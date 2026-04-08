РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13492 посетителя онлайн
Новости Поставки иностранных компонентов для ВПК РФ
655 0

ГУР выявило 66 единиц иностранного оборудования, работающего на российский ВПК

Станки и техника из Европы и Азии обеспечивают оборонку РФ

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о 66 единицах иностранного технологического оборудования, которое используют предприятия военно-промышленного комплекса России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информация опубликована на портале War&Sanctions в разделе "Инструменты войны".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что обнаружила разведка

В обновленный перечень вошли:

  •  токарные, фрезерные и шлифовальные станки;
  •  обрабатывающие центры с числовым программным управлением; 
  • оборудование для производства печатных плат;
  • вибростенды и температурные камеры.

Речь идет о продукции производителей из Германии, Японии, Тайваня, Австрии, Швейцарии и других стран.

Это оборудование фактически обеспечивает функционирование российского оборонного производства.

Читайте: Украина ввела санкции против компаний и граждан РФ и Ирана, обслуживающих российский ВПК

Ключевые предприятия

В список также добавили оборудование еще 15 предприятий российского ВПК.

Среди них – производители комплектующих для крылатых ракет 9М727 комплекса "Искандер", в частности Тамбовский завод "Электронприбор", Волжский электромеханический завод и АО "Орбита".

При этом эти предприятия до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ракете "Изделие-30", которой РФ нанесла удар по Харькову, обнаружили иностранные компоненты, - ОП

Как РФ обходит ограничения

По данным ГУР, российский ВПК продолжает работать благодаря доступу к иностранным технологиям.

В частности, поставки осуществляются через третьи страны, а контроль за конечным потребителем остается недостаточным.

Читайте также: Китай стал для РФ ключевым поставщиком критических компонентов для "шахедов", - The Wall Street Journal

Что предлагает Украина

Украинская разведка призывает усилить контроль за экспортом чувствительных технологий.

Среди предложенных мер:

  •  обязательное использование GPS-трекеров, без которых оборудование не будет работать;
  • выездные проверки производителей на месте установки техники;
  •  регулирование рынка подержанного оборудования. 

Отдельно отмечается необходимость ограничения поставок запчастей, технических жидкостей и программного обеспечения, без которых даже уже установленное оборудование не сможет долго функционировать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГУР предоставило дипломатам доказательства поставок западных компонентов для производства оружия РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

оборудование (92) ГУР (767) война в Украине (8008)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 