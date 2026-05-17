Атака дронів на Москву: на території аеропорту Шереметьєво пожежа. ФОТОрепортаж

На території московського аеропорту Шереметьєво після атаки БпЛА виникла пожежа.

Про це свідчить OSINT-аналіз ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Попередньо, на фото зафіксовано район третьої злітно-посадкової смуги. Що саме горить, наразі невідомо. В аеропорту підтвердили падіння уламків БпЛА.

атака на аеропорт Шереметьєво
атака на аеропорт Шереметьєво

У повідомленні аеропорту зазначається, що уламки перебувають на безпечній відстані від зон обслуговування пасажирів і повітряних суден. На місці працюють оперативні служби, вживаються необхідні заходи безпеки. Постраждалих і руйнувань у районі аеропорту немає, ситуація в терміналах спокійна, роботу аеропорт продовжує у штатному режимі.

Також повідомляється, що працівники стійок реєстрації та магазинів залишили робочі місця, основне інформаційне табло було вимкнено, залишилася лише рекламна трансляція. Через гучномовці пасажирів закликали зберігати спокій та відійти від вікон.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що дрони масовано атакували Москву і область: уражено технопарк, підприємство та паливно-наливну станцію.

Спаліть цю московію на хрєн!!!
17.05.2026 08:55 Відповісти
Я так розумію це грізна відповідь Потужного на удар по житловому будинку в Києві? Вражає....
17.05.2026 09:01 Відповісти
Навіть,не сумнівайтесь! І запам"ятайте,якщо Потужний терміново чкурне з Києва за кордон на 1001 самміт з "партнерами"...треба на ніч шукати бомбосховище...
17.05.2026 09:23 Відповісти
Це не Москва, а московська область, округ Хімки. Ну даже ця атака на московську область добряче росіян на вуха поставили. Вони труть теми і воплі в інтернеті. Ми можемо перемогти тількі психологічно, для цього треба бити по Москві та Пітеру.
17.05.2026 08:54 Відповісти
Дурня , це ні про що! Щось там в полі трохи димить ... ніяких мацковитів то на вуха не поставить !

А ось коли нещодавно ЦАР та ЦАРИЦЯ мамалигу в мирній Румунії радісно куштували, то від Путла Поганого по Неньці дійсно прилетіло ... шахеди аж до Закарпаття дістались, влучили навіть в курортну Сваляву .

Мабуть то перелякане Путло , якому ЦАР своїм Указом дозволив провести парад на 9 мая, дуже зраділо , що ЦАР забув перед своїм Царським Візитом до Бухаресту видати Потужний Указ про заборону Путлу гамселити по Неньці, поки ЦАР з ЦАРИЦЕЮ у від'їзді!
17.05.2026 09:59 Відповісти
Зеленський з міндічем, мабуть, фламінгом ударив свого куратора??
17.05.2026 10:11 Відповісти
Якийсь дрон пробився
17.05.2026 08:56 Відповісти
новий вид фільтрації тестується ))
17.05.2026 09:01 Відповісти
Удари по Москві, це в першу чергу психологічна атака.
17.05.2026 09:12 Відповісти
А ти поцікався чи в маацкві крім цього аеропорту хтось чув про цей "патужний" удар.
17.05.2026 09:17 Відповісти
Там били по Московскомук НПЗ. К сожалению по резервуарам с топливам не попали-только по проходной завода и покалечили несколько русских фашистов
17.05.2026 09:49 Відповісти
Мало?
"Можємпафтаріть" , це тільки початок.
17.05.2026 09:31 Відповісти
я так розумію ти не ухилянт і зараз потужно служиш в ЗСУ
17.05.2026 10:20 Відповісти
Це відповідь "ВОВИ" за зруйнований цілий під'їз будинку в Києві з десятками вбитих і майже сотнею поранених - "ПАТУЖНА" відповідь нічого сказати. Мабуть координати куди вдарити ***** особисто давав "ВОВІ".
17.05.2026 09:16 Відповісти
Я в цьому не сумніваюсь ще після "стрєлки" в Омані.
17.05.2026 09:28 Відповісти
Безкомпромісна атака дронів повністю відповідає потужності президента зеленського.
Ave Lidor!
17.05.2026 09:22 Відповісти
Це вже краще ніж нічого.
17.05.2026 09:32 Відповісти
У нас дома и кварталы в городах горят, а на фото "хрень" непонятная на ВВП! Да, Плять, равнозначный ответ!
17.05.2026 09:35 Відповісти
купи ракету-стрільни по кремлюю піздун
17.05.2026 10:49 Відповісти
Па плану...
17.05.2026 09:42 Відповісти
не виключено,що куйло для підтримки "зеленої агентури" в Україні і для нанесення чергового "отвєтного" ,дав команду приземлити рашистський безпілотник з каністрою якоїсь мазути , котра при горінні виділяє "чорну хмару диму" , Зитків для рашиста практично ,ніяких.
17.05.2026 09:47 Відповісти
Так і є, але ж 73% ишаков в єкстазі від цієї потужно відповіді...
17.05.2026 10:35 Відповісти
Це, сукі москальські, Вам за Київ, за Україну!
Вбиваймо москальню, злодюг-злодійських,
Вбиваймо без жалю!
СЛАВА УКРАЇНІ!
СЛАВА ЗСУ!
17.05.2026 09:55 Відповісти
чи маємо ми достатньо дронів і крилатих ракет для симетричної відповіді на минулу атаку москалів по Києву? Атаку з 1500 ракет і дронів не витримає жодна ППО світу. Але їх треба мати бо в іншому випадку ККД буде низьким. Заради психологічного тиску витрачати ракети і дрони на не військові цілі в москві де найбільша концентрація ППО? А от для знищення НПЗ, єлекростанції чи морського порту цілком достатньо і меншої кількості
17.05.2026 10:04 Відповісти
коли дрони зроблені з кизяків та палок, то хоч 15000, нічого не буде
17.05.2026 10:09 Відповісти
17.05.2026 10:11 Відповісти
то що сміття палили.
17.05.2026 10:17 Відповісти
гроші на вітер
17.05.2026 10:24 Відповісти
Ну нарешті......одписалися всі стратеги і геоплітики.Особливо цікава думка тих хто під іншими прапорами.Мало згоден-але ви впевнені що кацапи не збивають нічого?І як кажуть ще не вечір
17.05.2026 10:52 Відповісти
 
 