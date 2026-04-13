ГУР обнародовало компоненты российского БПЛА "Князь Вещий Олег"

ГУР МО Украины в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions публикует интерактивную 3D-модель и компоненты российского разведывательного беспилотника "Князь Вещий Олег".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал ГУР МО.

По данным ГУР, разработчиком и производителем этого БПЛА является российский Научно-производственный центр "Ушкуйник", который также создает другие типы беспилотников, в частности FPV-дроны и системы перехвата.

Характеристики беспилотника

Сообщается, что дрон имеет размах крыльев 2,8 метра и взлетную массу до 11 кг. Заявленные характеристики включают:

радиус действия до 45 км

продолжительность полета до 3,5 часов

скорость до 130 км/ч

высота полета до 3 тыс. метров

БПЛА оснащен двумя камерами, в частности курсовой IP-камерой китайского производства и гиростабилизированной оптической системой с функциями искусственного интеллекта для обнаружения и сопровождения целей в реальном времени.

Также отмечается использование полетного контроллера на базе микроконтроллеров STMicroelectronics (производство в Китае и на Тайване) и компонентов CUAV Technology.

Для защиты от радиоэлектронной борьбы применяется четырехканальная CRP-антенна, а движение обеспечивают электродвигатели SunnySky китайского производства.

Санкционные риски и оценка

В ГУР отмечают, что производитель дрона в настоящее время находится под санкциями только Украины, ЕС и Швейцарии. В то же время другие страны санкционной коалиции его не ограничивают.

Разведка подчеркивает, что Россия продолжает развивать собственные образцы вооружений с использованием иностранных компонентов через посреднические цепочки поставок. Такие технологии, по оценкам, могут представлять угрозу не только для Украины, но и для более широкой международной безопасности.

