В Ставропольском крае РФ дроны атаковали химкомбинат "Азот" в Невинномиске: возник пожар

В ночь на 16 мая беспилотники атаковали химический комбинат "Азот", расположенный в городе Невинномыск Ставропольского края РФ. На территории предприятия после ударов возник пожар.

Местные жители сообщили о серии взрывов в районе промышленного объекта, который является одним из крупнейших химических предприятий региона.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил факт атаки беспилотников на территории края, однако подробной информации о масштабах повреждений официально не обнародовал.

Что известно о предприятии?

Химический комбинат "Невинномысский Азот" в городе Невинномыск (Ставропольский край РФ) - одно из крупнейших предприятий химической промышленности России и ключевой производитель азотных удобрений и промышленной химии на юге страны. Он входит в группу EuroChem (ЕвроХим)

Основная продукция:

  • аммиак
  • аммиачная селитра
  • карбамид
  • азотная кислота
  • метанол
  • меламин
  • калиевая селитра
  • уксусная кислота высокой чистоты
  • органический синтез для промышленности

Предприятие имеет уникальные для РФ производственные линии по отдельным химическим компонентам, что делает его стратегически важным не только для агросектора, но и для части оборонно-промышленной цепочки (из-за производства компонентов двойного назначения).

По данным российских источников, химкомбинат "Азот" в Невинномиске с начала полномасштабной войны РФ против Украины по меньшей мере шесть раз становился целью атак дронов.

Предприятие имеет стратегическое значение для химической промышленности России, в частности производит аммиак, минеральные удобрения и другую продукцию, важную для промышленного комплекса страны. Информация о последствиях атаки и возможных разрушениях уточняется.

Это не просто завод по производству удобрений, а крупный стратегический химический узел РФ, имеющий важное экономическое, промышленное и потенциально военно-логистическое значение. Именно поэтому любые новости о нем часто выходят за рамки сугубо экономической тематики.

Атаки на завод "Азот" в Невинномиске: хронология и последствия

Химический комбинат "Невинномисский Азот" в Ставропольском крае с 2025 года стал одной из заметных целей ударов беспилотников по стратегической промышленной инфраструктуре России. Из-за масштабов производства аммиака, селитры, карбамида и других азотных соединений предприятие имеет важное значение для аграрного сектора, экспорта и частично промышленных цепочек двойного назначения.

Первый наиболее резонансный удар произошел 14 июня 2025 года, когда беспилотники атаковали территорию предприятия, повредив производственные цеха, административную инфраструктуру и системы безопасности. Часть производственных процессов была временно остановлена, а работники эвакуированы в укрытия. Этот инцидент продемонстрировал уязвимость одного из крупнейших химических производств РФ даже в удаленных от фронта регионах.

В июле 2025 года завод вновь оказался под ударом во время новой волны атак на промышленные объекты Ставропольского края. Сообщалось о повреждении отдельных участков промзоны и локальных пожарах. Хотя масштаб разрушений был меньше, предприятие было вынуждено усилить оборонительные меры, включая дополнительные системы ПВО и защиты критической инфраструктуры.

В течение второй половины 2025 года атаки повторялись, что приводило к краткосрочным технологическим остановкам, ремонтам и росту расходов на безопасность. Сам факт регулярных ударов по предприятию стал свидетельством системного подхода к ослаблению российской промышленной базы.

все ППО у москві
https://t.me/voynareal/136635 🤩 «ПВО вообще не работает. Ни единого выстрела не было» - прямо зараз на росії палає хімічний завод «Нєвінномисскій Азот» та велика площа складів у Татарстані
Він там з 70-х років минулого століття!
Які ж кацапи тупі. Чекай фсб у гості🤣
показать весь комментарий
16.05.2026 07:34 Ответить
https://t.me/voynareal/136635 🤩 «ПВО вообще не работает. Ни единого выстрела не было» - прямо зараз на росії палає хімічний завод «Нєвінномисскій Азот» та велика площа складів у Татарстані
показать весь комментарий
16.05.2026 07:59 Ответить
Мабуть "патрони закінчилися"...
показать весь комментарий
16.05.2026 09:13 Ответить
все ППО у москві
показать весь комментарий
16.05.2026 08:01 Ответить
Нікуя собі в якомусь Немитовську є ще якись хімічний завод
показать весь комментарий
16.05.2026 08:10 Ответить
Він там з 70-х років минулого століття!
показать весь комментарий
16.05.2026 08:16 Ответить
Удари по РФ вперше почали турбувати росіян більше, ніж фронт, - ЗМІ
22:33 15.05.2026 Пт
18%. Но 66% кацапив побоку шо "сво" шо прильоти. Живут своим звичним життям, пьют водку, е..ут коз, кушают щи
показать весь комментарий
16.05.2026 08:23 Ответить
Порядок слідування-козами і вівцями вони можуть"опікуватися" і на тверезу...але кози дуже цьому дивуються...
показать весь комментарий
16.05.2026 10:54 Ответить
А це шоста атака на Азот з початку війни. Важко виносити заводи без ракет. Так, товаришч Зеленськой?
показать весь комментарий
16.05.2026 08:54 Ответить
"ЄвроХім" - це просто сююрреалізм
Краще б назвали "Завещание Ставропольского Комбайнёра"...
... натяк на горбача, підживку пшениці та шлях розвитку
показать весь комментарий
16.05.2026 11:36 Ответить
Санкции работают. Ожидается масштабирование.
показать весь комментарий
16.05.2026 13:56 Ответить
 
 