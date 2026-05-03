Россияне массово применили БПЛА-имитаторы "Пародия" во время прошлой атаки на Киевскую область, - Бескрестнов (Флеш). ФОТОРЕПОРТАЖ

Атака российских БПЛА на Киевскую область 2 мая отличалась от обычных. В нескольких районах люди обратили внимание на нетипичный вид БПЛА.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей Бескрестнов (Флеш), передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Отмечается, что противник, после длительного перерыва в несколько месяцев, массово применил БПЛА-имитаторы "Пародия". Именно его и видели жители.

По словам Бескрестнова, задача такого БПЛА - отвлекать внимание ПВО, поэтому десятки таких беспилотников кружили над нашей территорией.

"Противник постоянно испытывает новые тактики применения БПЛА, задача сил обороны - анализировать, изучать, прогнозировать и, конечно, противодействовать", - подчеркнул спикер.

Читайте также: Противнику будет больно: на фронт скоро поступят новые типы FPV, - Бескрестнов (Флеш)

Копии украинского БПЛА

Кроме того, вчера было подозрение на применение противником копии БПЛА украинского производителя, однако оно не подтвердилось.

Читайте также: До 20% "Шахидов" оснащены системой онлайн-управления из РФ, - Бескрестнов (Флеш)