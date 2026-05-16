РФ встановлює РЕБ на шахеди для боротьби з українськими дронами-перехоплювачами, - Бескрестнов (Флеш)

Росіяни можуть оснащувати окремі безпілотники Shahed засобами радіоелектронної боротьби для придушення українських дронів-перехоплювачів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій Бескрестнов (Флеш).

"Є обґрунтовані підозри, що на окремих "шахедах" встановлено засоби РЕБ для придушення наших дронів-перехоплювачів та засоби РЕБ для створення перешкод РЛС", - йдеться в повідомленні.

Бескрестнов зазначив, що "нічого тут несподіваного для нас немає, але важливо тримати всю ситуацію під контролем ще до того, як факти будуть підтверджені".

Радник міністра оборони закликав військових колег, "хто помічає будь-які незрозумілі події навколо "шахедів", писати, наприклад, через сайт https://ForFlash.com.ua".

Що передувало?

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат днями повідомив, що російські війська почали використовувати mesh-мережі для керування ударними безпілотниками в режимі реального часу з території РФ. Завдяки цьому дрони типу "Шахед" і "Гербера" можуть координуватися між собою та атакувати навіть рухомі цілі.

