У Ставропольському краї РФ дрони атакували хімкомбінат "Азот" у Невинномиську: виникла пожежа. ВIДЕО

У ніч проти 16 травня безпілотники атакували хімічний комбінат "Азот", що розташований у місті Невинномиськ Ставропольського краю РФ. На території підприємства після ударів виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали та видання Astraю

Місцеві повідомили про серію вибухів у районі промислового об’єкта, який є одним із найбільших хімічних підприємств регіону.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров підтвердив факт атаки безпілотників на території краю, однак детальної інформації щодо масштабів пошкоджень офіційно не оприлюднив.

Що відомо про підприємство?

Хімічний комбінат "Невинномиський Азот" у місті Невинномиськ (Ставропольський край РФ) — одне з найбільших підприємств хімічної промисловості Росії та ключовий виробник азотних добрив і промислової хімії на півдні країни. Він входить до групи EuroChem (ЄвроХім)

Основна продукція:

аміак

аміачна селітра

карбамід

азотна кислота

метанол

меламін

калійна селітра

оцтова кислота високої чистоти

органічний синтез для промисловості

Підприємство має унікальні для РФ виробничі лінії з окремих хімічних компонентів, що робить його стратегічно важливим не лише для агросектору, а й для частини оборонно-промислового ланцюга (через виробництво компонентів подвійного призначення).

За даними російських джерел, хімкомбінат "Азот" у Невинномиську з початку повномасштабної війни РФ проти України щонайменше шість разів ставав ціллю атак дронів.

Підприємство має стратегічне значення для хімічної промисловості Росії, зокрема виробляє аміак, мінеральні добрива та іншу продукцію, важливу для промислового комплексу країни. Інформація про наслідки атаки та можливі руйнування уточнюється.

Це не просто завод добрив, а великий стратегічний хімічний вузол РФ із важливим економічним, промисловим та потенційно військово-логістичним значенням. Саме тому будь-які новини про нього часто виходять за межі суто економічної тематики.

Атаки на завод "Азот" у Невинномиську: хронологія та наслідки

Хімічний комбінат "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї з 2025 року став однією з помітних цілей ударів безпілотників по стратегічній промисловій інфраструктурі Росії. Через масштаб виробництва аміаку, селітри, карбаміду та інших азотних сполук підприємство має важливе значення для аграрного сектору, експорту та частково промислових ланцюгів подвійного призначення.

Перший найбільш резонансний удар стався 14 червня 2025 року, коли безпілотники атакували територію підприємства, спричинивши пошкодження виробничих цехів, адміністративної інфраструктури та систем безпеки. Частина виробничих процесів була тимчасово зупинена, а працівників евакуйовано в укриття. Цей інцидент продемонстрував вразливість одного з найбільших хімічних виробництв РФ навіть у віддалених від фронту регіонах.

У липні 2025 року завод знову опинився під ударом під час нової хвилі атак на промислові об’єкти Ставропольського краю. Повідомлялося про пошкодження окремих ділянок промзони та локальні пожежі. Хоча масштаб руйнувань був меншим, підприємство змушене було посилити оборонні заходи, включно з додатковими системами ППО та захисту критичної інфраструктури.

Протягом другої половини 2025 року атаки повторювалися, що призводило до короткострокових технологічних зупинок, ремонтів та зростання витрат на безпеку. Сам факт регулярних ударів по підприємству став свідченням системного підходу до ослаблення російської промислової бази.

