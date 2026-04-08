ГУР викрило 66 одиниць іноземного обладнання, що працює на російський ВПК
Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані про 66 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке використовують підприємства військово-промислового комплексу Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформацію опубліковано на порталі War&Sanctions у розділі "Інструменти війни".
Що виявила розвідка
До оновленого переліку увійшли:
- токарні, фрезерні та шліфувальні верстати;
- обробні центри з числовим програмним керуванням;
- обладнання для виробництва друкованих плат;
- вібростенди та температурні камери.
Йдеться про продукцію виробників із Німеччини, Японії, Тайваню, Австрії, Швейцарії та інших країн.
Це обладнання фактично забезпечує функціонування російського оборонного виробництва.
Ключові підприємства
До списку також додали обладнання ще 15 підприємств російського ВПК.
Серед них – виробники комплектуючих для крилатих ракет 9М727 комплексу "Іскандер", зокрема Тамбовський завод "Електронприбор", Волзький електромеханічний завод і АТ "Орбіта".
При цьому ці підприємства досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції.
Як РФ обходить обмеження
За даними ГУР, російський ВПК продовжує працювати завдяки доступу до іноземних технологій.
Зокрема, постачання здійснюється через треті країни, а контроль за кінцевим споживачем залишається недостатнім.
Що пропонує Україна
Українська розвідка закликає посилити контроль за експортом чутливих технологій.
Серед запропонованих заходів:
- обов’язкове використання GPS-трекерів, без яких обладнання не працюватиме;
- виїзні перевірки виробників на місці встановлення техніки;
- врегулювання ринку вживаного обладнання.
Окремо наголошується на необхідності обмеження постачання запчастин, технічних рідин і програмного забезпечення, без яких навіть уже встановлене обладнання не зможе довго функціонувати.
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