Дронари ГУР перехватили и уничтожили в воздухе российский реактивный "шахед". ВИДЕО

Пилоты Главного управления разведки уничтожили российский реактивный "шахед" во время одной из атак противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения цели военные использовали дроны-перехватчики STING от "Диких шершнів".

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В результате прицельного удара вражеский беспилотник взорвался в воздухе.

Кадры боевой работы опубликованы в Telegram-канале "Диких шершнів".

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