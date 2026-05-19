6 253 9

В России сообщили о ночной атаке дронов: взрывы в районе Москвы и удар по Ярославской области

Дроны атаковали РФ: взрывы, работа ПВО и ограничения движения в регионах

В ночь на 19 мая в Московском регионе вновь поступали сообщения о взрывах на фоне атаки беспилотников. Также об атаке БПЛА сообщили в Ярославской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

ПВО РФ заявляет о сбитых дронах над подлетом к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские силы противовоздушной обороны якобы сбили несколько беспилотников, которые двигались в направлении столицы РФ. По его словам, в общей сложности было уничтожено не менее трех БПЛА.

Также он сообщил о еще одном сбитом дроне и отметил, что на местах падения обломков работали экстренные службы.

Атака в Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил об ударе беспилотников по региону. По его словам, из-за инцидента:

  • было ограничено движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы;
  • приняты меры безопасности.

В местных пабликах появлялись сообщения о вероятной атаке на нефтеперерабатывающий объект или нефтеперекачивающую станцию, однако официального подтверждения этих данных на момент публикации не было.

Ситуация уточняется

Российские власти традиционно заявляют о "сбивании" большинства дронов, тогда как информация о последствиях ударов и возможных повреждениях инфраструктуры уточняется.

Хоч би одну зірку на башті хремля зруйнувати - і москвичі побежуть з мацкви косяками до Сибіру . До речі- у Сибир масово завозили українців - треба розворушити їх памʼять - ЩО КАЦАПИ ЇМ НЕ ДРУЗІ
19.05.2026 07:24 Ответить
По мавзалєю, то для них скрєпа. Там лежить хамон із старшого *****
19.05.2026 07:49 Ответить
Для чого? Дрон витрачати на лайно? Оголосити закриту зону в аеропорту Шереметтево, от це я розумію, яке виття почнеться на болотах...
19.05.2026 09:02 Ответить
Ну ніби-то на Москву, но насправді не на Москву.
19.05.2026 07:26 Ответить
Що ? Свербить нашваберним швабра в опі? Скажи....
Це тільки початок, пєпєо зараз трохи виснажать й полетить краще по масквє не сци.
19.05.2026 09:09 Ответить
Хороший день починється із або про кількість убитої русні
19.05.2026 07:56 Ответить
А є хоч 1 відео чи знову вірити на слово?
19.05.2026 09:33 Ответить
Не бачив, прошу повторити
19.05.2026 09:39 Ответить
Нужны аналоги баллистики ФАУ-2 с использованием ФАБ-250 (ФАБ-500), но с дальностью 600-700 км. Точность им особая не нужна, т.к. мишень большая. 100 штук за ночь хватит.
19.05.2026 10:29 Ответить
 
 