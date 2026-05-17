Дрони масовано атакували Москву і область: уражено технопарк, підприємство та паливно-наливну станцію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вночі та під ранок 17 травня 2026 року Москву і Московську область масовано атакували ударні безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
За даними соцмереж, було уражено низку об’єктів, зокрема технопарк "Елма" і підприємство "Ангстрем", які розташовані в Зеленограді (район Москви). На місці ударів спалахнули пожежі.
Основними напрямами діяльності підприємств, що входять до складу технопарку, є виготовлення електронної продукції, виробництво контрольно-вимірювальних приладів, оптичного обладнання та іншої високотехнологічної техніки.
Також вибухи лунали у підмосковних Хімках.
Місцева влада стверджує, що нібито є загиблі та поранені росіяни.
Писали також, що під удар могла потрапити потрапила наливна станція нафтопродуктів "Сонлечногорська" в селі Дурикіно Московської області.
Сонячногірська наливна станція (СНС) - це великий паливно-наливний об’єкт у Московській області, який входить до системи магістральних нафтопродуктопроводів навколо Москви. Станція використовується для зберігання, перекачування та відвантаження бензину й дизельного пального. Розташована поблизу села Дурикіно в міському окрузі. На території станції розміщено численні резервуари для зберігання палива.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У рамках кооперації із виробництва ракет Х-101 здійснювало виробництво електронної компонентної бази, зокрема:
- інтегральні мікросхеми 1638РР1, 1637РУ1 ОЗУ, 1637РУ1АУ ОЗУ, матриці Н1806ХМ1, які входять до складу блоку "ЕОМ К003" ракети;
- Н1537ХМ1 бмк на 3200 вентилей, які входять до складу блоку БЦОМ "Багет 62-04" ракети.
У рамках кооперації з виробництва крилатої ракети 9М727 зі складу ОТРК "Искандер-К" виробляє та постачає:
- ЕКБ (Н1537ХМ1 бмк на 3200 вентилей), яка входить до складу блоку БЦОМ "Багет 62-04";
- базові матричні кристали 1537ХМ1Т.1741.198 для плати БТ692-405 та базові матричні кристали 1806ВП1.2428 для плати БТ62-4066, які є складовими частинами бортової цифрової обчислювальної машини БЦОМ "Заря-61М";
- багатофункціональні вентильні матриці Н1806ХМ1.2342.061 зі складу плати блоку СИВД.
Пока горит "правинция", оркам плевать. А вот "сталица нашей родинки"?!!! Ооо!!! "Вставай, страна огромная!"
Он надышится Москвой..."
П.С. Зелена банда вирішила потужно показати "удар по Москві", ну це було очікувано, ура товарішчі.
Так що ти "пукнув у калюжу"...
- Владимир Владимирович, что случилось?!
- Чёрт! Кошмар приснился....
- Какой?
- Да, является ко мне во сне Владимир Первый, Великий князь Киевский, и говорит: "То, что ты меня великорусским государем признал - хвалю... Подданство твоё принимаю... Буду теперь на Москве княжити... Чтоб завтра на башнях Кремлёвских вместо звёзд бесовских сиял мой княжий герб - "тризуб" золотой...
За цей анекдот мене, колись, в "Одноглазніках", заблокували, навічно...