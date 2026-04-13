ГУР обнародовало компоненты российского БПЛА "Князь Вещий Олег"

ГУР МО Украины в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions публикует интерактивную 3D-модель и компоненты российского разведывательного беспилотника "Князь Вещий Олег".

По данным ГУР, разработчиком и производителем этого БПЛА является российский Научно-производственный центр "Ушкуйник", который также создает другие типы беспилотников, в частности FPV-дроны и системы перехвата.

Характеристики беспилотника

Сообщается, что дрон имеет размах крыльев 2,8 метра и взлетную массу до 11 кг. Заявленные характеристики включают:

  • радиус действия до 45 км
  • продолжительность полета до 3,5 часов
  • скорость до 130 км/ч
  • высота полета до 3 тыс. метров

БПЛА оснащен двумя камерами, в частности курсовой IP-камерой китайского производства и гиростабилизированной оптической системой с функциями искусственного интеллекта для обнаружения и сопровождения целей в реальном времени.

Также отмечается использование полетного контроллера на базе микроконтроллеров STMicroelectronics (производство в Китае и на Тайване) и компонентов CUAV Technology.

Для защиты от радиоэлектронной борьбы применяется четырехканальная CRP-антенна, а движение обеспечивают электродвигатели SunnySky китайского производства.

Санкционные риски и оценка

В ГУР отмечают, что производитель дрона в настоящее время находится под санкциями только Украины, ЕС и Швейцарии. В то же время другие страны санкционной коалиции его не ограничивают.

Разведка подчеркивает, что Россия продолжает развивать собственные образцы вооружений с использованием иностранных компонентов через посреднические цепочки поставок. Такие технологии, по оценкам, могут представлять угрозу не только для Украины, но и для более широкой международной безопасности.

Топ комментарии
+2
0 днів щоб московити не притяглись собі щось з Русі - просто МАНІЯ якась. Ну от нашо? Фіни живуть без історії Русі, Іспанці не притягують собі весь Рим, Хорватії не треба всю історію Габсбургів чи Риму

і лише у рузкіх манія
показать весь комментарий
13.04.2026 10:28 Ответить
+1
Олег який вікінг якимось боком до Москви яка появилась через 200 років)
показать весь комментарий
13.04.2026 10:29 Ответить
+1
Опущєнний завжди мріє про вялічіє.
показать весь комментарий
13.04.2026 10:37 Ответить
Комментировать
Тайванські друзі як завжди "в деле".
показать весь комментарий
13.04.2026 10:47 Ответить
Как ныне сбирается вещий Олег
Щита прибивать на ворота
Как вдруг подбегает к нему человек
И ну шепелявить чего-то

"Эх, князь, - говорит ни с того ни с сего
Ведь примешь ты смерть от коня своего!"

Ну только собрался идти он на вы
Отмщать неразумным хазарам
Как вдруг прибежали седые волхвы
К тому же разя перегаром

И говорят ни с того ни с сего
Что примет он смерть от коня своего

"Да кто вы такие, откуда взялись?!"
Дружина взялась за нагайки
"Напился, старик, так иди похмелись
И неча рассказывать байки

А вещий Олег свою линию гнул
Да так, что никто и не пикнул
Он только однажды волхвов помянул
И то саркастически хмыкнул

"Ну надо ж болтать ни с того ни с сего
Что примет он смерть от коня своего!

А вот он, мой конь, - на века опочил
Один только череп остался!"

Олег преспокойно стопу возложил
И тут же на месте скончался
Злая гадюка кусила его
И принял он смерть от коня своего
показать весь комментарий
13.04.2026 11:00 Ответить
Висоцький. На сьогоднішній день - не дуже актуально.
показать весь комментарий
13.04.2026 11:02 Ответить
@ Ізраїль купує в рашистів крадене українське зерно!
Шо ви там голодуєте, що підбираєте крадене?
Ганьба!

Суховантажне судно ABINSK (IMO: 9303869) було прийнято в Хайфі (Ізраїль) з вантажем пшениці 43765.18т з окупованих територій України.
Судно завантажилося на якірній стоянці порту Кавказ, вантаж було доставлено з окупованих українських портів.
ABINSK очікував дозволу від Ізраїля з 23 березня, і він його отримав.
показать весь комментарий
13.04.2026 11:02 Ответить
Не виключено, що якась приватна руснява компанія замовила, а уряд Ізраїлю не достатньо жорсткий у плані санкційної політики щодо русні.
показать весь комментарий
13.04.2026 11:05 Ответить
Не дивно. Там, судячи з усього, більша половина репатріантів з колишнього СРСР та рф, в це - мільйони громадян Ізраїлю, повністю на стороні рашистської пітьми.
показать весь комментарий
13.04.2026 11:09 Ответить
Тож треба розібратись, чия ******** та для кого вантаж призначався.
Найімовірніше, вистрибнуть з Хайфи свинособачі вуха.
показать весь комментарий
13.04.2026 11:11 Ответить
Якщо що, вас лайкнув Lawrence Smith. Це про щось та каже.
показать весь комментарий
13.04.2026 11:17 Ответить
"Ушкуйник" - це звучить гордо!
показать весь комментарий
13.04.2026 11:07 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%BA%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
показать весь комментарий
13.04.2026 11:10 Ответить
 
 