УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10698 відвідувачів онлайн
Новини РФ модернізує БпЛА
3 038 6

Нова тактика ворога: РФ застосовує "Ланцети" у режимі радіомовчання, - Бескрестнов (Флеш)

Російські дрони-камікадзе "Ланцет" почали працювати в режимі повного радіомовчання, що ускладнює їхнє виявлення та протидію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій Бескрестнов (Флеш).

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, росіяни навмисно використовують режим повного радіомовчання, щоб ЗСУ не могли швидко ідентифікувати тип дрона.

"Поки що не зрозуміло, який тип навігації при цьому використовує "Ланцет". Інерційну систему, маяки чи розпізнавання місцевості за зображенням", - зауважив Бескрестнов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни масово застосували БпЛА-імітатори "Пародія" під час минулої атаки на Київщину, - Бескрестнов (Флеш). ФОТОрепортаж

Що відомо про "Ланцети"?

Дрон "Ланцет" - російський баражуючий боєприпас (камікадзе-дрон), який широко застосовується у війні проти України. Він розроблений компанією ZALA (група "Калашников") і належить до класу loitering munition - тобто дронів, які:

  • довго "висять" у повітрі в режимі очікування;
  • знаходять ціль;
  • і самі на неї наводяться та підриваються при ударі.

Основні характеристики (загально відомі дані):

  • Дальність: приблизно 40–70 км (залежно від модифікації);
  • Час польоту: до ~40 хвилин;
  • Вага бойової частини: приблизно 3–5 кг (інколи більше у нових версіях);
  • Навігація: інерційна + супутникова, з оптичною камерою на фінальному етапі;
  • Запуск: катапульта або пускова установка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ встановлює РЕБ на шахеди для боротьби з українськими дронами-перехоплювачами, - Бескрестнов (Флеш)

Автор: 

безпілотник БпЛА (5838) росія (70023) дрони (8156) Бескрестнов Сергій Флеш (22)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПаРашкінці швидко вчаться, на жаль, для нас.....
показати весь коментар
18.05.2026 08:30 Відповісти
А в дужках, після прізвища, це що? І для чого воно?
показати весь коментар
18.05.2026 08:48 Відповісти
Зато ти не мовчишь
показати весь коментар
18.05.2026 08:48 Відповісти
цікаво як можна використовувати маяки в режимі радіомовчання?
показати весь коментар
18.05.2026 09:07 Відповісти
ШІ, китайський

.
показати весь коментар
18.05.2026 09:50 Відповісти
А чому ми так спеціально не робимо?
А взагалі то я вже неможу читати новини від цього пана. Хз навіщо він це робить.
показати весь коментар
18.05.2026 10:41 Відповісти
 
 