В Ставропольском крае РФ дроны атаковали химкомбинат "Азот" в Невинномиске: возник пожар
В ночь на 16 мая беспилотники атаковали химический комбинат "Азот", расположенный в городе Невинномыск Ставропольского края РФ. На территории предприятия после ударов возник пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы и издание Astraю
Местные жители сообщили о серии взрывов в районе промышленного объекта, который является одним из крупнейших химических предприятий региона.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил факт атаки беспилотников на территории края, однако подробной информации о масштабах повреждений официально не обнародовал.
Что известно о предприятии?
Химический комбинат "Невинномысский Азот" в городе Невинномыск (Ставропольский край РФ) - одно из крупнейших предприятий химической промышленности России и ключевой производитель азотных удобрений и промышленной химии на юге страны. Он входит в группу EuroChem (ЕвроХим)
Основная продукция:
- аммиак
- аммиачная селитра
- карбамид
- азотная кислота
- метанол
- меламин
- калиевая селитра
- уксусная кислота высокой чистоты
- органический синтез для промышленности
Предприятие имеет уникальные для РФ производственные линии по отдельным химическим компонентам, что делает его стратегически важным не только для агросектора, но и для части оборонно-промышленной цепочки (из-за производства компонентов двойного назначения).
По данным российских источников, химкомбинат "Азот" в Невинномиске с начала полномасштабной войны РФ против Украины по меньшей мере шесть раз становился целью атак дронов.
Предприятие имеет стратегическое значение для химической промышленности России, в частности производит аммиак, минеральные удобрения и другую продукцию, важную для промышленного комплекса страны. Информация о последствиях атаки и возможных разрушениях уточняется.
Это не просто завод по производству удобрений, а крупный стратегический химический узел РФ, имеющий важное экономическое, промышленное и потенциально военно-логистическое значение. Именно поэтому любые новости о нем часто выходят за рамки сугубо экономической тематики.
Атаки на завод "Азот" в Невинномиске: хронология и последствия
Химический комбинат "Невинномисский Азот" в Ставропольском крае с 2025 года стал одной из заметных целей ударов беспилотников по стратегической промышленной инфраструктуре России. Из-за масштабов производства аммиака, селитры, карбамида и других азотных соединений предприятие имеет важное значение для аграрного сектора, экспорта и частично промышленных цепочек двойного назначения.
Первый наиболее резонансный удар произошел 14 июня 2025 года, когда беспилотники атаковали территорию предприятия, повредив производственные цеха, административную инфраструктуру и системы безопасности. Часть производственных процессов была временно остановлена, а работники эвакуированы в укрытия. Этот инцидент продемонстрировал уязвимость одного из крупнейших химических производств РФ даже в удаленных от фронта регионах.
В июле 2025 года завод вновь оказался под ударом во время новой волны атак на промышленные объекты Ставропольского края. Сообщалось о повреждении отдельных участков промзоны и локальных пожарах. Хотя масштаб разрушений был меньше, предприятие было вынуждено усилить оборонительные меры, включая дополнительные системы ПВО и защиты критической инфраструктуры.
В течение второй половины 2025 года атаки повторялись, что приводило к краткосрочным технологическим остановкам, ремонтам и росту расходов на безопасность. Сам факт регулярных ударов по предприятию стал свидетельством системного подхода к ослаблению российской промышленной базы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
22:33 15.05.2026 Пт
18%. Но 66% кацапив побоку шо "сво" шо прильоти. Живут своим звичним життям, пьют водку, е..ут коз, кушают щи
Краще б назвали "Завещание Ставропольского Комбайнёра"...
... натяк на горбача, підживку пшениці та шлях розвитку