РФ устанавливает РЭБ на шахеды для борьбы с украинскими дронами-перехватчиками, - Бескрестнов (Флеш)
Россияне могут оснащать отдельные беспилотники Shahed средствами радиоэлектронной борьбы для подавления украинских дронов-перехватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник министра обороны Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов (Флеш).
"Есть обоснованные подозрения, что на отдельных "шахедах" установлены средства РЭБ для подавления наших дронов-перехватчиков и средства РЭБ для создания помех РЛС", - говорится в сообщении.
Бескрестнов отметил, что "ничего неожиданного для нас здесь нет, но важно держать всю ситуацию под контролем еще до того, как факты будут подтверждены".
Советник министра обороны призвал военных коллег, "кто замечает какие-либо непонятные события вокруг "шахедов", писать, например, через сайт https://ForFlash.com.ua".
Что предшествовало?
Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на днях сообщил, что российские войска начали использовать mesh-сети для управления ударными беспилотниками в режиме реального времени с территории РФ. Благодаря этому дроны типа "Шахед" и "Гербера" могут координироваться между собой и атаковать даже движущиеся цели.
а, що каже радник фьодорова стерненко? теж великий спеціаліст в дронах.
Це доклади юстаса алексу?
Це відсутність відчуття моменту і відповідальності?
Це тупе хайпожерство?
Це нетримання сечі, вибачте, словнсного проносу, як хвороба?
Чи це це ментування настроїв в суспільстві , шо нам хана?
Є хтось врівноважений і відповідальний щоб все пояснити іякось це припинити?
А так оператори і ребівці, вже багато чого від флеша дізнались, щоб успішно протидіяти модернізації тактики орків.
Навіщо заганяти людей в депресію?
Я думаю треба вже постійно зважувати все на внутрішніх терезах кожному хто має специфічну інфу, чи варто.її викладати назагал і чим це відгукнеться.
Не пом'ятаю щоб колись в армії, у силовиків було таке нетримання внутрішньої інформації.
Складається враження, що устав мало хто.читав, а не те що знає його на зубок.
Чи ісеує в Україні державна таємниця.під великим питанням, нажаль, м'яко кажучі.
Ви помічаєте, що десь рік як зникли з ітеру в нуль будь які згадки досягнень звичайних бійців на полі бої, їх звитяга і героїчність, так щоб це йшло від професійних військових журналістів, командування? Наче їх немає. Але все це є і жодного дня, бо Україне продовжує зявдяки ЗСУ жити, працювпти і боротися.
Людям конче потрібно про це звітувати, а не про успіхи армії пуйла.
Не думаю, що це робиться НЕ свідомо.