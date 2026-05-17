Атака дронів на Москву: на території аеропорту Шереметьєво пожежа. ФОТОрепортаж
На території московського аеропорту Шереметьєво після атаки БпЛА виникла пожежа.
Про це свідчить OSINT-аналіз ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Попередньо, на фото зафіксовано район третьої злітно-посадкової смуги. Що саме горить, наразі невідомо. В аеропорту підтвердили падіння уламків БпЛА.
У повідомленні аеропорту зазначається, що уламки перебувають на безпечній відстані від зон обслуговування пасажирів і повітряних суден. На місці працюють оперативні служби, вживаються необхідні заходи безпеки. Постраждалих і руйнувань у районі аеропорту немає, ситуація в терміналах спокійна, роботу аеропорт продовжує у штатному режимі.
Також повідомляється, що працівники стійок реєстрації та магазинів залишили робочі місця, основне інформаційне табло було вимкнено, залишилася лише рекламна трансляція. Через гучномовці пасажирів закликали зберігати спокій та відійти від вікон.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що дрони масовано атакували Москву і область: уражено технопарк, підприємство та паливно-наливну станцію.
А ось коли нещодавно ЦАР та ЦАРИЦЯ мамалигу в мирній Румунії радісно куштували, то від Путла Поганого по Неньці дійсно прилетіло ... шахеди аж до Закарпаття дістались, влучили навіть в курортну Сваляву .
Мабуть то перелякане Путло , якому ЦАР своїм Указом дозволив провести парад на 9 мая, дуже зраділо , що ЦАР забув перед своїм Царським Візитом до Бухаресту видати Потужний Указ про заборону Путлу гамселити по Неньці, поки ЦАР з ЦАРИЦЕЮ у від'їзді!
"Можємпафтаріть" , це тільки початок.
Ave Lidor!
