Россияне массово применили БПЛА-имитаторы "Пародия" во время прошлой атаки на Киевскую область, - Бескрестнов (Флеш). ФОТОРЕПОРТАЖ
Атака российских БПЛА на Киевскую область 2 мая отличалась от обычных. В нескольких районах люди обратили внимание на нетипичный вид БПЛА.
Об этом сообщил советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей Бескрестнов (Флеш), передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что противник, после длительного перерыва в несколько месяцев, массово применил БПЛА-имитаторы "Пародия". Именно его и видели жители.
По словам Бескрестнова, задача такого БПЛА - отвлекать внимание ПВО, поэтому десятки таких беспилотников кружили над нашей территорией.
"Противник постоянно испытывает новые тактики применения БПЛА, задача сил обороны - анализировать, изучать, прогнозировать и, конечно, противодействовать", - подчеркнул спикер.
Копии украинского БПЛА
Кроме того, вчера было подозрение на применение противником копии БПЛА украинского производителя, однако оно не подтвердилось.
Сам Бутусов говорив про проблеми.Освіжу память ботам
Що з того часу змінилось?Стала жорсткіша цензура,відповідно і менше таких новин!!
