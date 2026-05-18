Російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини, Путін веде РФ до банкрутства, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що все більша кількість російських регіонів РФ опиняються у стані банкрутства.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Російські компанії зупиняють свердловини

"Сьогодні була доповідь розвідки по російських втратах від наших санкцій. Тільки цими місяцями мінус 10 % російської нафтопереробки. Важливо також відзначити, що російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини. Це ще більш суттєво. Природа російського нафтовидобутку така, що їм саме це найбільш неприємно. Звісно, крім втрати грошей. Щоб відновити видобуток на свердловинах, Росії треба зробити значно більше, ніж багатьом іншим нафтовим країнам, які глушать свердловини, реагуючи навіть просто на коливання ринку. Росіяни так не можуть. Їм втрачати видобуток – це справді дуже боляче", - сказав президент.

Крім того, Зеленський звернув увагу на бюджетний дефіцит РФ.

"І якщо говорити про загальні російські державні доходи, завдяки комплексному нашому тиску – на всіх рівнях – за п’ять місяців року в них уже дефіцит значно більше, ніж вони планували на рік", - заявив очільник держави.

Путін веде РФ до банкрутства

"Путін, звісно, відклав грошей на війну, але точно не стільки, щоб воювати безкінечно. Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний із партнерами крок, крок тиску – все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз у них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росію. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть. Ми бачимо ці російські схеми, ми фіксуємо їх", - додав президент.

