Дрони масовано атакували Москву і область: уражено технопарк, підприємство та паливно-наливну станцію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі та під ранок 17 травня 2026 року Москву і Московську область масовано атакували ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

За даними соцмереж, було уражено низку об’єктів, зокрема технопарк "Елма" і підприємство "Ангстрем", які розташовані в Зеленограді (район Москви). На місці ударів спалахнули пожежі.

Основними напрямами діяльності підприємств, що входять до складу технопарку, є виготовлення електронної продукції, виробництво контрольно-вимірювальних приладів, оптичного обладнання та іншої високотехнологічної техніки.

Також вибухи лунали у підмосковних Хімках.

Місцева влада стверджує, що нібито є загиблі та поранені росіяни.

Писали також, що під удар могла потрапити потрапила наливна станція нафтопродуктів "Сонлечногорська" в селі Дурикіно Московської області.





Сонячногірська наливна станція (СНС) - це великий паливно-наливний об’єкт у Московській області, який входить до системи магістральних нафтопродуктопроводів навколо Москви. Станція використовується для зберігання, перекачування та відвантаження бензину й дизельного пального. Розташована поблизу села Дурикіно в міському окрузі. На території станції розміщено численні резервуари для зберігання палива.

Більше інформації на цю мить не відомо.

