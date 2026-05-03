Росіяни масово застосували БпЛА-імітатори "Пародія" під час минулої атаки на Київщину, - Бескрестнов (Флеш). ФОТОрепортаж

Атака БпЛА росіян на Київську область 2 травня відрізнялася від звичайних. У кількох районах люди звернули увагу на нетиповий вигляд БвЛА.

Про це повідомив радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій Бескрестнов (Флеш), передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Зазначається, що противник, після тривалої перерви в кілька місяців, масово застосував БпЛА-імітатори "Пародія". Саме його й бачили мешканці.

За словами Бескрестнова, завдання такого БпЛА - відволікати увагу ППО, тому десятки таких безпілотників кружляли над нашою територією.

"Противник постійно випробовує нові тактики застосування БпЛА, завдання сил оборони - аналізувати, вивчати, прогнозувати і, звичайно, протидіяти", - наголосив речник.

Копії українського БпЛА

Крім того, вчора була підозра на застосування противником копії БпЛА українського виробника, однак вона не підтвердилася.

