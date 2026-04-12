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Дронарі ГУР перехопили та знищили у повітрі російський реактивний "Шахед". ВIДЕО

Пілоти Головного управління розвідки знищили російський реактивний "Шахед" під час однієї з атак противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження цілі воїни використали дрони-перехоплювачі STING від "Диких шершнів".

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У результаті прицільного удару ворожий безпілотник вибухнув у повітрі.

Кадри бойової роботи опубліковані у телеграм-каналі "Диких шершнів".

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знищення (10569) атака (1834) дрони (8726) Дикі шершні (306) ГУР (918) Шахед (2337)
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Топ коментарі
+19
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12.04.2026 10:12 Відповісти
+12
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12.04.2026 10:21 Відповісти
+11
Гарно. Дякуємо!
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12.04.2026 10:21 Відповісти

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