Система ПВО Москвы имеет слабые места, - командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди

После массированной атаки беспилотников на Москву командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди раскрыл подробности о российской системе противовоздушной обороны вокруг столицы РФ.

Система обширна, но не лишена слабых мест

По словам Бровди, после ударов российские власти пытаются поддерживать информационную тишину, сочетая цензуру с демонстрацией "нормальной" жизни в Москве.

"Пельмень, получив чистый удар, включил окуня", — написал он, комментируя реакцию Кремля.

Командующий СБС отметил, что систему ПВО Москвы обеспечивают более 100 пусковых установок комплексов С-300, С-400 и С-500, а также более 50 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1/С2".

По его словам, совокупный одновременный залп этой системы превышает 700 зенитных управляемых ракет.

"Величие империи заканчивается там, где начинается простая математика системного глубинного поражения", — заявил Бровди.

Украина продолжит дальнобойные удары

Он также подчеркнул, что Украина продолжит наращивать возможности дальнобойных ударов по территории России.

Отдельно "Мадяр" поблагодарил подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, СБУ и ГУР, которые принимали участие в операциях глубокого поражения.

Напомним, в ночь на 17 мая Россия подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. Основными целями стали Москва и Московская область.

После ударов российские власти сообщали о работе ПВО, ограничениях в аэропортах и падении обломков дронов в различных районах.

