Зеленський про удар РФ по китайському судну: Росіяни не могли не знати, чиє воно

Президент Володимир Зеленський прокоментував удар РФ по китайському торговому судну у Чорному морі.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Російські атаки

"Понад 6 годин уночі тривала російська атака по Дніпру та області. Ракетним ударом пошкоджено багатоповерхівку, є значні руйнування іншої цивільної інфраструктури. В області була під ударом енергетика, житлові будинки.

Були влучання дронів в Одесі, і один з безпілотників ударив по судну, що належить Китаю. Росіяни не могли не знати, яке судно в морі. Загалом були руйнування у восьми областях, і станом на зараз відомо про десятки поранених по країні, серед них діти", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зауважив, що Росія покладається на балістику.

"Щоб наносити удари по людях, і саме тому маємо у Європі зробити все, щоб проти цього був надійний захист. Європа повинна мати власні антибалістичні системи і бути самодостатньою проти цих загроз.

Ми знову повторюємо: нам потрібна власна антибалістика та зміцнення української ППО вже зараз. Цей тиждень – робота з партнерами для посилення захисту життів. Дякую всім, хто вже працює над цим разом з Україною", - додав він.

Що передувало?

Зранку 18 травня війська РФ атакували "шахедом" китайське торгове судно, що перебувало в територіальних водах України.

