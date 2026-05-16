РФ встановлює РЕБ на шахеди для боротьби з українськими дронами-перехоплювачами, - Бескрестнов (Флеш)

Бескрестнов: Росія встановлює засоби РЕБ на Shahed

Росіяни можуть оснащувати окремі безпілотники Shahed засобами радіоелектронної боротьби для придушення українських дронів-перехоплювачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив  радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій Бескрестнов (Флеш).

"Є обґрунтовані підозри, що на окремих "шахедах" встановлено засоби РЕБ для придушення наших дронів-перехоплювачів та засоби РЕБ для створення перешкод РЛС", - йдеться в повідомленні.

Бескрестнов зазначив,  що "нічого тут несподіваного для нас немає, але важливо тримати всю ситуацію під контролем ще до того, як факти будуть підтверджені".

Радник міністра оборони закликав військових колег, "хто помічає будь-які незрозумілі події навколо "шахедів", писати, наприклад, через сайт https://ForFlash.com.ua".

Що передувало?

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат  днями повідомив, що російські війська почали використовувати mesh-мережі для керування ударними безпілотниками в режимі реального часу з території РФ. Завдяки цьому дрони типу "Шахед" і "Гербера" можуть координуватися між собою та атакувати навіть рухомі цілі.

Топ коментарі
У нас чьомусь всі від оманского ішака до мадярського дронолога вважають за честь тотально все вивалювати в ефір. Тактику, стратегію, геть усе. РФ зовсім не потрібні шпигуни, стратегічна та політична розвідка, відкрив інтернет та все готово.
16.05.2026 08:24 Відповісти
серьога бескретнов не фізик, а радник. то ж язик без кісток, мели шопопало....
а, що каже радник фьодорова стерненко? теж великий спеціаліст в дронах.
16.05.2026 08:18 Відповісти
все набагато гірше, в нас ще є єрмакозел, люди деркача і старі регіонали які регулярно пишуть звіти в ФСБ
16.05.2026 08:35 Відповісти
Бєгємєт пепа з дивана звістно краще ррзуміється за фахівців
16.05.2026 11:03 Відповісти
Скоро рушницю присобачать на Шахед - шоб відбиватись від дронів - ми ж теж не стоїмо на місці
16.05.2026 08:21 Відповісти
Те "сєкрєтне" що вивалюють гаші в медіа, по кацапським форумам та тєлєграм каналам гуляє вже давно.
16.05.2026 11:05 Відповісти
Хоч хтось притомний і дорослий є в Укоаїні щоб пояснити навішо цей потік інфи спеціальної для військових сил постійно.виливається в мережу??
Це доклади юстаса алексу?
Це відсутність відчуття моменту і відповідальності?
Це тупе хайпожерство?
Це нетримання сечі, вибачте, словнсного проносу, як хвороба?

Чи це це ментування настроїв в суспільстві , шо нам хана?

Є хтось врівноважений і відповідальний щоб все пояснити іякось це припинити?
16.05.2026 08:45 Відповісти
Тому що до цього часу у спеціалістів в ЗСУ немає якоїсь внутрішньої мережі, де цю інформацію можна викласти, щоб всі могли прочитати, друге у нас багато чиновників, які мають звязки з рашею ітак швидко злиють, то в чомусь суть щось ховати.

А так оператори і ребівці, вже багато чого від флеша дізнались, щоб успішно протидіяти модернізації тактики орків.
16.05.2026 09:09 Відповісти
То Флеш не може порадити Федорову таку мережу зробити, тим більше, що це профвль Федорова на всі 1000% його.компетенції?!
Навіщо заганяти людей в депресію?
Я думаю треба вже постійно зважувати все на внутрішніх терезах кожному хто має специфічну інфу, чи варто.її викладати назагал і чим це відгукнеться.
Не пом'ятаю щоб колись в армії, у силовиків було таке нетримання внутрішньої інформації.
Складається враження, що устав мало хто.читав, а не те що знає його на зубок.
Чи ісеує в Україні державна таємниця.під великим питанням, нажаль, м'яко кажучі.

Ви помічаєте, що десь рік як зникли з ітеру в нуль будь які згадки досягнень звичайних бійців на полі бої, їх звитяга і героїчність, так щоб це йшло від професійних військових журналістів, командування? Наче їх немає. Але все це є і жодного дня, бо Україне продовжує зявдяки ЗСУ жити, працювпти і боротися.
Людям конче потрібно про це звітувати, а не про успіхи армії пуйла.

Не думаю, що це робиться НЕ свідомо.
16.05.2026 09:28 Відповісти
У нас так звані люди Деркача на багатьох ще посадах, про що ви взагалі переживаєте, а куратор правоохоронців від ОП не має доступу до цієї інформації? Куди він літав часто раніше - до орків.
показати весь коментар
16.05.2026 09:43 Відповісти
 
 