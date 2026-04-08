ГУР выявило 66 единиц иностранного оборудования, работающего на российский ВПК

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о 66 единицах иностранного технологического оборудования, которое используют предприятия военно-промышленного комплекса России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информация опубликована на портале War&Sanctions в разделе "Инструменты войны".

Что обнаружила разведка

В обновленный перечень вошли:

токарные, фрезерные и шлифовальные станки;

обрабатывающие центры с числовым программным управлением;

оборудование для производства печатных плат;

вибростенды и температурные камеры.

Речь идет о продукции производителей из Германии, Японии, Тайваня, Австрии, Швейцарии и других стран.

Это оборудование фактически обеспечивает функционирование российского оборонного производства.

Ключевые предприятия

В список также добавили оборудование еще 15 предприятий российского ВПК.

Среди них – производители комплектующих для крылатых ракет 9М727 комплекса "Искандер", в частности Тамбовский завод "Электронприбор", Волжский электромеханический завод и АО "Орбита".

При этом эти предприятия до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции.

Как РФ обходит ограничения

По данным ГУР, российский ВПК продолжает работать благодаря доступу к иностранным технологиям.

В частности, поставки осуществляются через третьи страны, а контроль за конечным потребителем остается недостаточным.

Что предлагает Украина

Украинская разведка призывает усилить контроль за экспортом чувствительных технологий.

Среди предложенных мер:

обязательное использование GPS-трекеров, без которых оборудование не будет работать;

выездные проверки производителей на месте установки техники;

регулирование рынка подержанного оборудования.

Отдельно отмечается необходимость ограничения поставок запчастей, технических жидкостей и программного обеспечения, без которых даже уже установленное оборудование не сможет долго функционировать.

