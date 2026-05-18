В результате ударов РФ произошло отключение электроэнергии в 5 областях, ремонтная бригада попала под обстрел в Донецкой области, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Как отмечается, энергетики сейчас работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Обстрел группы энергетиков

По данным Минэнерго, во время выполнения служебных обязанностей ремонтная бригада в Донецкой области подверглась атаке вражеского БПЛА. Инцидент произошел во время движения служебного автомобиля к месту проведения аварийно-восстановительных работ. В результате атаки двое работников получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывают всю необходимую помощь.

Отключение электроэнергии из-за непогоды

Также отмечается, что из-за непогоды без электроснабжения остаются более 40 населенных пунктов в Днепропетровской, Киевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

