Дронарі ГУР перехопили та знищили у повітрі російський реактивний "Шахед". ВIДЕО

Пілоти Головного управління розвідки знищили російський реактивний "Шахед" під час однієї з атак противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження цілі воїни використали дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".

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У результаті прицільного удару ворожий безпілотник вибухнув у повітрі.

Кадри бойової роботи опубліковані у телеграм-каналі "Диких шершнів".

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