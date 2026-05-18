Новая тактика врага: РФ применяет "ланцеты" в режиме радиомолчания, - Бескрестнов (Флеш)

Российские дроны-камикадзе "Ланцет" начали работать в режиме полного радиомолчания, что затрудняет их обнаружение и противодействие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей Бескрестнов (Флеш).

По его словам, россияне намеренно используют режим полного радиомолчания, чтобы ВСУ не могли быстро идентифицировать тип дрона.

"Пока не ясно, какой тип навигации при этом использует "Ланцет". Инерционную систему, маяки или распознавание местности по изображению", - отметил Бескрестнов.

Что известно о "Ланцетах"?

Дрон "Ланцет" - российский баллажирующий боеприпас (камикадзе-дрон), который широко применяется в войне против Украины. Он разработан компанией ZALA (группа "Калашников") и относится к классу loitering munition - то есть дронов, которые:

долго "висят" в воздухе в режиме ожидания;

находят цель;

и сами наводятся на нее и взрываются при ударе.

Основные характеристики (общеизвестные данные):

дальность: примерно 40–70 км (в зависимости от модификации);

время полета: до ~40 минут;

вес боевой части: примерно 3–5 кг (иногда больше в новых версиях);

навигация: инерционная + спутниковая, с оптической камерой на финальном этапе;

запуск: катапульта или пусковая установка.

