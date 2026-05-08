Сили оборони уразили НПЗ "Ярославльський", нафтобазу, склади ПММ та інші об’єкти ворога, - Генштаб
Вчора 7 травня та в ніч на 8 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
НПЗ "Ярославльський"
Зокрема, уражено нафтопереробний завод "Ярославльський" у Ярославській області, РФ. На території зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.
У Генштабі зазначили, що НПЗ "Ярославльський" – стратегічно важливе підприємство та один із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі.
- Потужність переробки – близько 15 млн тонн нафти на рік.
- Продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне й є критично важливою для логістики ворожої армії.
Склад зберігання БпЛА
Також атаковано склад зберігання БпЛА у Ростові-на-Дону (Ростовська обл., РФ) з подальшою пожежею.
Нафтобаза
Крім того, уражено нафтобазу "Луганська" у Луганську, а також склади пально-мастильних матеріалів противника у районах Петропавлівки та Новомикільського на ТОТ Луганської області.
Інші об’єкти
Також уражено ремонтний підрозділ противника у Ровеньках на ТОТ Луганської області, вузли зв’язку у районах Зеленополя, Новомихайлівки та Кінських Роздорів Запорізької області.
Серед інщого уражено ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у районі Михайлівки Запорізької області та радіолокаційну станцію "Каста-2Е" у районі Мисового на ТОТ АР Крим.
"Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по об’єктах противника до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України", - додали у Генштабі.
