший розвалиться: рашка чи Україна?
16.05.2026 14:48 Відповісти
16.05.2026 14:48 Відповісти
16.05.2026 14:49 Відповісти
16.05.2026 14:49 Відповісти
 
 