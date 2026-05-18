Новости
В результате ударов РФ произошло отключение электроэнергии в 5 областях, ремонтная бригада попала под обстрел в Донецкой области, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.

Как отмечается, энергетики сейчас работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Обстрел группы энергетиков

По данным Минэнерго, во время выполнения служебных обязанностей ремонтная бригада в Донецкой области подверглась атаке вражеского БПЛА. Инцидент произошел во время движения служебного автомобиля к месту проведения аварийно-восстановительных работ. В результате атаки двое работников получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказывают всю необходимую помощь.

Отключение электроэнергии из-за непогоды

Также отмечается, что из-за непогоды без электроснабжения остаются более 40 населенных пунктов в Днепропетровской, Киевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

  • Применение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.
  • Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. В вечерние часы просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию - с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

