Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube
НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" та НПС "Ярославль-3" уразили Сили оборони на території РФ

Удари по нафтовій інфраструктурі РФ: подробиці від Генштабу

18 травня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово (Нижньогородська область РФ), а 19 травня - нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3" (Ярославська область РФ).

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, на території НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються.

Нафтопереробний завод є одним із найбільших у Росії. Потужність переробки становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, що використовується для забезпечення потреб російських окупаційних військ.

19 травня уражено нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3" у районі населеного пункту Семибратово Ярославської області РФ.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Качки вже не качають?
19.05.2026 14:08 Відповісти
******* . Слава ЗСУ.
19.05.2026 14:11 Відповісти
НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово подвергался атакам беспилотников не менее 8 раз в период с марта 2024..... Єх раз, єще раз, єще-много-много раз. Ну даст Шпілерман ракетів, ух ми тоді. Но потом.
19.05.2026 14:23 Відповісти
19.05.2026 14:28 Відповісти
А мудрагелі з Пентагону в своїй доповіді кажуть що всі ці удари до одного місця.
19.05.2026 14:33
 
 