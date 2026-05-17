Дроны массированно атаковали Москву и область: поражены технопарк, предприятие и топливно-наливная станция. ВИДЕО+ФОТО

Ночью и ранним утром 17 мая 2026 года Москва и Московская область подверглись массированной атаке ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

По данным соцсетей, был поражен ряд объектов, в частности технопарк "Элма" и предприятие "Ангстрем", расположенные в Зеленограде (район Москвы). На месте ударов вспыхнули пожары.

Основными направлениями деятельности предприятий, входящих в состав технопарка, являются изготовление электронной продукции, производство контрольно-измерительных приборов, оптического оборудования и другой высокотехнологичной техники.

Также взрывы раздавались в подмосковных Химках.

Местные власти утверждают, что якобы есть погибшие и раненые россияне.

Писали также, что под удар могла попасть наливная станция нефтепродуктов "Солнечногорская" в селе Дурикино Московской области.

Солнечногорская наливная станция (СНС) — это крупный топливно-наливной объект в Московской области, входящий в систему магистральных нефтепродуктопроводов вокруг Москвы. Станция используется для хранения, перекачки и отгрузки бензина и дизельного топлива. Расположена вблизи села Дурикино в городском округе. На территории станции размещены многочисленные резервуары для хранения топлива.

Более подробной информации на данный момент нет.

Топ комментарии
Яка краса!Слава ЗСУ!Смерть рашистським окупантам!
17.05.2026 07:35 Ответить
17.05.2026 07:35 Ответить
Добре, але Мало
17.05.2026 07:36 Ответить
17.05.2026 07:36 Ответить
Всі ці "масові" наші удари--комариний укус в порівнянні з тим терором ,що роблять кацапи з нашими містами Меньше хвалебних од,а більше справ. Де наші ракети????
17.05.2026 08:23 Ответить
17.05.2026 08:23 Ответить
https://war-sanctions.gur.gov.ua/components/companies/6802 АТ "АНГСТРЕМ" - російська компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві напівпровідникових виробів, включно з мікроконтролерами та мікропроцесорами.

У рамках кооперації із виробництва ракет Х-101 здійснювало виробництво електронної компонентної бази, зокрема:

- інтегральні мікросхеми 1638РР1, 1637РУ1 ОЗУ, 1637РУ1АУ ОЗУ, матриці Н1806ХМ1, які входять до складу блоку "ЕОМ К003" ракети;
- Н1537ХМ1 бмк на 3200 вентилей, які входять до складу блоку БЦОМ "Багет 62-04" ракети.

