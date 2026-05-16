Україна посилює далекобійні удари проти РФ: уражено критичні військові цілі, логістику та інфраструктуру агресора, - Зеленський. ВIДЕО

Сили оборони продовжують далекобійний тиск на Росію, завдаючи ударів по військових, логістичних та стратегічних об’єктах ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Є ураження літака-амфібії Бе-200, гвинтокрила Ка-27, корабля-суховантажу з боєприпасами, зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1", зенітного ракетного комплексу "Тор", комплексу звʼязку "Редут-2УС", дронів і багато іншого. Також наші далекобійні санкції били по обʼєктах російської нафтової сфери та кораблях. Відстані – майже 1000 кілометрів від лінії бойового зіткнення", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що перенесення бойових дій на територію РФ та руйнування її військово-економічного потенціалу є абсолютно справедливою відповіддю на щоденний терор українських міст. За його словами, Україна не планує зупинятися на досягнутому.

"Дистанцію та кількість застосування санкцій будемо нарощувати. Дякую всім, хто працює на нашу силу! Дякую воїнам ЗСУ, СБУ та розвідок за влучність", – резюмував президент.

Удари по РФ за тиждень

Вдень 12 травня У російському місті Оренбург пролунали вибухи.

13 травня Дрони атакували Краснодарський край та Ярославль у Росії. Міноборони рашистів відзвітувало про "збиття" майже 300 безпілотників.

Оперативний штаб Краснодарського краю повідомив, що "уламки БпЛА" впали на території одного з підприємств у селищі Волна Темрюкського району. Також у станиці Тамань виявили уламки БПЛА. Постраждала одна людина.

У Ярославлі "уламок БпЛА" влучив у промисловий об'єкт. Губернатор каже, що більшість цілей було збито.

Згодом стало відомо, що 12 травня та в ніч на 13 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів. Зокрема, під ударом опинилися нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у населеному пункті Волна. Також уражено командно-спостережні пункти противника у районах Старомлинівки, Соледара та Комишувахи на ТОТ Донецької області.

Крім того, уражено пункт управління БпЛА противника у Мирному на ТОТ Донецької області.

Українські воїни били по районах зосередження живої сили противника у Кінських Роздорах Запорізької області, Олешках Херсонської області, Тьоткіному Курської області рф, Наумовці Бєлгородської області РФ, а також у районах Мирного та Рівного на Донеччині й Варачиному Сумської області.

Також підрозділи Сил оборони України уразили установки первинної переробки нафти АВТ на нафтопереробному заводі "Ярославський" у Ярославлі.

15 травня Сили безпілотних систем знищили літак-амфібію Бе-200 "Альтаїр" та вертоліт Ка-27 у Єйську.

