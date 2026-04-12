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Дронари ГУР перехватили и уничтожили в воздухе российский реактивный "шахед". ВИДЕО

Пилоты Главного управления разведки уничтожили российский реактивный "шахед" во время одной из атак противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения цели военные использовали дроны-перехватчики STING от "Диких шершнів".

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В результате прицельного удара вражеский беспилотник взорвался в воздухе.

Кадры боевой работы опубликованы в Telegram-канале "Диких шершнів".

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Топ комментарии
+19
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12.04.2026 10:12 Ответить
+12
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12.04.2026 10:21 Ответить
+11
Гарно. Дякуємо!
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12.04.2026 10:21 Ответить

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