ГУР викрило 66 одиниць іноземного обладнання, що працює на російський ВПК

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані про 66 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке використовують підприємства військово-промислового комплексу Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформацію опубліковано на порталі War&Sanctions у розділі "Інструменти війни".

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Що виявила розвідка

До оновленого переліку увійшли:

токарні, фрезерні та шліфувальні верстати;

обробні центри з числовим програмним керуванням;

обладнання для виробництва друкованих плат;

вібростенди та температурні камери.

Йдеться про продукцію виробників із Німеччини, Японії, Тайваню, Австрії, Швейцарії та інших країн.

Це обладнання фактично забезпечує функціонування російського оборонного виробництва.

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Ключові підприємства

До списку також додали обладнання ще 15 підприємств російського ВПК.

Серед них – виробники комплектуючих для крилатих ракет 9М727 комплексу "Іскандер", зокрема Тамбовський завод "Електронприбор", Волзький електромеханічний завод і АТ "Орбіта".

При цьому ці підприємства досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.

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Як РФ обходить обмеження

За даними ГУР, російський ВПК продовжує працювати завдяки доступу до іноземних технологій.

Зокрема, постачання здійснюється через треті країни, а контроль за кінцевим споживачем залишається недостатнім.

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Що пропонує Україна

Українська розвідка закликає посилити контроль за експортом чутливих технологій.

Серед запропонованих заходів:

обов’язкове використання GPS-трекерів, без яких обладнання не працюватиме;

виїзні перевірки виробників на місці встановлення техніки;

врегулювання ринку вживаного обладнання.

Окремо наголошується на необхідності обмеження постачання запчастин, технічних рідин і програмного забезпечення, без яких навіть уже встановлене обладнання не зможе довго функціонувати.

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