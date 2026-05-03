Росіяни масово застосували БпЛА-імітатори "Пародія" під час минулої атаки на Київщину, - Бескрестнов (Флеш). ФОТОрепортаж
Атака БпЛА росіян на Київську область 2 травня відрізнялася від звичайних. У кількох районах люди звернули увагу на нетиповий вигляд БвЛА.
Про це повідомив радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій Бескрестнов (Флеш), передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що противник, після тривалої перерви в кілька місяців, масово застосував БпЛА-імітатори "Пародія". Саме його й бачили мешканці.
За словами Бескрестнова, завдання такого БпЛА - відволікати увагу ППО, тому десятки таких безпілотників кружляли над нашою територією.
"Противник постійно випробовує нові тактики застосування БпЛА, завдання сил оборони - аналізувати, вивчати, прогнозувати і, звичайно, протидіяти", - наголосив речник.
Копії українського БпЛА
Крім того, вчора була підозра на застосування противником копії БпЛА українського виробника, однак вона не підтвердилася.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
------------
ПРИЄДНУЙСЯ ДО СИЛ БЕЗПІЛОТНИХ СИСТЕМ
15 000 вакансій у СБС
Шукаємо екіпажі БпЛА та спеціалістів із цивільних сфер
Сам Бутусов говорив про проблеми.Освіжу память ботам
https://www.youtube.com/watch?v=do511WwHrVs
Що з того часу змінилось?Стала жорсткіша цензура,відповідно і менше таких новин!!
Бойові посади: ... Тилові посади: ... ІТ посади: ...
https://usforces.army/