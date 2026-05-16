В Ставропольском крае РФ дроны атаковали химкомбинат "Азот" в Невинномиске: возник пожар

В ночь на 16 мая беспилотники атаковали химический комбинат "Азот", расположенный в городе Невинномыск Ставропольского края РФ. На территории предприятия после ударов возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы и издание Astraю

Местные жители сообщили о серии взрывов в районе промышленного объекта, который является одним из крупнейших химических предприятий региона.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил факт атаки беспилотников на территории края, однако подробной информации о масштабах повреждений официально не обнародовал.

Что известно о предприятии?

Химический комбинат "Невинномысский Азот" в городе Невинномыск (Ставропольский край РФ) - одно из крупнейших предприятий химической промышленности России и ключевой производитель азотных удобрений и промышленной химии на юге страны. Он входит в группу EuroChem (ЕвроХим)

Основная продукция:

аммиак

аммиачная селитра

карбамид

азотная кислота

метанол

меламин

калиевая селитра

уксусная кислота высокой чистоты

органический синтез для промышленности

Предприятие имеет уникальные для РФ производственные линии по отдельным химическим компонентам, что делает его стратегически важным не только для агросектора, но и для части оборонно-промышленной цепочки (из-за производства компонентов двойного назначения).

По данным российских источников, химкомбинат "Азот" в Невинномиске с начала полномасштабной войны РФ против Украины по меньшей мере шесть раз становился целью атак дронов.

Предприятие имеет стратегическое значение для химической промышленности России, в частности производит аммиак, минеральные удобрения и другую продукцию, важную для промышленного комплекса страны. Информация о последствиях атаки и возможных разрушениях уточняется.

Это не просто завод по производству удобрений, а крупный стратегический химический узел РФ, имеющий важное экономическое, промышленное и потенциально военно-логистическое значение. Именно поэтому любые новости о нем часто выходят за рамки сугубо экономической тематики.

Атаки на завод "Азот" в Невинномиске: хронология и последствия

Химический комбинат "Невинномисский Азот" в Ставропольском крае с 2025 года стал одной из заметных целей ударов беспилотников по стратегической промышленной инфраструктуре России. Из-за масштабов производства аммиака, селитры, карбамида и других азотных соединений предприятие имеет важное значение для аграрного сектора, экспорта и частично промышленных цепочек двойного назначения.

Первый наиболее резонансный удар произошел 14 июня 2025 года, когда беспилотники атаковали территорию предприятия, повредив производственные цеха, административную инфраструктуру и системы безопасности. Часть производственных процессов была временно остановлена, а работники эвакуированы в укрытия. Этот инцидент продемонстрировал уязвимость одного из крупнейших химических производств РФ даже в удаленных от фронта регионах.

В июле 2025 года завод вновь оказался под ударом во время новой волны атак на промышленные объекты Ставропольского края. Сообщалось о повреждении отдельных участков промзоны и локальных пожарах. Хотя масштаб разрушений был меньше, предприятие было вынуждено усилить оборонительные меры, включая дополнительные системы ПВО и защиты критической инфраструктуры.

В течение второй половины 2025 года атаки повторялись, что приводило к краткосрочным технологическим остановкам, ремонтам и росту расходов на безопасность. Сам факт регулярных ударов по предприятию стал свидетельством системного подхода к ослаблению российской промышленной базы.

