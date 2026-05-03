РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8721 посетитель онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Киевщину
3 127 24

Россияне массово применили БПЛА-имитаторы "Пародия" во время прошлой атаки на Киевскую область, - Бескрестнов (Флеш). ФОТОРЕПОРТАЖ

Атака российских БПЛА на Киевскую область 2 мая отличалась от обычных. В нескольких районах люди обратили внимание на нетипичный вид БПЛА.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей Бескрестнов (Флеш), передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ применяет БПЛА-имитаторы "Пародія"

Что известно

Отмечается, что противник, после длительного перерыва в несколько месяцев, массово применил БПЛА-имитаторы "Пародия". Именно его и видели жители.

По словам Бескрестнова, задача такого БПЛА - отвлекать внимание ПВО, поэтому десятки таких беспилотников кружили над нашей территорией.

"Противник постоянно испытывает новые тактики применения БПЛА, задача сил обороны - анализировать, изучать, прогнозировать и, конечно, противодействовать", - подчеркнул спикер.

Читайте также: Противнику будет больно: на фронт скоро поступят новые типы FPV, - Бескрестнов (Флеш)

РФ применяет БПЛА-имитаторы "Пародія"

Копии украинского БПЛА

Кроме того, вчера было подозрение на применение противником копии БПЛА украинского производителя, однако оно не подтвердилось.

Читайте также: До 20% "Шахидов" оснащены системой онлайн-управления из РФ, - Бескрестнов (Флеш)

РФ применяет БПЛА-имитаторы "Пародія"

Автор: 

беспилотник (5121) Киевская область (4598) Бескрестнов Сергей Флеш (20)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
тобто не вистачило зенітного дрона, щоб цю пародію збити чи шо хотів сказати "потужний експерт - радник" не менш "потужного" міністра оборони? я б на його місці вивчив і запустив в серію такі пародії, щоб кацапська ППО ******, а не "заспокоював", що це тільки ходовий муляж. бо вже пройшла пара місяців, а толку с того флеша шось не видно ...а, ну так: строчити пости в тєлєгє/фєйсбукє і працювати на землі - це трохи різні речі. може пан флеш приїде в Херсон і щось зробить з засиллям підорських дронів? чи то вже "нє по пасадє"?
показать весь комментарий
03.05.2026 14:04 Ответить
+3
Prov реєстрація 01.05.2026
показать весь комментарий
03.05.2026 14:23 Ответить
+3
І ти для цього зареєструвався сьогодні, щоб вкинути цей свій висер, кончений ти бот-полуп@дар?
показать весь комментарий
03.05.2026 14:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну тут просто америку открыли)))) всегда так процентов 30-40 это обманки,идут в основном в первой волне.
показать весь комментарий
03.05.2026 13:44 Ответить
З моменту появи ППО.Якби не люди.Орлиный глаз .
показать весь комментарий
03.05.2026 13:49 Ответить
тобто не вистачило зенітного дрона, щоб цю пародію збити чи шо хотів сказати "потужний експерт - радник" не менш "потужного" міністра оборони? я б на його місці вивчив і запустив в серію такі пародії, щоб кацапська ППО ******, а не "заспокоював", що це тільки ходовий муляж. бо вже пройшла пара місяців, а толку с того флеша шось не видно ...а, ну так: строчити пости в тєлєгє/фєйсбукє і працювати на землі - це трохи різні речі. може пан флеш приїде в Херсон і щось зробить з засиллям підорських дронів? чи то вже "нє по пасадє"?
показать весь комментарий
03.05.2026 14:04 Ответить
Херсонцям:
------------
ПРИЄДНУЙСЯ ДО СИЛ БЕЗПІЛОТНИХ СИСТЕМ
15 000 вакансій у СБС
Шукаємо екіпажі БпЛА та спеціалістів із цивільних сфер
показать весь комментарий
03.05.2026 14:13 Ответить
Не діє.Люди вже давно викрили це наіпалово.Дивним чином СБС перетворюються в штурмовиків.
показать весь комментарий
03.05.2026 14:18 Ответить
Prov реєстрація 01.05.2026
показать весь комментарий
03.05.2026 14:23 Ответить
І ти для цього зареєструвався сьогодні, щоб вкинути цей свій висер, кончений ти бот-полуп@дар?
показать весь комментарий
03.05.2026 14:25 Ответить
https://focus.ua/uk/*******-novosti/622534-dosvidchenih-operatoriv-bpla-kidayut-na-shturmi-y-ti-ginut-zhurnalist-ozvuchiv-problemu-v-zsu

Сам Бутусов говорив про проблеми.Освіжу память ботам
показать весь комментарий
03.05.2026 14:37 Ответить
Новині 2,5 роки, є інформація про масове повторювання таких випадків?
показать весь комментарий
03.05.2026 14:52 Ответить
В тебе гугл зламався?
https://www.youtube.com/watch?v=do511WwHrVs

Що з того часу змінилось?Стала жорсткіша цензура,відповідно і менше таких новин!!
показать весь комментарий
03.05.2026 15:15 Ответить
Цій новині два роки. Ти десь служиш, чи ти диванний ухилянт? Сенс твого життя - вишукувати різноманітний негатив в межі та постити сюди, щоб підтримати висереи тиких самих недолугих вилупків.
показать весь комментарий
03.05.2026 15:38 Ответить
Я не зобов*язаний відчитуватись кожному,тим більше людині з обмеженими розумовими здібностями .
показать весь комментарий
03.05.2026 15:54 Ответить
Ти здувся. Друкуй листи.
показать весь комментарий
03.05.2026 16:02 Ответить
Репутацію і довіру втратити дуже легко
показать весь комментарий
03.05.2026 15:16 Ответить
Не вистачило, бо в Йорданію відправили, щоб Ізраїль прикрити.
показать весь комментарий
03.05.2026 14:16 Ответить
Топ-вакансії від підрозділів у складі Сил Безпілотних систем Збройних Сил України. https://usforces.army/#application-form Залиште заявку - і вас проконсультують.
Бойові посади: ... Тилові посади: ... ІТ посади: ...
https://usforces.army/
показать весь комментарий
03.05.2026 14:17 Ответить
Хтось може пояснити у чому роль таких ,,імітаторів,, якщо по факту це такий самий дрон тільки без бойової начинки. Недостатньо вибухівки у кацапів чи що? Чому його також не заповнити бойовою частиною якщо вже він так само летить як і ,,товариш,,і по зграї.
показать весь комментарий
03.05.2026 15:50 Ответить
Не такий самий.Головний критерій-його ціна(відсутність деяких систем).Він коштує майже нікуя в порівнянні з бойовим і простіший у виготовленні.Планер і двигун,аби летів з примітивною системою навігації
показать весь комментарий
03.05.2026 16:09 Ответить
Перевантажити ппо
показать весь комментарий
03.05.2026 19:03 Ответить
Я розумію ціль. Незрозуміло навіщо не ставлять бойовий заряд якщо фізично ці безпілотники долітають до цілей.
показать весь комментарий
03.05.2026 19:07 Ответить
Грубо кажучи...він коштує 1к. Начепити на нього бк, системи орієнтування, визначення цілі та інше , ціна буде 10к
показать весь комментарий
03.05.2026 19:56 Ответить
А як він без систем орієнтування досягає потрібних цілей?
показать весь комментарий
03.05.2026 20:11 Ответить
 
 