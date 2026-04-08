ГУР выявило 66 единиц иностранного оборудования, работающего на российский ВПК
Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о 66 единицах иностранного технологического оборудования, которое используют предприятия военно-промышленного комплекса России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, информация опубликована на портале War&Sanctions в разделе "Инструменты войны".
Что обнаружила разведка
В обновленный перечень вошли:
- токарные, фрезерные и шлифовальные станки;
- обрабатывающие центры с числовым программным управлением;
- оборудование для производства печатных плат;
- вибростенды и температурные камеры.
Речь идет о продукции производителей из Германии, Японии, Тайваня, Австрии, Швейцарии и других стран.
Это оборудование фактически обеспечивает функционирование российского оборонного производства.
Ключевые предприятия
В список также добавили оборудование еще 15 предприятий российского ВПК.
Среди них – производители комплектующих для крылатых ракет 9М727 комплекса "Искандер", в частности Тамбовский завод "Электронприбор", Волжский электромеханический завод и АО "Орбита".
При этом эти предприятия до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции.
Как РФ обходит ограничения
По данным ГУР, российский ВПК продолжает работать благодаря доступу к иностранным технологиям.
В частности, поставки осуществляются через третьи страны, а контроль за конечным потребителем остается недостаточным.
Что предлагает Украина
Украинская разведка призывает усилить контроль за экспортом чувствительных технологий.
Среди предложенных мер:
- обязательное использование GPS-трекеров, без которых оборудование не будет работать;
- выездные проверки производителей на месте установки техники;
- регулирование рынка подержанного оборудования.
Отдельно отмечается необходимость ограничения поставок запчастей, технических жидкостей и программного обеспечения, без которых даже уже установленное оборудование не сможет долго функционировать.
