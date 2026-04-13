ГУР оприлюднило складові російського БпЛА "Князь Вещий Олег"

ГУР МО України в розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions оприлюднює інтерактивну 3D-модель та компоненти російського розвідувального безпілотника "Князь Вещий Олег".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО.

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За даними ГУР, розробником і виробником цього БпЛА є російський Науково-виробничий центр "Ушкуйник", який також створює інші типи безпілотників, зокрема FPV-дрони та системи перехоплення.

Характеристики безпілотника

Повідомляється, що дрон має розмах крил 2,8 метра та злітну масу до 11 кг. Заявлені характеристики включають:

радіус дії до 45 км

тривалість польоту до 3,5 години

швидкість до 130 км/год

висоту польоту до 3 тис. метрів

БпЛА оснащений двома камерами, зокрема курсовою IP-камерою китайського виробництва та гіростабілізованою оптичною системою з функціями штучного інтелекту для виявлення і супроводу цілей у реальному часі.

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Також зазначається використання польотного контролера на базі мікроконтролерів STMicroelectronics (виробництво в Китаї та Тайвані) і компонентів CUAV Technology.

Для захисту від радіоелектронної боротьби застосовується чотириканальна CRP-антена, а рух забезпечують електродвигуни SunnySky китайського виробництва.

Санкційні ризики та оцінка

У ГУР зазначають, що виробник дрона наразі перебуває під санкціями лише України, ЄС та Швейцарії. Водночас інші країни санкційної коаліції його не обмежують.

Розвідка підкреслює, що Росія продовжує розвивати власні зразки озброєнь із використанням іноземних компонентів через посередницькі ланцюги постачання. Такі технології, за оцінками, можуть становити загрозу не лише для України, а й для ширшої міжнародної безпеки.

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