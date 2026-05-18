Система ПВО Москвы имеет слабые места, - командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди

Командующий СБС Мадяр рассказал подробности атаки на Москву

После массированной атаки беспилотников на Москву командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди раскрыл подробности о российской системе противовоздушной обороны вокруг столицы РФ.

Система обширна, но не лишена слабых мест

По словам Бровди, после ударов российские власти пытаются поддерживать информационную тишину, сочетая цензуру с демонстрацией "нормальной" жизни в Москве.

"Пельмень, получив чистый удар, включил окуня", — написал он, комментируя реакцию Кремля.

Командующий СБС отметил, что систему ПВО Москвы обеспечивают более 100 пусковых установок комплексов С-300, С-400 и С-500, а также более 50 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1/С2".

По его словам, совокупный одновременный залп этой системы превышает 700 зенитных управляемых ракет.

"Величие империи заканчивается там, где начинается простая математика системного глубинного поражения", — заявил Бровди.

Украина продолжит дальнобойные удары

Он также подчеркнул, что Украина продолжит наращивать возможности дальнобойных ударов по территории России.

Отдельно "Мадяр" поблагодарил подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, СБУ и ГУР, которые принимали участие в операциях глубокого поражения.

  • Напомним, в ночь на 17 мая Россия подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. Основными целями стали Москва и Московская область.
  • После ударов российские власти сообщали о работе ПВО, ограничениях в аэропортах и падении обломков дронов в различных районах.

В москві є дуже жирні заводи, ***** так що мавзалєй сатани розколеться , тож хлопці ви знаєте чекаєм вболіваєм молимся
18.05.2026 23:39
18.05.2026 23:39 Ответить
Немає в світі такого ППО, щоб 100 відсотково захищало від ракет і дронів.
18.05.2026 23:44
18.05.2026 23:44 Ответить
Зрозуміло, тепер декілька тижнів, пропаганда буде розповідати про "потужні досягнення"... Я так розумію, це була одноразова акція?
18.05.2026 23:43
18.05.2026 23:43 Ответить
В Україні, самі слабкі місця і особи знаходяться у стефанчука з моноШоблою ВРУ - у зеленського з помічниками ригоАНАЛІВ - у свириденко з кабміндічами в КМУ, РНБОУ з умеровим, окремих вертухаїв з СБУ, ДБР, МВС, УДО, керівники Держфінмоніторингу, ДержПрикСлужби, ГПУ, ВЦДА областей….!!
Окремим блоком, стоять оті «дивні» особи на посадах держсекретарів, які прикриваючись круговою безвідповідальністю за допомогою Регламенту КМУ, ліплять такі проекти актів, на кшалт Харківських угод з *******!!
І повна безкарність, що характерно за 30 років, як у Райкіна монолог про костюм і претензії до ґудзиків!!
19.05.2026 00:00 Ответить
Головне, що ППО Києва мухи не пропустить.
Еге ж?
18.05.2026 23:40 Ответить
То жо чого тоді це бахвальство, якщо це і так зрозуміло?
19.05.2026 00:16 Ответить
До того що масква верещала "ми фтарая армія міра, всєх пабядім" , "толька бровь паднімєм і ані всьо паймут".... до того що ніхто й уявити не міг у 2020 році що маскву хтось насмілиться бомбити..... тим більше у 2-3 рази менша за населенням, та у декілька за озброєнням та економікою Україна. До того що х7йло казало "наші пєпєо самоє сільноє аналоГовнєт, ніхто нє пралєтіт" а воно онь як й це ще тільки початок.
19.05.2026 00:31 Ответить
Насрати, що вона верещала.
Удари по Москві та по Києву неспівставні за кількістю уражень та жертв.

Тому вся ця бровада неумісна абсолютно.

Якби Київ був захищений, а Москва палала - інша справа.
Поки ж кожен масований наліт на великі міста України закінчується десятками загиблих.
А перший результативний наліт на Москву закінчився одним вбитим індусом і пожежою, яку вже загасили.
19.05.2026 00:39 Ответить
Тобто, діряве ППО Києва це норм, а діряве ППО Москви це перемога? 😁

Ну що ж - дуже типово.
19.05.2026 00:18 Ответить
Чи з богом ,чи з чортом,але,Воїне,довби їх аж до скону.
18.05.2026 23:41 Ответить
Якщо Руст (ще в союзі) зміг сісти на Червоній площі, то і Роберт "Мадяр" Бровді зможе долетіти.
18.05.2026 23:42 Ответить
Файно. Але якби кацапсячі аеропорти взагалі не відкривались. Для кацапні це дуже боляче. Страна то большой
18.05.2026 23:42 Ответить
не переймайтесь !

