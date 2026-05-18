Нафтопереробка РФ скоротилася на 10%, далекобійні санкції України працюють, - Зеленський

Розвідка України розповіла про стан економіки РФ: подробиці

Президент Володимир Зеленський заявив, що Служба зовнішньої розвідки України отримала нові російські документи з оцінкою втрат РФ від війни.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"І важливо, що це саме російська внутрішня оцінка, яку вони намагаються приховати і від світу, і від внутрішньої російської аудиторії.

Перший вагомий індикатор – це скорочення активних нафтових свердловин. Тільки одна російська нафтова компанія – і не найбільша – вже змушена закрити близько 400 свердловин. Враховуючи специфіку російського нафтовидобутку, це відчутні втрати, оскільки перезапуск свердловин у Росії значно складніший, ніж в інших нафтодобувних країнах.

Другий індикатор – це скорочення нафтопереробки щонайменше на 10% тільки за кілька місяців уже цього року. Бачимо, що наші українські далекобійні санкції дійсно працюють, і будемо цей напрям наших активних дій нарощувати. Доволі переконливо виглядають також дані щодо банківської кризи в Росії, а саме 11 фінансових установ готуються до повної ліквідації через проблеми, які іншим шляхом не вирішити, і ще вісім банківських установ накопичили критичні проблеми, які неможливо перекрити без залучення сторонніх ресурсів", - йдеться в повідомленні.

Зеленський заявив, що наразі дефіцит федерального бюджету РФ цьогоріч становить майже $80 млрд

"І це на фоні банкрутства значної частини російських регіональних бюджетів", - зазначив президент.

Зеленський доручив керівнику ССЗР Луговському поширити у форматі, який не нашкодить нашим джерелам, здобуту інформацію про спроби Росії залучити світові компанії до виправлення кризової фінансової ситуації та схем обходу санкцій.

"Зокрема, ми зафіксували, на жаль, спроби налагодити вивезення зерна з тимчасово окупованої території Криму, а також іншої економічної експлуатації півострова за участі субʼєктів зі Сполучених Штатів. Будемо інформувати партнерів. Фіксуємо і спроби завести в російські нафтогазові арктичні проєкти інвестиції та технології з країн демократичного світу. Знаємо, як протидіяти. Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім нашим українським розвідникам!" - підсумував він.

+11
По стандартній схемі - забуде незламний нарід про цю серію міндічсеріалу, як і про попередні. Ядерні ракети з білорусі, нафта палає, будуємо укріплення, партнери висловили підтримку, нові безпекові угоди і так далі. І все що треба з мізків витіснити, витіснене. Тримаймо стрій до кінця!
18.05.2026 15:19 Відповісти
+9
18.05.2026 15:18 Відповісти
+5
Вова - де *бана балістика?
18.05.2026 15:30 Відповісти
Економіст 😸
18.05.2026 15:15 Відповісти
😂 капля в морі Де , твоі, обіцяні 3000 ракет до кінця 2025 р .щоб визволяти зданий, особисто тобою, Південь ⁉️Звісно , найпотужні міндіч&ермак , зашейтельманили до офшорів , на твоі і свої рахунки Ви, " троянські свині " путлера , найнахабніші покидьки Світу
18.05.2026 15:49 Відповісти
18.05.2026 15:18 Відповісти
18.05.2026 15:19 Відповісти
Это точно.
18.05.2026 16:14 Відповісти
а двушечки на мацкву вова засилае регулярно...
18.05.2026 15:26 Відповісти
Вова - де *бана балістика?
18.05.2026 15:30 Відповісти
Это НЕДОПУСТИМО мало, с теми бабками которые выделяют Украине, за ЧЕТЕРЕ года, нужно было на болотах ВСЁ помножить на ноль, ВСЁ и ВСЕХ. Пора браться за голову и делать дело.
18.05.2026 15:32 Відповісти
не с бандой , рашистських кротів, з ізраількими паспортами , які здали -подарували " корідор" український Південь , вбивцям руським -братьям , будували криваві ПАЛАЦИ на 1 200кв , під час катувань українців в Бучі, Бородянці
18.05.2026 15:54 Відповісти
Вистава для наріду, при чому дешева.
18.05.2026 15:48 Відповісти
Ще років 10 і скоротиться на 100%. Падаждьом, ну а **** нам.
18.05.2026 16:08 Відповісти
Це не стратегія перемоги,допоможе тільке те, що ссить робити Зеля - гатити чим завгодно, хоч фанерою, по москві та пітеру. Не по області, уточнюю.
18.05.2026 16:15 Відповісти
нашальніка йому не дозволяє
18.05.2026 16:21 Відповісти
Маячне. В Росії в квітні експорт нафти збільшився.
18.05.2026 17:37 Відповісти
Неплохо конечно. Жаль только что население в Украине сокращается быстрее чем нефтепереработка в рахе.
18.05.2026 17:51 Відповісти
Що, знову закрили нафтопровід, який через Україну прокачує російську нафту до Європи?
18.05.2026 18:05 Відповісти
 
 