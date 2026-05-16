РФ устанавливает РЭБ на шахеды для борьбы с украинскими дронами-перехватчиками, - Бескрестнов (Флеш)

Бескрестнов: Россия устанавливает средства РЭБ на Shahed

Россияне могут оснащать отдельные беспилотники Shahed средствами радиоэлектронной борьбы для подавления украинских дронов-перехватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник министра обороны Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов (Флеш).

"Есть обоснованные подозрения, что на отдельных "шахедах" установлены средства РЭБ для подавления наших дронов-перехватчиков и средства РЭБ для создания помех РЛС", - говорится в сообщении.

Бескрестнов отметил, что "ничего неожиданного для нас здесь нет, но важно держать всю ситуацию под контролем еще до того, как факты будут подтверждены".

Советник министра обороны призвал военных коллег, "кто замечает какие-либо непонятные события вокруг "шахедов", писать, например, через сайт https://ForFlash.com.ua".

Что предшествовало?

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на днях сообщил, что российские войска начали использовать mesh-сети для управления ударными беспилотниками в режиме реального времени с территории РФ. Благодаря этому дроны типа "Шахед" и "Гербера" могут координироваться между собой и атаковать даже движущиеся цели.

16.05.2026 08:24 Ответить
16.05.2026 08:18 Ответить
16.05.2026 08:35 Ответить
серьога бескретнов не фізик, а радник. то ж язик без кісток, мели шопопало....
а, що каже радник фьодорова стерненко? теж великий спеціаліст в дронах.
16.05.2026 08:18 Ответить
Бєгємєт пепа з дивана звістно краще ррзуміється за фахівців
16.05.2026 11:03 Ответить
Скоро рушницю присобачать на Шахед - шоб відбиватись від дронів - ми ж теж не стоїмо на місці
16.05.2026 08:21 Ответить
У нас чьомусь всі від оманского ішака до мадярського дронолога вважають за честь тотально все вивалювати в ефір. Тактику, стратегію, геть усе. РФ зовсім не потрібні шпигуни, стратегічна та політична розвідка, відкрив інтернет та все готово.
16.05.2026 08:24 Ответить
все набагато гірше, в нас ще є єрмакозел, люди деркача і старі регіонали які регулярно пишуть звіти в ФСБ
16.05.2026 08:35 Ответить
Те "сєкрєтне" що вивалюють гаші в медіа, по кацапським форумам та тєлєграм каналам гуляє вже давно.
16.05.2026 11:05 Ответить
Хоч хтось притомний і дорослий є в Укоаїні щоб пояснити навішо цей потік інфи спеціальної для військових сил постійно.виливається в мережу??
Це доклади юстаса алексу?
Це відсутність відчуття моменту і відповідальності?
Це тупе хайпожерство?
Це нетримання сечі, вибачте, словнсного проносу, як хвороба?

Чи це це ментування настроїв в суспільстві , шо нам хана?

Є хтось врівноважений і відповідальний щоб все пояснити іякось це припинити?
16.05.2026 08:45 Ответить
Тому що до цього часу у спеціалістів в ЗСУ немає якоїсь внутрішньої мережі, де цю інформацію можна викласти, щоб всі могли прочитати, друге у нас багато чиновників, які мають звязки з рашею ітак швидко злиють, то в чомусь суть щось ховати.

А так оператори і ребівці, вже багато чого від флеша дізнались, щоб успішно протидіяти модернізації тактики орків.
16.05.2026 09:09 Ответить
То Флеш не може порадити Федорову таку мережу зробити, тим більше, що це профвль Федорова на всі 1000% його.компетенції?!
Навіщо заганяти людей в депресію?
Я думаю треба вже постійно зважувати все на внутрішніх терезах кожному хто має специфічну інфу, чи варто.її викладати назагал і чим це відгукнеться.
Не пом'ятаю щоб колись в армії, у силовиків було таке нетримання внутрішньої інформації.
Складається враження, що устав мало хто.читав, а не те що знає його на зубок.
Чи ісеує в Україні державна таємниця.під великим питанням, нажаль, м'яко кажучі.

Ви помічаєте, що десь рік як зникли з ітеру в нуль будь які згадки досягнень звичайних бійців на полі бої, їх звитяга і героїчність, так щоб це йшло від професійних військових журналістів, командування? Наче їх немає. Але все це є і жодного дня, бо Україне продовжує зявдяки ЗСУ жити, працювпти і боротися.
Людям конче потрібно про це звітувати, а не про успіхи армії пуйла.

Не думаю, що це робиться НЕ свідомо.
16.05.2026 09:28 Ответить
У нас так звані люди Деркача на багатьох ще посадах, про що ви взагалі переживаєте, а куратор правоохоронців від ОП не має доступу до цієї інформації? Куди він літав часто раніше - до орків.
16.05.2026 09:43 Ответить
 
 