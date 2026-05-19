НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" та НПС "Ярославль-3" уразили Сили оборони на території РФ
18 травня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово (Нижньогородська область РФ), а 19 травня - нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3" (Ярославська область РФ).
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
НПЗ
Так, на території НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються.
Нафтопереробний завод є одним із найбільших у Росії. Потужність переробки становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, що використовується для забезпечення потреб російських окупаційних військ.
НПС
19 травня уражено нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3" у районі населеного пункту Семибратово Ярославської області РФ.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
