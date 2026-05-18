Нова тактика ворога: РФ застосовує "Ланцети" у режимі радіомовчання, - Бескрестнов (Флеш)

Російські дрони-камікадзе "Ланцет" почали працювати в режимі повного радіомовчання, що ускладнює їхнє виявлення та протидію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій Бескрестнов (Флеш).

За його словами, росіяни навмисно використовують режим повного радіомовчання, щоб ЗСУ не могли швидко ідентифікувати тип дрона.

"Поки що не зрозуміло, який тип навігації при цьому використовує "Ланцет". Інерційну систему, маяки чи розпізнавання місцевості за зображенням", - зауважив Бескрестнов.

Що відомо про "Ланцети"?

Дрон "Ланцет" - російський баражуючий боєприпас (камікадзе-дрон), який широко застосовується у війні проти України. Він розроблений компанією ZALA (група "Калашников") і належить до класу loitering munition - тобто дронів, які:

довго "висять" у повітрі в режимі очікування;

знаходять ціль;

і самі на неї наводяться та підриваються при ударі.

Основні характеристики (загально відомі дані):

Дальність: приблизно 40–70 км (залежно від модифікації);

Час польоту: до ~40 хвилин;

Вага бойової частини: приблизно 3–5 кг (інколи більше у нових версіях);

Навігація: інерційна + супутникова, з оптичною камерою на фінальному етапі;

Запуск: катапульта або пускова установка.

