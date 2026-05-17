Дроны массированно атаковали Москву и область: поражены технопарк, предприятие и топливно-наливная станция. ВИДЕО+ФОТО

Ночью и ранним утром 17 мая 2026 года Москва и Московская область подверглись массированной атаке ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным соцсетей, был поражен ряд объектов, в частности технопарк "Элма" и предприятие "Ангстрем", расположенные в Зеленограде (район Москвы). На месте ударов вспыхнули пожары.

Основными направлениями деятельности предприятий, входящих в состав технопарка, являются изготовление электронной продукции, производство контрольно-измерительных приборов, оптического оборудования и другой высокотехнологичной техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина усиливает дальнобойные удары против РФ: поражены критические военные цели, логистика и инфраструктура агрессора, - Зеленский. ВИДЕО

Также взрывы раздавались в подмосковных Химках.

Местные власти утверждают, что якобы есть погибшие и раненые россияне.

Писали также, что под удар могла попасть наливная станция нефтепродуктов "Солнечногорская" в селе Дурикино Московской области.





Солнечногорская наливная станция (СНС) — это крупный топливно-наливной объект в Московской области, входящий в систему магистральных нефтепродуктопроводов вокруг Москвы. Станция используется для хранения, перекачки и отгрузки бензина и дизельного топлива. Расположена вблизи села Дурикино в городском округе. На территории станции размещены многочисленные резервуары для хранения топлива.

Более подробной информации на данный момент нет.

Читайте также: Астраханский завод "Газпрома" в России остановил производство после атаки украинских дронов, – Reuters