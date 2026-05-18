Зеленский об ударе РФ по китайскому судну: Россияне не могли не знать, чье оно

Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ по китайскому торговому судну в Черном море.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Российские атаки

"Более 6 часов ночью продолжалась российская атака на Днепр и область. Ракетным ударом повреждено многоэтажное здание, есть значительные разрушения другой гражданской инфраструктуры. В области под ударом оказались энергетика, жилые дома.

Были попадания дронов в Одессе, и один из беспилотников ударил по судну, принадлежащему Китаю. Россияне не могли не знать, какое судно находится в море. В целом были разрушения в восьми областях, и на данный момент известно о десятках раненых по стране, среди них дети", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что Россия полагается на баллистику.

"Чтобы наносить удары по людям, и именно поэтому мы должны в Европе сделать все, чтобы против этого была надежная защита. Европа должна иметь собственные антибаллистические системы и быть самодостаточной против этих угроз.

Мы снова повторяем: нам нужна собственная антибаллистика и укрепление украинской ПВО уже сейчас. Эта неделя – работа с партнерами для усиления защиты жизней. Спасибо всем, кто уже работает над этим вместе с Украиной", – добавил он.

Что предшествовало?

Утром 18 мая войска РФ атаковали "шахедом" китайское торговое судно, находившееся в территориальных водах Украины.

