РФ встановлює РЕБ на шахеди для боротьби з українськими дронами-перехоплювачами, - Бескрестнов (Флеш)
Росіяни можуть оснащувати окремі безпілотники Shahed засобами радіоелектронної боротьби для придушення українських дронів-перехоплювачів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій Бескрестнов (Флеш).
"Є обґрунтовані підозри, що на окремих "шахедах" встановлено засоби РЕБ для придушення наших дронів-перехоплювачів та засоби РЕБ для створення перешкод РЛС", - йдеться в повідомленні.
Бескрестнов зазначив, що "нічого тут несподіваного для нас немає, але важливо тримати всю ситуацію під контролем ще до того, як факти будуть підтверджені".
Радник міністра оборони закликав військових колег, "хто помічає будь-які незрозумілі події навколо "шахедів", писати, наприклад, через сайт https://ForFlash.com.ua".
Що передувало?
Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат днями повідомив, що російські війська почали використовувати mesh-мережі для керування ударними безпілотниками в режимі реального часу з території РФ. Завдяки цьому дрони типу "Шахед" і "Гербера" можуть координуватися між собою та атакувати навіть рухомі цілі.
а, що каже радник фьодорова стерненко? теж великий спеціаліст в дронах.
Це доклади юстаса алексу?
Це відсутність відчуття моменту і відповідальності?
Це тупе хайпожерство?
Це нетримання сечі, вибачте, словнсного проносу, як хвороба?
Чи це це ментування настроїв в суспільстві , шо нам хана?
Є хтось врівноважений і відповідальний щоб все пояснити іякось це припинити?
А так оператори і ребівці, вже багато чого від флеша дізнались, щоб успішно протидіяти модернізації тактики орків.
Навіщо заганяти людей в депресію?
Я думаю треба вже постійно зважувати все на внутрішніх терезах кожному хто має специфічну інфу, чи варто.її викладати назагал і чим це відгукнеться.
Не пом'ятаю щоб колись в армії, у силовиків було таке нетримання внутрішньої інформації.
Складається враження, що устав мало хто.читав, а не те що знає його на зубок.
Чи ісеує в Україні державна таємниця.під великим питанням, нажаль, м'яко кажучі.
Ви помічаєте, що десь рік як зникли з ітеру в нуль будь які згадки досягнень звичайних бійців на полі бої, їх звитяга і героїчність, так щоб це йшло від професійних військових журналістів, командування? Наче їх немає. Але все це є і жодного дня, бо Україне продовжує зявдяки ЗСУ жити, працювпти і боротися.
Людям конче потрібно про це звітувати, а не про успіхи армії пуйла.
Не думаю, що це робиться НЕ свідомо.