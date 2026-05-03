Росіяни масово застосували БпЛА-імітатори "Пародія" під час минулої атаки на Київщину, - Бескрестнов (Флеш). ФОТОрепортаж

Атака БпЛА росіян на Київську область 2 травня відрізнялася від звичайних. У кількох районах люди звернули увагу на нетиповий вигляд БвЛА.

Про це повідомив радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій Бескрестнов (Флеш), передає Цензор.НЕТ.

РФ застосовує БпЛА-імітатори "Пародія"

Що відомо

Зазначається, що противник, після тривалої перерви в кілька місяців, масово застосував БпЛА-імітатори "Пародія". Саме його й бачили мешканці.

За словами Бескрестнова, завдання такого БпЛА - відволікати увагу ППО, тому десятки таких безпілотників кружляли над нашою територією.

"Противник постійно випробовує нові тактики застосування БпЛА, завдання сил оборони - аналізувати, вивчати, прогнозувати і, звичайно, протидіяти", - наголосив речник.

Копії українського БпЛА

Крім того, вчора була підозра на застосування противником копії БпЛА українського виробника, однак вона не підтвердилася.

Автор: 

безпілотник БпЛА (5762) Київська область (4554) Бескрестнов Сергій Флеш (20)
Топ коментарі
тобто не вистачило зенітного дрона, щоб цю пародію збити чи шо хотів сказати "потужний експерт - радник" не менш "потужного" міністра оборони? я б на його місці вивчив і запустив в серію такі пародії, щоб кацапська ППО ******, а не "заспокоював", що це тільки ходовий муляж. бо вже пройшла пара місяців, а толку с того флеша шось не видно ...а, ну так: строчити пости в тєлєгє/фєйсбукє і працювати на землі - це трохи різні речі. може пан флеш приїде в Херсон і щось зробить з засиллям підорських дронів? чи то вже "нє по пасадє"?
03.05.2026 14:04 Відповісти
Prov реєстрація 01.05.2026
03.05.2026 14:23 Відповісти
І ти для цього зареєструвався сьогодні, щоб вкинути цей свій висер, кончений ти бот-полуп@дар?
03.05.2026 14:25 Відповісти
ну тут просто америку открыли)))) всегда так процентов 30-40 это обманки,идут в основном в первой волне.
03.05.2026 13:44 Відповісти
З моменту появи ППО.Якби не люди.Орлиный глаз .
03.05.2026 13:49 Відповісти
03.05.2026 14:04 Відповісти
Херсонцям:
03.05.2026 14:13 Відповісти
Не діє.Люди вже давно викрили це наіпалово.Дивним чином СБС перетворюються в штурмовиків.
03.05.2026 14:18 Відповісти
03.05.2026 14:23 Відповісти
https://focus.ua/uk/*******-novosti/622534-dosvidchenih-operatoriv-bpla-kidayut-na-shturmi-y-ti-ginut-zhurnalist-ozvuchiv-problemu-v-zsu

Сам Бутусов говорив про проблеми.Освіжу память ботам
03.05.2026 14:37 Відповісти
Новині 2,5 роки, є інформація про масове повторювання таких випадків?
03.05.2026 14:52 Відповісти
В тебе гугл зламався?
https://www.youtube.com/watch?v=do511WwHrVs

Що з того часу змінилось?Стала жорсткіша цензура,відповідно і менше таких новин!!
03.05.2026 15:15 Відповісти
Цій новині два роки. Ти десь служиш, чи ти диванний ухилянт? Сенс твого життя - вишукувати різноманітний негатив в межі та постити сюди, щоб підтримати висереи тиких самих недолугих вилупків.
03.05.2026 15:38 Відповісти
Я не зобов*язаний відчитуватись кожному,тим більше людині з обмеженими розумовими здібностями .
03.05.2026 15:54 Відповісти
Ти здувся. Друкуй листи.
03.05.2026 16:02 Відповісти
Репутацію і довіру втратити дуже легко
03.05.2026 15:16 Відповісти
Не вистачило, бо в Йорданію відправили, щоб Ізраїль прикрити.
03.05.2026 14:16 Відповісти
03.05.2026 14:17 Відповісти
Хтось може пояснити у чому роль таких ,,імітаторів,, якщо по факту це такий самий дрон тільки без бойової начинки. Недостатньо вибухівки у кацапів чи що? Чому його також не заповнити бойовою частиною якщо вже він так само летить як і ,,товариш,,і по зграї.
03.05.2026 15:50 Відповісти
Не такий самий.Головний критерій-його ціна(відсутність деяких систем).Він коштує майже нікуя в порівнянні з бойовим і простіший у виготовленні.Планер і двигун,аби летів з примітивною системою навігації
03.05.2026 16:09 Відповісти
Перевантажити ппо
03.05.2026 19:03 Відповісти
Я розумію ціль. Незрозуміло навіщо не ставлять бойовий заряд якщо фізично ці безпілотники долітають до цілей.
03.05.2026 19:07 Відповісти
Грубо кажучи...він коштує 1к. Начепити на нього бк, системи орієнтування, визначення цілі та інше , ціна буде 10к
03.05.2026 19:56 Відповісти
А як він без систем орієнтування досягає потрібних цілей?
03.05.2026 20:11 Відповісти
 
 