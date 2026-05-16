РФ устанавливает РЭБ на шахеды для борьбы с украинскими дронами-перехватчиками, - Бескрестнов (Флеш)

Россияне могут оснащать отдельные беспилотники Shahed средствами радиоэлектронной борьбы для подавления украинских дронов-перехватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник министра обороны Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов (Флеш).

"Есть обоснованные подозрения, что на отдельных "шахедах" установлены средства РЭБ для подавления наших дронов-перехватчиков и средства РЭБ для создания помех РЛС", - говорится в сообщении.

Бескрестнов отметил, что "ничего неожиданного для нас здесь нет, но важно держать всю ситуацию под контролем еще до того, как факты будут подтверждены".

Советник министра обороны призвал военных коллег, "кто замечает какие-либо непонятные события вокруг "шахедов", писать, например, через сайт https://ForFlash.com.ua".

Что предшествовало?

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на днях сообщил, что российские войска начали использовать mesh-сети для управления ударными беспилотниками в режиме реального времени с территории РФ. Благодаря этому дроны типа "Шахед" и "Гербера" могут координироваться между собой и атаковать даже движущиеся цели.