ЗЄльоний хоче оголосити аеропортне перемир'я

.
18.05.2026 23:52 Ответить
Зрозуміло, тепер декілька тижнів, пропаганда буде розповідати про "потужні досягнення"... Я так розумію, це була одноразова акція?
18.05.2026 23:43 Ответить
"Акція" у тебе в АТБ, а це був удар у відповідь на обстріл Києва.
19.05.2026 00:27 Ответить
Ні. Буде ще.
19.05.2026 00:33 Ответить
Менше балакай а більше бий, особливо по моцкві. Зараз рашисти в авральному режимі шукають переговорну групу в Європі яка повинна буцімто розпочати переговори з рашистами, а насправді заблокувати Україні постачання військової і іншої допомоги. Україні вже не поспішають надавати обіцяний кредит в 90млд. ДАже не дивлячись на те що Україна розвісивши вуха на обіцянки, запустила нафтопровід ''дружба''. Тому що цей кредит Європа притримує за вимогою від Ху'йла, який поставив умови що не сяде за стіл переговорів якщо ЄС надасть Україні цей кредит під заморожені кацапські активи. Це для тих тварюк які вимагають від Зеленського сісти за стіл переговорів з Ху'йлом. Крім того що Європа ще й заблокує постачання Україні зброї щоб догодити Ху'йлу ці переговори нідочого не приведуть. Це вже ми бачимо по провальних переговорах зі сша де Тромб зняв з Сосії санкції і заблокував повністю всю війскову допомогу Україні в обмін на те шо Ху'йло погодиться на якісь перагавори. Зеленський дебіл своїм ініціюванням переговорів наробив стільки лиха яке вартувало життя десяткам тисяч українців
18.05.2026 23:47 Ответить
Чесно кажучи дiстали прикормленi воiвателi.

Дерева судять по плодах, Мадяре ! Якщо пiвтора сезона без свiтла просидiла Украiна, а Москва була зi свiтлом, то вразливостi саме в Украiни, а не в Москви, щоб ти там не казав у телемарафонi.

Спустя усi цi 4 роки побрехеньок про прильоти в парашу, одне просте питання: i шо, який завод в рашцi зупинився? Питання риторичне, бо вiдповiдь: нiякий.
18.05.2026 23:52 Ответить
Мадяр класний пацан, но в нього виросла здоровенна корона и повідомлення в нього стали, як тупі шутейкі 95-го квартала.
18.05.2026 23:57 Ответить
Це просто ще один типовий "квартальник"-популicт, чие завдання просто сцяти в очi та створювати видимiсть справ.

У нормальнiй державi, що веде вiйну, не повинно бути нiяких Мадярiв, Диких, Бiлецьких, Касьянових та iнших.

Повинна бути АРМIЯ. В нiй повиннi бути бригади, корпуси, коротше будь-якi роздiлення, хоч куренi. Вони повиннi отримувати бойовi завдання (тактичнi та стратегiчнi) та iх виконувати. Все.

Спланували операцiю "шибки в Кремлi" -> передали нижче, тi ще нижче, комбриг знайшов вiльний або ближчий до точки пiдроздiл, дав завдання, йбнули, втекли.

А у цього Мадяра (та й в iнших Касьянових), що якiсь iншi повноваження? Вони можуть самi обирати цiлi, а iншi нi? П'ятий рiк, а в ЗСУ бардак квартальний
19.05.2026 00:19 Ответить
Ніякого удару по Москві не було. Сам Зеленський це два раз назвав атакою на "московський регіон". Можуть ТСН, Мадяри, Стерненки та весь кагал писати про атаку на Москву, но по-факту це просто смішно. П.С. Атака на Підмосковье чудова з чудовими результатами. Тількі не треба втюхівать те, чого не було.
18.05.2026 23:54 Ответить
З тисячами дрібних дронів-імітаторів, доставлених носіями, не справиться ніяка стара ППО, ні слабка, ні сильна. Навіть активно-фазовані РЛС не відрізнять імітатор ЕПР і лінійних розмірів від ударного дрону.
19.05.2026 00:10 Ответить
От скажіть, як тцк гребуть з вулиць людей , який відсоток попадає до Мадяра в сбс операторами? Я думаю навіть просто без тцк люди самі б до нього пішли але я думаю не так там все просто..
19.05.2026 00:17 Ответить
Звичайно не все так просто. Ви уявляете, що було б, якщо б в армii було стiльки ефективних дронщикiв? Ще б вiйну не дай боже, виграли б, а це в плани не входить.

Краще нагнати в окопи без п'яти дiдiв, дочекатися оптового КАБу, пiдчистити пенсiйний фонд, людей з маломальски технiчними освiтами, ну й так далi по списку.
19.05.2026 00:23 Ответить
Російську ботву просто на шмаття розриває в коментарях
19.05.2026 00:29 Ответить
Їх тут більше ніж Українців. Нежалкує х7йло грошей на цих нашваберних , багато їх наплодилось й лазить по цензору. 😁
19.05.2026 00:38 Ответить
Адмін Цензора - поціновувач лапотного лайна.
19.05.2026 00:48 Ответить
 
 