Система ПВО Москвы имеет слабые места, - командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди
После массированной атаки беспилотников на Москву командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди раскрыл подробности о российской системе противовоздушной обороны вокруг столицы РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его сообщении в Telegram.
Система обширна, но не лишена слабых мест
По словам Бровди, после ударов российские власти пытаются поддерживать информационную тишину, сочетая цензуру с демонстрацией "нормальной" жизни в Москве.
"Пельмень, получив чистый удар, включил окуня", — написал он, комментируя реакцию Кремля.
Командующий СБС отметил, что систему ПВО Москвы обеспечивают более 100 пусковых установок комплексов С-300, С-400 и С-500, а также более 50 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1/С2".
По его словам, совокупный одновременный залп этой системы превышает 700 зенитных управляемых ракет.
"Величие империи заканчивается там, где начинается простая математика системного глубинного поражения", — заявил Бровди.
Украина продолжит дальнобойные удары
Он также подчеркнул, что Украина продолжит наращивать возможности дальнобойных ударов по территории России.
Отдельно "Мадяр" поблагодарил подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, СБУ и ГУР, которые принимали участие в операциях глубокого поражения.
- Напомним, в ночь на 17 мая Россия подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. Основными целями стали Москва и Московская область.
- После ударов российские власти сообщали о работе ПВО, ограничениях в аэропортах и падении обломков дронов в различных районах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Окремим блоком, стоять оті «дивні» особи на посадах держсекретарів, які прикриваючись круговою безвідповідальністю за допомогою Регламенту КМУ, ліплять такі проекти актів, на кшалт Харківських угод з *******!!
І повна безкарність, що характерно за 30 років, як у Райкіна монолог про костюм і претензії до ґудзиків!!
Еге ж?
Удари по Москві та по Києву неспівставні за кількістю уражень та жертв.
Тому вся ця бровада неумісна абсолютно.
Якби Київ був захищений, а Москва палала - інша справа.
Поки ж кожен масований наліт на великі міста України закінчується десятками загиблих.
А перший результативний наліт на Москву закінчився одним вбитим індусом і пожежою, яку вже загасили.
Ну що ж - дуже типово.
ЗЄльоний хоче оголосити аеропортне перемир'я
.
Дерева судять по плодах, Мадяре ! Якщо пiвтора сезона без свiтла просидiла Украiна, а Москва була зi свiтлом, то вразливостi саме в Украiни, а не в Москви, щоб ти там не казав у телемарафонi.
Спустя усi цi 4 роки побрехеньок про прильоти в парашу, одне просте питання: i шо, який завод в рашцi зупинився? Питання риторичне, бо вiдповiдь: нiякий.
У нормальнiй державi, що веде вiйну, не повинно бути нiяких Мадярiв, Диких, Бiлецьких, Касьянових та iнших.
Повинна бути АРМIЯ. В нiй повиннi бути бригади, корпуси, коротше будь-якi роздiлення, хоч куренi. Вони повиннi отримувати бойовi завдання (тактичнi та стратегiчнi) та iх виконувати. Все.
Спланували операцiю "шибки в Кремлi" -> передали нижче, тi ще нижче, комбриг знайшов вiльний або ближчий до точки пiдроздiл, дав завдання, йбнули, втекли.
А у цього Мадяра (та й в iнших Касьянових), що якiсь iншi повноваження? Вони можуть самi обирати цiлi, а iншi нi? П'ятий рiк, а в ЗСУ бардак квартальний
Краще нагнати в окопи без п'яти дiдiв, дочекатися оптового КАБу, пiдчистити пенсiйний фонд, людей з маломальски технiчними освiтами, ну й так далi по списку.