У рамках кооперації з виробництва крилатої ракети 9М727 зі складу ОТРК "Искандер-К" виробляє та постачає:
- ЕКБ (Н1537ХМ1 бмк на 3200 вентилей), яка входить до складу блоку БЦОМ "Багет 62-04";
- базові матричні кристали 1537ХМ1Т.1741.198 для плати БТ692-405 та базові матричні кристали 1806ВП1.2428 для плати БТ62-4066, які є складовими частинами бортової цифрової обчислювальної машини БЦОМ "Заря-61М";
- багатофункціональні вентильні матриці Н1806ХМ1.2342.061 зі складу плати блоку СИВД.
17.05.2026 09:33 Ответить
І це ще не моква,але вже близько 👍,це було робити пару рочків тому.
17.05.2026 08:24 Ответить
Наливайка - це видовищно, але Ангстрем - більш ефективно. Тримаю кулаки щоб розвалили їм чистий цех. Якщо ж ще і когось із зміни покращать - то взагалі свято.
17.05.2026 07:37 Ответить
свою єдину літографію вони мабудь добре охороняють ППО, та й китайські товарищі все одно допоможуть (американські через треті країни теж)
17.05.2026 07:41 Ответить
Атаковать в первую очередь нужно дома в Маскве и ******! Путлер и его окружение срать хотели на те галимые нефтевышки, атака на них практически ни на что не влияет и к чему не приведет!
17.05.2026 07:37 Ответить
Значит хорошие сапоги, надо брать )
17.05.2026 08:15 Ответить
Под "дома в москве и питере" легче будет начать и провести всеобщую мобилизацию.
Пока горит "правинция", оркам плевать. А вот "сталица нашей родинки"?!!! Ооо!!! "Вставай, страна огромная!"
17.05.2026 08:44 Ответить
Ти про "рязанський цукор" щось чув?
17.05.2026 08:44 Ответить
І що? Ти слово "логістика", чув? Що означає спалений паливозаправник, КамАЗ, знаєш? Пояснюю: це заправка майже роти танків. Нема пального - танки стоять... Танки стоять - нема наступу... Нема наступу - нашим хлопця на фронті, легше... А що дасть битий будинок, у Москві? Привід оголость загальну мобілізацію?
17.05.2026 08:57 Ответить
<******* привід-- як зайцю стоп-сигнал!
17.05.2026 09:13 Ответить
Ну, не скажи... Коли "Киев за три дня", не вдався, він почав мобілізацію... Запалали військомати... Припинив - почав вербувать зеків, та набирать на "контракт", за гроші...
17.05.2026 09:16 Ответить
ти шо, маскаль? ну може путіну й плювати на вишки, але на якусь Машу чи Ваню йому ще більше плювать. То краще вишки
17.05.2026 09:17 Ответить
Сітки на бочка не допомогли)
17.05.2026 07:38 Ответить
Горять дуркани
17.05.2026 07:39 Ответить
"Он прорвется, Александра,
Он надышится Москвой..."
17.05.2026 07:39 Ответить
17.05.2026 07:41 Ответить
Хунта схвалює...
17.05.2026 07:45 Ответить
Зеленоград за московською кільцевою дорогою розташований. Хімкі - не Москва, а московська область. Найбільший в області Московський НПЗ в Капотнє ніхто ніколи не чіпав.
П.С. Зелена банда вирішила потужно показати "удар по Москві", ну це було очікувано, ура товарішчі.
17.05.2026 07:55 Ответить
Взагалі-то Зеленоград це адміністративний округ маацкви...
17.05.2026 08:54 Ответить
Я і не писав, що це не "Москва" В агломерацію багато чого включили. Но чомусь це Зеленоград, а не Москва.
17.05.2026 08:55 Ответить
Не заважай "таваріщу", "розганять зраду"... Він постійно існує в руслі: "весь мир - говно, все бабы - б**ди, и Солнце - долбаный фонарь...".
17.05.2026 09:02 Ответить
О, співун Главнокомандующого Зеленського підтянувся. Урря, гаспада. ми атакавалі Кремль!
17.05.2026 09:22 Ответить
Своїм коментарем ти тільки підтвердив своє недоумство... Бо всі "старожили" форуму знають, що я послідовно виступаю проти "Блазня", ще з того часу, як він тільки балотувався на вибори...
Так що ти "пукнув у калюжу"...
17.05.2026 09:28 Ответить
Це я послідовно виступаю проти блазня. Гаспадін Путін, мілорд, народ умнеєт, можно я ударю ну типа по Москвє, но на самом деле по області. Ви мине за Пасху та парад должни остались!
17.05.2026 09:30 Ответить
На мою думку, і думку багатьох форумчан, ти просто "накидаєш гімно, на вентилятор...".
17.05.2026 10:08 Ответить
Підтягай адмінів, яр, бо прогул поставлять.
17.05.2026 10:44 Ответить
Так починай "гімно на вентиятор, накидать...". Тоді у мене буде привід...
17.05.2026 10:58 Ответить
У тебе всі "гімно на вентиятор накидають", один ти "у білому".
17.05.2026 12:21 Ответить
Є заперечення? Доводь...
17.05.2026 12:31 Ответить
То таки "у білому"? Хвалько і стукач.
Є заперечення? Доводь.
17.05.2026 12:48 Ответить
Шо апьять не так?Шо тобі не подобається?На кремлі криво тризуб висить?Не вгодили тобі?Надіюся ти з бліндажа на передку пишеш чучело?ЗСУ роблять що можуть а такі як ти тільки гавкають
17.05.2026 08:57 Ответить
Не чіпай чувака, він на роботі.. )
17.05.2026 09:05 Ответить
Та ні, я вдома та не вірю Зеленському все так же, не старайся.
17.05.2026 09:23 Ответить
Чувак-кастрований баран. (ви в курсі?)
17.05.2026 11:54 Ответить
Не гавкай, а відповідай по факту. По яким московським локаціям нанесли удари, просто не псуй повітря квартальной шутейкой, а напиши, чучелко смоляноє.
17.05.2026 09:21 Ответить
Просыпается в Кремле, в холодном поту, со страшным криком Путин. Вбегает Песков - камердинер:
- Владимир Владимирович, что случилось?!
- Чёрт! Кошмар приснился....
- Какой?
- Да, является ко мне во сне Владимир Первый, Великий князь Киевский, и говорит: "То, что ты меня великорусским государем признал - хвалю... Подданство твоё принимаю... Буду теперь на Москве княжити... Чтоб завтра на башнях Кремлёвских вместо звёзд бесовских сиял мой княжий герб - "тризуб" золотой...

