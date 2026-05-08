Силы обороны нанесли удар по НПЗ "Ярославльский", нефтебазе, складам ГСМ и другим объектам врага, — Генштаб

Вчера, 7 мая, и в ночь на 8 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

НПЗ "Ярославльский"

В частности, был поражен нефтеперерабатывающий завод "Ярославльский" в Ярославской области, РФ. На территории зафиксирован пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется.

В Генштабе отметили, что НПЗ "Ярославльский" – стратегически важное предприятие и один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Мощность переработки – около 15 млн тонн нефти в год.

Продукция завода включает бензин, дизельное и реактивное топливо и является критически важной для логистики вражеской армии.

Склад хранения БПЛА

Также атакован склад хранения БПЛА в Ростове-на-Дону (Ростовская обл., РФ) с последующим пожаром.

Нефтебаза

Кроме того, поражена нефтебаза "Луганская" в Луганске, а также склады горюче-смазочных материалов противника в районах Петропавловки и Новомикильского на ВОТ Луганской области.

Другие объекты

Также поражено ремонтное подразделение противника в Ровеньках на ВОТ Луганской области, узлы связи в районах Зеленополя, Новомихайловки и Конских Раздоров Запорожской области.

Среди прочего поражен вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в районе Михайловки Запорожской области и радиолокационная станция "Каста-2Е" в районе Мысового на ВОТ АР Крым.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно наносить удары по объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", — добавили в Генштабе.

