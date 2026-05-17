Дроны массированно атаковали Москву и область: поражены технопарк, предприятие и топливно-наливная станция. ВИДЕО+ФОТО
Ночью и ранним утром 17 мая 2026 года Москва и Московская область подверглись массированной атаке ударных беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
По данным соцсетей, был поражен ряд объектов, в частности технопарк "Элма" и предприятие "Ангстрем", расположенные в Зеленограде (район Москвы). На месте ударов вспыхнули пожары.
Основными направлениями деятельности предприятий, входящих в состав технопарка, являются изготовление электронной продукции, производство контрольно-измерительных приборов, оптического оборудования и другой высокотехнологичной техники.
Также взрывы раздавались в подмосковных Химках.
Местные власти утверждают, что якобы есть погибшие и раненые россияне.
Писали также, что под удар могла попасть наливная станция нефтепродуктов "Солнечногорская" в селе Дурикино Московской области.
Солнечногорская наливная станция (СНС) — это крупный топливно-наливной объект в Московской области, входящий в систему магистральных нефтепродуктопроводов вокруг Москвы. Станция используется для хранения, перекачки и отгрузки бензина и дизельного топлива. Расположена вблизи села Дурикино в городском округе. На территории станции размещены многочисленные резервуары для хранения топлива.
Более подробной информации на данный момент нет.
У рамках кооперації із виробництва ракет Х-101 здійснювало виробництво електронної компонентної бази, зокрема:
- інтегральні мікросхеми 1638РР1, 1637РУ1 ОЗУ, 1637РУ1АУ ОЗУ, матриці Н1806ХМ1, які входять до складу блоку "ЕОМ К003" ракети;
- Н1537ХМ1 бмк на 3200 вентилей, які входять до складу блоку БЦОМ "Багет 62-04" ракети.
У рамках кооперації з виробництва крилатої ракети 9М727 зі складу ОТРК "Искандер-К" виробляє та постачає:
- ЕКБ (Н1537ХМ1 бмк на 3200 вентилей), яка входить до складу блоку БЦОМ "Багет 62-04";
- базові матричні кристали 1537ХМ1Т.1741.198 для плати БТ692-405 та базові матричні кристали 1806ВП1.2428 для плати БТ62-4066, які є складовими частинами бортової цифрової обчислювальної машини БЦОМ "Заря-61М";
- багатофункціональні вентильні матриці Н1806ХМ1.2342.061 зі складу плати блоку СИВД.