За цей анекдот мене, колись, в "Одноглазніках", заблокували, навічно...
17.05.2026 09:24 Ответить
17.05.2026 10:46 Ответить
"Московський НПЗ в Капотнє ніхто ніколи не чіпав" - так а через що сьогодні він горить?
17.05.2026 11:13 Ответить
Дурыкино, Солнечногорская наливная станция.
17.05.2026 11:35 Ответить
Ну, все починається з малого. Надіюсь далі удари по Москві стануть як по туапсе
17.05.2026 07:59 Ответить
Що за удари? Де в Москві прилетіло?
17.05.2026 08:01 Ответить
НАРЕШТІ !
17.05.2026 08:06 Ответить
Всі ці "масові" наші удари--комариний укус в порівнянні з тим терором ,що роблять кацапи з нашими містами Меньше хвалебних од,а більше справ. Де наші ракети????
17.05.2026 08:23 Ответить
Ну хоть щось за чотири роки,звісно треба більше,моквічі повинні прочухати навласній шкурі своє Се Ве О!
17.05.2026 08:29 Ответить
У Шпілермана та Зеленського ситуація не дуже гарна, я не здивуюсь, якщо Зельменський погодив ці удари з РФ. Теми про Пасху та парад СВО на 9 травня вони спокійно втіхаря перетирають.
17.05.2026 08:30 Ответить
Краще розкажи, що зробив саме ти
17.05.2026 09:56 Ответить
Да коли я почну розповідати,що я зробив---сторінки чату буде недостатньо. Такі питання можна розпитувати тільки в пісочниці..
17.05.2026 10:19 Ответить
Наші ракети-то піар гешефтників. Тепер нам замість ракет дають хавати новини про дерьмака-одного із них. До штілермана ще не дійшли.
17.05.2026 11:58 Ответить
А де розбиті будинки виродків, а де загибель мирняка, а де колони швидкої і де пожежники.Черговий укус комара
17.05.2026 08:30 Ответить
Тут більше про моральну шкоду іміджу "всемогутнього" царя московії. Не такий він вже й всемогутній зі своїм військом. Окремо привіт Кас'яну Таки б'ють по столиці ворожій щоправда до кремля не долітають
17.05.2026 08:33 Ответить
Пішла жара))).
17.05.2026 08:35 Ответить
"Ані самі сєбя обстрєлівают!" (с)
17.05.2026 08:40 Ответить
Москву нужно бомбить. Пока москвичи не почувствуют вкус войны - мира не будет
17.05.2026 08:46 Ответить
Якби зелена банда не вкрала гроші і не вбивала власних людей , допомагаючи кацапам, то ми би втішались пожежами по всій москві і не тільки
17.05.2026 09:30 Ответить
Як для 600 запущених безпілотників - результат так собі
17.05.2026 09:35 Ответить
Такая ответка - смех для рашистов.
17.05.2026 09:36 Ответить
Не Дурикино, а ДурАкино!
17.05.2026 11:04 Ответить
Обломки - обломились, перекачка - перекачалась! 👌
17.05.2026 11:47 Ответить
 
 