Нафтопереробка РФ скоротилася на 10%, далекобійні санкції України працюють, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Служба зовнішньої розвідки України отримала нові російські документи з оцінкою втрат РФ від війни.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"І важливо, що це саме російська внутрішня оцінка, яку вони намагаються приховати і від світу, і від внутрішньої російської аудиторії.



Перший вагомий індикатор – це скорочення активних нафтових свердловин. Тільки одна російська нафтова компанія – і не найбільша – вже змушена закрити близько 400 свердловин. Враховуючи специфіку російського нафтовидобутку, це відчутні втрати, оскільки перезапуск свердловин у Росії значно складніший, ніж в інших нафтодобувних країнах.



Другий індикатор – це скорочення нафтопереробки щонайменше на 10% тільки за кілька місяців уже цього року. Бачимо, що наші українські далекобійні санкції дійсно працюють, і будемо цей напрям наших активних дій нарощувати. Доволі переконливо виглядають також дані щодо банківської кризи в Росії, а саме 11 фінансових установ готуються до повної ліквідації через проблеми, які іншим шляхом не вирішити, і ще вісім банківських установ накопичили критичні проблеми, які неможливо перекрити без залучення сторонніх ресурсів", - йдеться в повідомленні.

Зеленський заявив, що наразі дефіцит федерального бюджету РФ цьогоріч становить майже $80 млрд

"І це на фоні банкрутства значної частини російських регіональних бюджетів", - зазначив президент.

Зеленський доручив керівнику ССЗР Луговському поширити у форматі, який не нашкодить нашим джерелам, здобуту інформацію про спроби Росії залучити світові компанії до виправлення кризової фінансової ситуації та схем обходу санкцій.

"Зокрема, ми зафіксували, на жаль, спроби налагодити вивезення зерна з тимчасово окупованої території Криму, а також іншої економічної експлуатації півострова за участі субʼєктів зі Сполучених Штатів. Будемо інформувати партнерів. Фіксуємо і спроби завести в російські нафтогазові арктичні проєкти інвестиції та технології з країн демократичного світу. Знаємо, як протидіяти. Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім нашим українським розвідникам!" - підсумував він.

