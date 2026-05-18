Російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини, Путін веде РФ до банкрутства, - Зеленський

Зеленський заявив про хвилю банкрутств серед регіонів Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що все більша кількість російських регіонів РФ опиняються у стані банкрутства.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Російські компанії зупиняють свердловини 

"Сьогодні була доповідь розвідки по російських втратах від наших санкцій. Тільки цими місяцями мінус 10 % російської нафтопереробки. Важливо також відзначити, що російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини. Це ще більш суттєво. Природа російського нафтовидобутку така, що їм саме це найбільш неприємно. Звісно, крім втрати грошей. Щоб відновити видобуток на свердловинах, Росії треба зробити значно більше, ніж багатьом іншим нафтовим країнам, які глушать свердловини, реагуючи навіть просто на коливання ринку. Росіяни так не можуть. Їм втрачати видобуток – це справді дуже боляче", - сказав президент.

Крім того, Зеленський звернув увагу на бюджетний дефіцит РФ.

"І якщо говорити про загальні російські державні доходи, завдяки комплексному нашому тиску – на всіх рівнях – за п’ять місяців року в них уже дефіцит значно більше, ніж вони планували на рік", - заявив очільник держави.

Путін веде РФ до банкрутства

"Путін, звісно, відклав грошей на війну, але точно не стільки, щоб воювати безкінечно. Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний із партнерами крок, крок тиску – все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз у них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росію. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть. Ми бачимо ці російські схеми, ми фіксуємо їх", - додав президент.

За кабміндічів мафіозних, зеленський уже пів року мовчить, як гімна у рота набрав!!! Весь Світ знає і бачить, це лайно корупційне єрмака з вертухаями з ДБР, СБУ, ГПУ, Держфінмоніторингу, а він все петляє, як московіт від Українського дрона!!!
показати весь коментар
18.05.2026 23:16 Відповісти
Усе дуже просто.Удари по НПЗ створюють ефект доміно:..Удар по НПЗ→Переповнення сховищ сирої нафти→Неможливість експортувати весь надлишок, немає куди дівати нафту →Примусове глушіння свердловин.... Чим це загрожує: Справа в тому що ,значна частина російської нафти видобувається в Західному Сибіру та заполярних регіонах. Якщо свердловину зупинити в умовах низьких температур, нафта всередині стовбура свердловини та у прилеглих трубах починає застигати. Російська нафта (особливо марки Urals) містить велику кількість парафінів та смол. Без постійного руху та підігріву ці речовини кристалізуються, перетворюючи свердловину на ,,зацементовану'' нафтовою пробкою конструкцію. Тобто зупинив качати нафту - все встало,,бетонним стовбуром''.Росія втратила доступ до передових технологій горизонтального буріння та інтенсифікації видобутку. Власними силами відновити ,,глухі'' свердловини рф або взагалі не здатна, або це коштує дорожче, ніж буріння нової свердловини з нуля. Друга причина: Більшість радянських родовищ у Сибіру перебувають на пізній стадії розробки. Обводненість (вміст води у нафтовій суміші, що піднімається на поверхню) там часто досягає 80-90%....Якщо таку свердловину зупинити, пластова вода, яка є важчою за нафту, опускається на дно і ..заливає'' нафтоносний пласт (процес обводнення пласта).Після відновлення роботи свердловина замість нафти починає качати тільки чисту воду.....Тобто на болотах московіі не так як у саудітів - там нафта йде сама пд своім природнім тиском і завжди гаряча- саудити просто можуть закрити вентіль на день, на рік - як завгодно, і потім відкрити його і продовжувати приймати нафту..... У козломордих - все заточено по-іншому - процес має відбуватися постійно - інакше гаплик.....Тому ці удари по НПЗ і нафтовим сховищам реально є ефективні - немає кому переробляти , немає де тримати нафту - змушений закривати свердловини - тобто спрацьовує той ефект «Доміно», про який я писав…
