Дронарі ГУР перехопили та знищили у повітрі російський реактивний "Шахед". ВIДЕО
Пілоти Головного управління розвідки знищили російський реактивний "Шахед" під час однієї з атак противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження цілі воїни використали дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".
У результаті прицільного удару ворожий безпілотник вибухнув у повітрі.
Кадри бойової роботи опубліковані у телеграм-каналі "Диких шершнів".
Топ коментарі
+19 Дід Степан
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+12 Fish Man
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+11 Randall Flag #387882
показати весь коментар12.04.2026 10:21 Відповісти Посилання
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