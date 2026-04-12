Дронари ГУР перехватили и уничтожили в воздухе российский реактивный "шахед". ВИДЕО
Пилоты Главного управления разведки уничтожили российский реактивный "шахед" во время одной из атак противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения цели военные использовали дроны-перехватчики STING от "Диких шершнів".
В результате прицельного удара вражеский беспилотник взорвался в воздухе.
Кадры боевой работы опубликованы в Telegram-канале "Диких шершнів".
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