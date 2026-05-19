В России сообщили о ночной атаке дронов: взрывы в районе Москвы и удар по Ярославской области

В ночь на 19 мая в Московском регионе вновь поступали сообщения о взрывах на фоне атаки беспилотников. Также об атаке БПЛА сообщили в Ярославской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

ПВО РФ заявляет о сбитых дронах над подлетом к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские силы противовоздушной обороны якобы сбили несколько беспилотников, которые двигались в направлении столицы РФ. По его словам, в общей сложности было уничтожено не менее трех БПЛА.

Также он сообщил о еще одном сбитом дроне и отметил, что на местах падения обломков работали экстренные службы.

Атака в Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил об ударе беспилотников по региону. По его словам, из-за инцидента:

было ограничено движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы;

приняты меры безопасности.

В местных пабликах появлялись сообщения о вероятной атаке на нефтеперерабатывающий объект или нефтеперекачивающую станцию, однако официального подтверждения этих данных на момент публикации не было.

Ситуация уточняется

Российские власти традиционно заявляют о "сбивании" большинства дронов, тогда как информация о последствиях ударов и возможных повреждениях инфраструктуры уточняется.

